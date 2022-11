A-Klasse: Horchheim II gewinnt schnörkellos A-Ligist schlägt Zweitvertretung von RWO Alzey 3:0 +++ Torfestival zwischen Nibelungen und TSG Pfeddersheim II

WORMS. Die Nibelungen aus Worms setzen sich in der A-Klasse Alzey-Worms immer mehr ab. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten, die SG Weinheim/Heimersheim, beträgt nun bereits 15 Punkte. Gegen die TSG Pfeddersheim II boten die Nibelungen zudem ein 9:4-Spektakel. Ausfallen musste die Partie zwischen dem TV Freimersheim und Normannia Pfiffligheim. Die SG Schornsheim/Undenheim war spielfrei.

Ataspor Worms – SG 1862 Gundheim/Westhofen 3:1 (0:1). Ataspor holte den siebten Saisonsieg. „Es war ein schönes Spiel mit viel Action“, beschrieb Ataspor-Sprecher Burak Celik. Die Anfangsphase gehörte allerdings den Gästen, die durch Philipp Fischer-Radke auch führten (15.). „Gundheim war in der Anfangsphase besser. Aber dann haben wir das Spiel in die Hand genommen und über die gesamten 90 Minuten betrachtet auch verdient gewonnen“, freute sich Celik. Konstantin Apetroaie (52.) und zweimal Simon Wendel (83., 90.+2) mit seinen ersten Saisontoren, tüteten den Sieg für Ataspor ein.

SG Spiesheim – TuS Framersheim II 3:1 (0:1). Es war zunächst kein gutes Spiel. „Die erste Halbzeit war auf beiden Seiten nichts fürs Auge. Die Gäste haben dann ihre einzige Torchance genutzt“, erklärte Spiesheims Philipp Gasse. Maurice Meindl brachte Framersheim in Führung (13.). „Nach einer deftigen Halbzeitansprache sind wir dann aber aufgewacht“, sah Gasse eine wesentlich bessere zweite Halbzeit seiner Mannschaft. Nick Hesseldenz (48.), Henning Knacksterdt (55.) und Mike Starkes (75.) drehten die Partie schließlich zugunsten der Gastgeber.

SG Weinheim/Heimersheim – FSV 03 Osthofen 1:1 (0:0). Weinheims Güven Uzpak sprach von einer ausgeglichenen Partie. „Das waren heute zwei Mannschaften auf Augenhöhe.“ Nach torloser erster Halbzeit ging im zweiten Durchgang zunächst Osthofen durch Timo Kaufmann in Führung (65.). Erst in der Nachspielzeit gelang Felix Domes der Ausgleich (90.+1). Uzpak fand, „das Ergebnis geht in Ordnung. Es war ein typischer Sonntag-Hartplatz-Kick.“