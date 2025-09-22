A-Klasse: Helikopter-Einsatz wegen Notfall überschattet den Spieltag

Bad Kreuznach. Ein medizinischer Notfall im Spiel zwischen dem SV Medard und der SG Alsenztal überschattete den 8. Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach. Die Partie wurde im Anschluss abgebrochen. Derweil wurde das Duell zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II und dem TuS Waldböckelheim abgesetzt.
Sportlich setzten sich die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II und der VfL Simmertal in einem wahren Offensivfestival auseinander, die Heimelf sollte mit 6:5 das bessere Ende für sich haben. Karadeniz Bad Kreuznach zeigte sich ebenfalls in Torlaune und ließ dem TuS Hackenheim II beim klaren 5:1-Heimsieg keine Chance. Einen souveränen Heimdreier landete auch die SG Meisenheim/Desloch-Lauschied II, die den FC Bavaria Ebernburg klar mit 4:1 bezwang.
Ein Remis gab es dagegen bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen, die dem FC Bad Sobernheim ein 1:1 abtrotzte. Punkteteilung hieß es zudem in Hargesheim, wo der TSV und die SG Hüffelsheim II ebenfalls mit 1:1 auseinander gingen. Knapp verlief das Duell der SG Nordpfalz gegen Primus SG Soonwald, das die Gäste mit 2:1 kurz vor Schluss für sich entschieden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die Begegnung zwischen dem SV Medard und der SG Alsenztal wurde beim Stand von 1:1 nach etwa 35 Minuten abgebrochen. Grund war ein medizinischer Notfall unter den Zuschauern: Ein Anhänger der Gäste erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und musste noch vor Ort reanimiert werden, bevor er mit dem Helikopter in das Universitätsklinikum nach Homburg geflogen wurde.
„Die Versorgung war außerordentlich schnell. Bereits nach dreieinhalb Minuten war ein Notarzt da, nach sieben Minuten landete der Rettungshubschrauber“, berichtete Thomas Müller, sportlicher Leiter des SV Medard. „Wir haben sofort den Defibrillator aus dem Vereinsheim geholt. Im gesamten Namen des SV Medard gehen unsere besten Genesungswünsche an den Betroffenen – wir hoffen, dass er es schafft.“
Auch Gästetrainer Lars Weingärtner zeigte sich sehr betroffen: „Nach dem 1:1 kamen wir zwar besser ins Spiel, aber das ist alles total nebensächlich. Viele der Spieler und Verantwortlichen kennen den Betroffenen sehr gut und waren so geschockt, dass beide Mannschaften beschlossen haben, das Spiel abzubrechen.“ Wann das Spiel nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest.
Elf Tore, unzählige Chancen und ein ständiges Hin und Her prägten das Duell, das keinen der Zuschauer bei biederen Witterungsverhältnissen kalt ließ. Ilker Yüksel brachte die Eintracht nach einer Umschaltsituation früh in Führung (11.), ehe die Gäste in Folge einer flachen Hereingabe durch Enes Sovtic (20.) und einen strittigen Foulelfmeter von Dominik Frey (29.) die Partie zunächst drehten. Nur eine Minute später glich nach erneut hohem Ballgewinn sehenswert Yüksel aus, bevor Niklas Langer (41.) die Hausherren per Distanzschuss wieder nach vorne brachte. Noch vor der Pause stellte Frey per Kopf nach einem Standard auf 3:3 (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter: Ridder brachte den VfL wieder in Front (54.), doch Yüksel mit seinem dritten Treffer (58.) und Langer (62.) nach einem Konter drehten die Partie abermals zugunsten der Eintracht. Oezdemir erhöhte in Minute 80 auf 6:4, ehe Bilandzija mit dem 6:5-Anschlusstreffer noch einmal Spannung reinbrachte (83.).
SG-Trainer Sandro Schlitz war nach dem Spiel vor allem stolz auf den Willen seines Teams: „Wir haben uns den Sieg im Kopf geholt, nicht in den Beinen. Der VfL ist eine starke Mannschaft, aber wir haben uns heute den entscheidenden Vorteil erkämpft.“ Tabellarisch war der Dreier für die Eintracht Gold wert.
Der Spielfilm: 1:0 Yüksel (11.), 1:1 Sovtic (20.), 1:2 Frey (29. Foulelfmeter), 2:2 Yüksel (30.), 3:2 Langer (41.), 3:3 Frey (47.), 3:4 Ridder (54.), 4:4 Yüksel (58.), 5:4 Langer (62.), 6:4 Oezdemir (80.), 6:5 Bilandzija (83.)
Mit einem souveränen 5:1-Heimsieg gegen den TuS Hackenheim II meldete sich Karadeniz Bad Kreuznach eindrucksvoll im Verfolgerfeld der Tabelle an. Vor allem das schnelle Umschaltspiel und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gaben am Sonntag den Ausschlag.
Mehmet Can Karaer eröffnete nach einem Doppelpass mit Baris Kaya den Torreigen (15.), ehe Kaya selbst nach einer Ecke einköpfte (33.). Nach der Pause legte Benhur Bayir mit einem Distanzschuss nach (60.) und bereitete kurz darauf den Treffer von Leonard-Christian Hilitanu vor (77.). Bayir war es auch, der nach einem Steilpass von Mehmet Senel auf 5:0 stellte (87.). Hackenheims Hans Steyer gelang mit einem sehenswerten Distanzschuss in der 89. Minute nur noch Ergebniskosmetik.
„Wir haben kompakt im Mittelfeldpressing verteidigt und nach Ballgewinnen schnell umgeschaltet – das war heute der Schlüssel“, resümierte Trainer Bahri Bayir. Mit Blick auf das nächste Spiel gegen den VfL Simmertal ergänzte er: „Das wird eine echte Herausforderung, Simmertal ist ein Top-Team. Aber wir wollen dort unbedingt etwas mitnehmen.“
Der Spielfilm: 1:0 Karaer (15.), 2:0 Kaya (33.), 3:0 Bayir (60.), 4:0 Hilitanu (77.), 5:0 Bayir (87.), 5:1 Steyer (89.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Ender (24.), 1:1 Roevenich (43.)
Tore: 1:0 Barie (32.), 1:1 Gohres (60.), 1:2 Kellerer (88.)
Tore: 0:1 Mathern (5. Foulelfmeter), 1:1 Gaul (17.)
Tore: 1:0 Wurmehl (33. Eigentor), 2:0 Poli (62.), 3:0 Lörsch (70. Foulelfmeter), 3:1 Twardawski (78.), 4:1 Lörsch (90.)