A-Klasse: Helikopter-Einsatz wegen Notfall überschattet den Spieltag

Bad Kreuznach. Ein medizinischer Notfall im Spiel zwischen dem SV Medard und der SG Alsenztal überschattete den 8. Spieltag in der A-Klasse Bad Kreuznach. Die Partie wurde im Anschluss abgebrochen. Derweil wurde das Duell zwischen dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II und dem TuS Waldböckelheim abgesetzt.

Sportlich setzten sich die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II und der VfL Simmertal in einem wahren Offensivfestival auseinander, die Heimelf sollte mit 6:5 das bessere Ende für sich haben. Karadeniz Bad Kreuznach zeigte sich ebenfalls in Torlaune und ließ dem TuS Hackenheim II beim klaren 5:1-Heimsieg keine Chance. Einen souveränen Heimdreier landete auch die SG Meisenheim/Desloch-Lauschied II, die den FC Bavaria Ebernburg klar mit 4:1 bezwang.

Ein Remis gab es dagegen bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen, die dem FC Bad Sobernheim ein 1:1 abtrotzte. Punkteteilung hieß es zudem in Hargesheim, wo der TSV und die SG Hüffelsheim II ebenfalls mit 1:1 auseinander gingen. Knapp verlief das Duell der SG Nordpfalz gegen Primus SG Soonwald, das die Gäste mit 2:1 kurz vor Schluss für sich entschieden.