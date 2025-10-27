A-Klasse: Harxheim verliert Anschluss an die Spitze

Mainz-Bingen. Nach der zweiten 1:2-Niederlage binnen sechs Tagen hat Harxheim/Gau-Bischofsheim in der A-Klasse Mainz-Bingen den Anschluss an die Spitze verloren. Im Keller feierten 1817, SVW II und Wackernheim wichtige Dreier.
„Wackernheim hat in den ersten zehn Minuten unsere Unordnung eiskalt bestraft“, sagte SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Wir kamen danach besser rein, haben aber zu viele Hundertprozentige liegengelassen.“ TSV-Co-Trainer Leon Hill betonte: „Es hätte in der ersten Halbzeit noch viel höher für uns stehen können.“ Tore: 0:1 Florian Rapp (4.), 0:2 Till Hoffmann (7.) 1:2 Phillip Wettig (23..), 1:3 Max Nicolic (53.). Zuschauer: 30.
„In einem sehr umkämpften Spiel war die SG die überlegene Mannschaft in der ersten Hälfte“, so FVB-Trainer Daniel Kittl. „Das Unentschieden zur Pause war schmeichelhaft. In der zweiten Hälfte haben wir unser komplettes Herz auf dem Platz gelassen.“ Harxheim-Coach Max Schirp klagte, sein Team habe „es leider versäumt, etwas mitzunehmen. Wir hatten in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz, wurden allerdings selten gefährlich. Wir müssen auch mal Wege finden, Spiele zu gewinnen, wenn es hässlich wird.“ Tore: 0:1 Luca Sparwasser (25.), 1:1 Leo Wachsmuth (45., Fallrückzieher), 2:1 Jannick Schwab (80.). Zuschauer: 90
„In der ersten Halbzeit hat der Gegner es uns schwer gemacht“, sagte SG-Trainer Alessio Elbert. „In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel mit unserer Fitness leiten und den Sieg holen.“ Tore: 1:0 Keisuke Hayakawa (12.), 2:0 Jinta Tsukui (34.), 2:1 Arturo Patria (35., Foulelfmeter), 3:1 Rui Sekoguchi (62.), 4:1 Nacer Zmimita (73.). Gelb-Rot: Frederick Omokaro (Fiam) wegen Foulspiels (70.). Zuschauer: 50.
„Eine starke Leistung und ein völlig verdienter Sieg“, schwärmte MTV-Teammanager Kalli Müllen. „Wir waren über 90 Minuten sehr konzentriert, haben den Ball gut laufen lassen und hinten wenig zugelassen. Vorne bekommen wir immer unsere Chancen.“ Dagegen befand SG-Coach Timm Bocian: „Emotionslos, einfallslos, punktlos. Es reicht nicht, wenn nur ein Teil der Mannschaft ein hohes Engagement an Tag legt.“ Torfolge: 1:0 Tim Reske (10.), 2:0 Florian Heller (60.), 2:1 Justus Krebs (83.), 3:1 Heller (88.). Zuschauer: 70.
Beide Teams standen defensiv sehr gut. In der zweiten Hälfte nutzte Weisenau einen Fehler in der Alemannen-Abwehr. Als die Platzherren alles nach vorne warfen, traf der SVW zum 2:0. „Fünf Stück aus der ersten Elf haben gefehlt, darunter zwei Schlüsselspieler“, klagte Alemannen-Teammanager Steffen Binger. Tore: 0:1 Yassin Agnaf (72.), 0:2 Luca Zaccardi (90.+4). Zuschauer: 100.
„In der ersten Halbzeit war es ein extrem guter Auftritt von uns“ so SVGA-Kapitän Thiago Salazar Rohleder. „Nach der Pause ist der Druck von Aksu mit jedem einzelnen Tor größer geworden.“ Tore: 0:1 Johannes Schmidt (27., Kopfball), 0:2 Johannes Kull (45.), 0:3 Schmidt (50.), 1:3 Marouan Daoudi (59.), 2:3 Lirion Aliu (83.), 3:3 Okan Akyuez (84.). Zuschauer: 60.
„Wir hatten Glück, dass es zur Pause nur 0:2 stand“, sagte Pascal Berg, Sportlicher Leiter des VfL. „Bingerbrück hat es echt clever und gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben unsere Jungs ein sensationelles Spiel gemacht. Sie waren mutig, fleißig und konsequent. Normalerweise sage ich nichts über den Schiedsrichter, aber mit ihm war heute eine wertschätzende Kommunikation nicht möglich. Seine Ansprache war von oben herab, besonders gegenüber uns. Das hat mich sehr enttäuscht.“ Tore: 0:1, 0:2 Bastian Theis (11., 40.), 1:2 Yannick Brendle (49.), 1:3 Kevin Hanss (52.), 2:3 Alexander Mull (56.), 3:3 Jannik Rosebrock (79.), 4:3 Serkan Yilmaz (85.), 4:4 Tim Heinz (86.). Gelb-Rot: Can Hofmann (VfL) wegen Reklamierens (89.). Zuschauer: 100.
„Wir sind prima ins Spiel gekommen“, freute sich FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Wir hatten viel Ballbesitz, haben das Spiel gegen einen tiefstehenden Gegner kontrolliert. Nach der Pause wurde es etwas wild. Doch wir haben es sehr erwachsen runtergespielt. Der Sieg war nie gefährdet.“ Tore: 1:0 Tim Zimmermann (33., Foulelfer), 2:0 Justin Deiß (47.). Zuschauer: 100.