A-Klasse: Harxheim verliert Anschluss an die Spitze

„Wir hatten Glück, dass es zur Pause nur 0:2 stand“, sagte Pascal Berg, Sportlicher Leiter des VfL. „Bingerbrück hat es echt clever und gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben unsere Jungs ein sensationelles Spiel gemacht. Sie waren mutig, fleißig und konsequent. Normalerweise sage ich nichts über den Schiedsrichter, aber mit ihm war heute eine wertschätzende Kommunikation nicht möglich. Seine Ansprache war von oben herab, besonders gegenüber uns. Das hat mich sehr enttäuscht.“ Tore: 0:1, 0:2 Bastian Theis (11., 40.), 1:2 Yannick Brendle (49.), 1:3 Kevin Hanss (52.), 2:3 Alexander Mull (56.), 3:3 Jannik Rosebrock (79.), 4:3 Serkan Yilmaz (85.), 4:4 Tim Heinz (86.). Gelb-Rot: Can Hofmann (VfL) wegen Reklamierens (89.). Zuschauer: 100.