A-Klasse: Grainau übernimmt Tabellenführung - Uffing II kassiert nächste Klatsche Engagiertes Derby in Eschenlohe

Viele Gefühle gab es am Wochenende auf und neben den Sportplätzen, auf denen die A-Klassen-Spiele der Gruppen 9 und 10 ausgetragen wurden.

Landkreis – Hart ging es in Grainau zur Sache. Die Folge: sieben Gelbe Karten, zwei Rote. Vor allem aber wurde dort gejubelt: Grainau führt nun die Tabelle an. Hitzig war’s auch in Mittenwald, zudem bitter: Ein Spieler verletzte sich schwer. Überaus deprimiert verließen die Uffinger Polling. Und in Eschenlohe sah man vor allem zufriedene Gesichter auf beiden Seiten. Auch bei den Zuschauern. Denn die erlebten ein überaus munteres Spiel.

SC Eibsee Grainau – FC Megas GAP 2:0 (1:0)

Schiedsrichter: David Becker (SRG Weilheim). – Zuschauer: 80. – Tore: 1:0 Scheck (37.), 2:0 (Süßl (79.). – Rote Karten: Elsner – Honar.

Ist das zu glauben, der Tabellenführer der A-Klasse kommt aus Grainau. Mit einem 2:0-Erfolg hat sich der SC in die Meisterrunde geschossen, den Klassenerhalt gepackt und sich auch noch ein Endspiel um Platz eins am letzten Spieltag gegen Murnau gesichert. Der Samstag ist der vorläufige Höhepunkt der Liaison zwischen Christoph Saller und dem SC Grainau. „Wir sind durch, jetzt können wir uns weiterentwickeln“, sagte der Coach, wusste aber, dass sein Team gegen den FC Megas aus Garmisch-Partenkirchen weit weg von der Bestform kickte. „Ein Kampfsieg“ war’s. Entsprechend zufrieden äußerte sich Kollege Theodoros Tegos. „Beste fußballerische Leistung in dieser Saison“, lobt der Coach seine Mannen. Für ihn wirkte der FC Megas wie die „klar bessere Mannschaft“, Saller wollte das nicht so unterschreiben. Wie dem auch sei, Tegos sah eine „gute Basis für die Zukunft“, fühlte sich zudem um einen Treffer betrogen. Bei einem Kopfball wollte er den Ball deutlich hinter der Linie erkannt haben. Saller sowie die Zuschauer auf Höhe der Endlinie widersprachen. „Der war definitiv nicht drin und es war nicht mal knapp“, sagt Saller. An den Treffern seines Teams gab’s nicht zu rütteln.

Sebastian Scheck versenkte einen Fernschuss, Tassilo Süßl machte alles klar. Bei den Gästen merkte man das Fehlen von Top-Mann Christian Eke. Tegos gefiel trotzdem vieles. Überhaupt keine Bedenken habe er mit Blick auf die Abstiegsrunde. Zu den Kickern sagte er hinterher: „Seid stolz auf euch.“ am

1. FC Gap II – TSV Murnau II 2:2 (1:1)

Schiedsrichter: Michael Grotz (WSV Unterammergau). – Zuschauer: 35. – Tore: 1:0 Özkan (10.), 1:1 Fürst (13./FE), 1:2 Voß (64.), 2:2 Özkan (90.).

Alles sah danach aus, als würde der TSV Murnau II seine Tabellenführung verteidigen können. Manch ein Spieler des TSV sah sich sicher schon nach getaner Arbeit auf den Sieg bei der Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen anstoßen. Doch dann kam die 90. Minute und wieder war da Özer Özkan – zum zweiten Mal an diesem frühen Samstagabend. Özkan war bereits in der zehnten Minute zur Stelle gewesen, hatte die Werdenfelser mit 1:0 im A-Klassen-Top-Spiel in Führung gebracht. In der finalen Minute der Partie entriss er mit seinem zweiten Treffer den Murnauern die drei Punkte und zugleich auch die Tabellenführung, die nun Grainau einnimmt. Nach Özkans erstem Tor hatte der TSV schnell eine Antwort gefunden, Alexander Fürst traf vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich. In Minute 64 war es dann Adrian Voß, der die Murnauer mit seinem Treffer auf die vermeintliche Siegerstraße beförderte. phi

FC Mittenwald – Oberammergau 3:1 (1:0)

Schiedsrichter: Dragan Dekic (TSV Benediktbeuern). – Zuschauer: 50. – Tore: 1:0 Rönitz (32.), 2:0 Rotter (65.), 2:1 Drewing (73.), 3:1 Rotter (84.).

Harte Spiele sind in Ordnung. Am Sonntag aber zwischen dem FC Mittenwald und TSV Oberammergau ging die Härte „leider zum Teil über die Fairness hinaus“. So zumindest beurteilt Mittenwalds Trainer Maximilian Tauwald die Partie. Und im rauen Einsteigen nimmt er keine der beiden Mannschaften aus. Auch Gäste-Coach Markus Mayer sah eine „recht hitzige Partie“ auf beiden Seiten, die mit einem Foul des Mittenwalder Torwarts nach etwa 25 Minuten an Emotionalität gewann. Frederik Kirchner rannte bei einem hohen Ball aus dem Kasten und dabei TSV-Spieler Marvin Otto um. „Er hat ihn schon sauber niedergestreckt“, sagt Mayer. Zehn Minuten musste der Torwart als Strafe dafür pausieren – „vollkommen zurecht“, sagt auch sein Coach Tauwald.

Der wohl schlimmste Moment war da bereits vorbei. Nur zehn Minuten etwa waren gespielt, da verletzte sich Joshua Glöckner am Knie – ein Gegenspieler trug daran keine Schuld – und wurde mit dem Rettungswagen abgeholt. Ein Kreuzbandriss steht zu befürchten, Untersuchungen werden Genaueres zeigen. Gut 20 Minuten etwa war das Spiel unterbrochen, um Glöckner zu versorgen. Zu lang für die Ammertaler. „Wir haben komplett den Faden verloren“, sagt Mayer, der dem Mittenwalder Spieler sofort Gute-Besserungs-Wünsche Richtung Klinik schickte. Mit seinen Kickern wird sich Mayer in den nächsten Tagen mal zusammensetzen und reden. Um den Faden wiederzufinden. „Irgendwie haben wir ein bisschen das Fußballspielen verlernt.“ kat

SV Eschenlohe – SV Ohlstadt II 1:1 (1:1)

Schiedsrichter: Ilhan Yücel (FC Bayern München). – Zuschauer: 80. – Tore: 0:1 Purkart (8.), 1:1 Straub (11.).

Wieder ein Unentschieden für die Eschenloher. Wieder ein 1:1. Wie am Spieltag vor einer und am Spieltag vor zwei Wochen. „Wir sind scheinbar die Unentschieden-Spezialisten“, sagt Trainer Florian Mayr. Wobei er das nicht missverstanden haben will. Entscheiden – für einen Sieg – könnte sich seine Mannschaft schon. „Nur da hat halt der Gegner immer noch mitzureden.“ In diesem Fall die Reserve des SV Ohlstadt. Und die ließ einen Sieg nicht zu. Weil sie „alles reingehauen hat“, sagt Mayr. Genauso wie die Eschenloher. Denn auch wenn es um nichts mehr geht: „Die Luft ist absolut nicht raus.“ Er sah am Sonntag zwei topmotivierte Mannschaften, die ein gutes, intensives und schnelles Spiel zeigten. „Es war richtig gut anzuschauen.“ Mit einem gerechten Ergebnis. Viel hat Stefan Frombeck dem nicht hinzuzufügen. „Genau so war’s.“ Kurz konkretisiert der Ohlstädter Trainer seine Aussage: „Die zwei Mannschaften haben sich nichts geschenkt.“ Er erlebte einen wunderbaren Fußball-Sonntag. „So ein Derby gibt man nicht kampflos her. Das macht es ja auch so schön.“ kat

SV Polling II – SV Uffing II 5:0 (3:0)

Schiedsrichter: David Becker (SRG Weilheim). – Zuschauer: 80. – Tore: 1:0 Friis (13.), 2:0 Mayr (29.), 3:0 J. Hartmann (37.), 4:0 T. Hartmann (73.), 5:0 Timmermann (89.).

Immer stellt sich Sebastian Graf vor seine Mannschaft. Öffentlich würde er sie daher ohnehin nicht zu scharf kritisieren. Zur Pause in der Kabine aber, da ist es „schon ein bisschen lauter geworden“. Und wohl jeder im Team der Uffinger Reserve hat den Trainer verstanden. In der zweiten Halbzeit „wollten wir uns rehabilitieren für den Schmarrn aus der ersten“. Nur hat das hinten und vorne nicht geklappt. 0:5 verloren die Uffinger gegen Polling II. „Deprimierend“, sagt Graf. „Heute war’s einfach nix.“ Dabei war die Mannschaft wieder gut aufgestellt, vorbei die Zeit der Massenausfälle. Doch das hilft nichts, wenn „wir nur 50 Prozent von dem zeigen, was wir können“. Denn: „Wir sind nicht das 0:5.“ Das will Graf zumindest in den nächsten zwei Spielen beweisen. Er möchte gewinnen. Auch wenn’s schwer wird – bei 35 Gegentoren in fünf Spielen spricht die Statistik nicht für die Uffinger. kat