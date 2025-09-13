A-Klasse Grafenau: »Haben die richtige Reaktion gezeigt«

8. Spieltag in der A-Klasse Grafenau Derbytime in Schöllnach: Der BCA will nach dem 3:0 über die SG Zenting nachlegen, Schöllnach mit breiter Brust nach dem 6:2 in Fürstenstein. Beim Topspiel in St. Oswald reist die noch ungeschlagene Bezirksliga-Reserve SG Nammering/Oberpolling zum Tabellenführer.

Besonders ärgerlich war die 0:1-Pleite in St. Oswald, die er klar einordnet: „Diese Niederlage müssen wir uns selber zuschreiben. Dennoch gehören Niederlagen zum Fußball dazu, und in dieser Liga wird vermutlich keine Mannschaft ungeschlagen bleiben.“ Mit Blick auf das Derby gegen Zenting/Thannberg hob er die richtige Reaktion seiner Mannschaft hervor: Beim 3:0-Erfolg zeigten Ranzinger, Kleinsgütl und Asen ihre Torgefahr. „Im Derby gegen die SG Zenting haben unsere Jungs die richtige Reaktion gezeigt und ein hochverdienter Sieg erspielt“, so Killinger.

Der BC Außernzell geht mit Selbstvertrauen in das Derby gegen den SV Schöllnach. Nach den ersten Spielen der Saison liegen die BCA'ler auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter Spitzenreiter St. Oswald. Trainer Sebastian Killinger ist mit der bisherigen Entwicklung zufrieden: Ein erfolgreicher Saisonstart, der den positiven Trend aus der Vorsaison fortsetzt. Gleichzeitig sieht er aber noch Verbesserungspotenzial.

Nun wartet mit Schöllnach der nächste Gradmesser. Der Absteiger meldete sich zuletzt mit einem 6:2-Kantersieg beim SV Fürstenstein zurück. Alexander Stadler erzielte dabei drei Treffer, Miroslav Kral steuerte zwei weitere bei. Der BC Außernzell weiß jedoch um die Offensivstärke des Gegners: „Um die Offensivqualitäten des SvS und den neuen Zusammenhalt im Verein sind wir uns bewusst. Dementsprechend müssen wir die gleiche Einstellung wie letzte Woche und den unbedingten Willen auf einen Derbysieg an den Tag legen, um hier dreifach punkten zu können“.

Auf Schöllnacher Seite betont Trainer Alexander Stadler die besonderen Herausforderungen des SVS nach dem Abstieg: Durch den Neustart des Vereins wurden viele ehemalige Schöllnacher zurückgeholt, wobei der Kader dennoch etwas dünn blieb, wie der Neu-Coach wissen lässt: „Wir hatten gleich zu Beginn der Saison verletzungsbedingte Ausfälle und teilweise auch Urlauber. Dadurch mussten wir gefühlt jede Woche mit einer total durchgewürfelten neuen Mannschaft spielen“, erklärt Stadler. Trotzdem ist er vom Zusammenhalt seines Teams auch nach dem Umbruch überzeugt: „Die Mannschaft ist ruhig geblieben und der Zusammenhalt, die Kameradschaft sind sehr gut. Wir haben eine sehr, sehr gute Stimmung in der Mannschaft, auch nach den anfänglichen Niederlagen.“

Mit Blick auf das Derby will er die positiven Eindrücke aus den letzten Spielen mitnehmen: „Wir möchten nun einfach den positiven Schwung mitnehmen und bis zum Winter so viele Punkte holen wie möglich.“

Gleichzeitig hebt er aber auch den Respekt vor dem Gegner hervor: „Beim BC Außernzell kenne ich grundsätzlich sehr viele Spieler. Sie machen seit Jahren einen super Job und haben einen sehr eingeschworenen Haufen. Das spiegelt sich eben jetzt auch im aktuellen Erfolg wider.“

Für das anstehende Derby zeigt sich Stadler aber auch kämpferisch: „Nichtsdestotrotz werden wir am Sonntag alles probieren, um etwas Zählbares zu holen. Wir freuen uns natürlich auf das Spiel und wenn wir die Leidenschaft, den Zusammenhalt und den Kampf auf dem Platz lassen, dann sehe ich auf jeden Fall, dass wir am Wochenende punkten können.“

