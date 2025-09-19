A-Klasse Grafenau: »Erwarten einen echten Topgegner«

Ein Grund dafür ist auch die neue Einteilung der Spielklassen: „Durch die neue Ligaeinteilung sind einige uns bisher unbekannte Gegner hinzugekommen. Das macht die Spiele zwar spannend, aber teilweise auch schwer einzuschätzen“, erklärt Brunnhölzl. Mit Blick auf das Topspiel hebt er vor allem die Defensive des Kontrahenten hervor: „Gegen Außernzell erwarten wir einen echten Topgegner. Außernzell ist diszipliniert und verfügt über eine sehr stabile Defensive.“

Die Gastgeber gehen mit einem klaren 5:2-Erfolg gegen Fürstenstein im Rücken in die Partie. Überragender Akteur war dabei Manuel Euler, der gleich vier Treffer erzielte und damit seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll bestätigte. Co-Trainer Alex Brunnhölzl bewertet die bisherige Entwicklung seiner Elf positiv: „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir insgesamt zufrieden. Natürlich hätten wir an der einen oder anderen Stelle gerne noch ein paar Punkte mehr mitgenommen. Die Liga ist jedoch sehr ausgeglichen – gefühlt kann jeder gegen jeden punkten.“

Um die Tabellenführung zu verteidigen, sei Konsequenz gefragt: „Umso wichtiger wird es für uns sein, die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen. Wir wollen konzentriert auftreten und unser Spiel durchziehen, damit wir unsere Position an der Tabellenspitze behaupten können.“

Auch Außernzell reist mit breiter Brust an. Die Mannschaft von Sebastian Killinger setzte sich am vergangenen Wochenende im Derby beim SV Schöllnach mit 2:1 durch. Dabei drehte der Tabellenzweite nach Rückstand durch die Treffer von Andreas Ranzinger und Daniel Seibold die Partie.

Killinger lobt den Auftritt, sieht aber auch Ansatzpunkte: „Das Derby in Schöllnach war das erwartet schwere Spiel. Wenn wir in der ersten Halbzeit ein zweites Gegentor bekommen hätten, wäre es vermutlich schwierig geworden. Wenn man jedoch die zweite Halbzeit betrachtet geht der Sieg aber in Ordnung.“

Der Respekt vor dem kommenden Gegner ist groß: „Wir fahren mit Vorfreude, aber auch Respekt zum Spitzenspiel nach Neudorf. Aber auch für den BCA ist der kommende Gegner eine Unbekannte. Wobei ein Spieler der SG auch die Aufmerksamkeit des Ex-Landesligakickers auf sich zieht: "Fakt und zugleich auch bemerkenswert ist aber dass Torjäger Euler mehr Tore auf dem Konto hat als unsere gesamte Mannschaft". Die eigene Stärke sieht Killinger in der Defensive: „Wir haben aktuell die beste Abwehr der Liga und werden alles daran setzen, dass das auch so bleibt. Allerdings dürfen uns Fehler wie in der ersten Halbzeit in Schöllnach nicht mehr passieren, ansonsten wird es schwer, Punkte mitzunehmen.“

Mit Blick auf die Tabelle weiß der Außernzell-Coach um die Bedeutung der Partie: „Die Tabelle ist nach wie vor sehr eng und mit einer Niederlage rutscht man gleich ein paar Plätze nach hinten. Das ist uns jedoch bewusst und so gehen wir dieses Auswärtsspiel auch an, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.“

