A-Klasse: Gimbsheim II jubelt im »Keller»

Alzey-Worms. Der TuS Monsheim überwintert an der Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms. Die TSG Pfeddersheim II folgt auf dem zweiten Rang. Auf den Abstiegsplätzen stehen die SG RWO Alzey/Lonsheim, der SV Leiselheim und Ataspor Worms.

Tabellenführer Monsheim beendete das Jahr mit einem Sieg. „Das war ein intensives Spiel. Rheindürkheim hat sich nicht versteckt und gut dagegengehalten“, berichtete Monsheims Steffen Gutermuth. Dem Monsheimer 1:0 durch Tobias Peschel (20.) folgte zunächst der Ausgleich durch Timo Widder (30.). Maurice Spreizer (38.) und Spielertrainer Tobias Hess (65.) zurrten den Sieg für Monsheim dann fest. „Wir waren schon auch besser. Der Rheindürkheimer Torwart Leon Frosch hat auch ein paar Mal gut gehalten. Auch Schiedsrichter Joel Jung hat seine Sache gut gemacht“, lobte Gutermuth.

Die Pfeddersheimer haben sich den Sieg nach einer deutlichen Führung noch entreißen lassen. „Die TSG-Zweite war in der ersten Halbzeit deutlich spielbestimmend“, gab SG-Trainer Daniel Sälzer zu Protokoll. Julius Britzius (20.) und Dennis Yetim (43.) brachten die TSG zweimal in Führung. Nino Holzemer hatte dazwischen ausgeglichen (38.). Per direktem Freistoß gelang Artur Ermilow das Pfeddersheimer 3:1 (47.). Marcel Vogt (51.), Valentin Renz (87.) und Timo Jäger (90.+3) ließen am Ende aber die Gastgeber jubeln. „Nach dem 1:3 haben die Pfeddersheimer das Spielen eingestellt. Danach haben wir das Spiel hervorragend gedreht. Besonders die letzten Minuten waren stark von uns“, freute sich Sälzer.

Die Gimbsheimer entschieden das Kellerduell knapp für sich. „Die erste Halbzeit war absolut dominant von uns“, sah Gimbsheims Trainer Nils Albrecht sein Team wesentlich besser als den Gegner. In der 20 Minute hatte Alex Kozma den Ball auf Außen erobert und in die Mitte gespielt, wo Laurin Scheid zum 1:0 vollendete. Es blieb das Tor des Tages. „Die Alzeyer sind zur zweiten Halbzeit gut aus der Kabine gekommen und haben aufs Tor gedrückt. Es war aber eine gute Arbeitsleistung von meiner Mannschaft“, war Albrecht zufrieden.

Das deutliche Ergebnis wollte Osthofens Trainer Dennis Steinhauser nicht überbewerten. „Man konnte schon erkennen, dass bald Winterpause ist. Das Spiel war schläfrig und allgemein nicht gut.“ Erik Schin (12.), Andre Ihrig (20.) und John Brauer (44.) hatten bis zur Halbzeit schon eine klare Führung für Osthofen herausgeschossen. Ein Doppelpack von Andre Käsler (50., 57) und ein lupenreiner Hattrick von Brauer (61., 65., 73.) machten den Osthofener Kantersieg perfekt. Brauer war mit vier Treffern der Mann des Tages. „Die erste Halbzeit haben wir etwas verschlafen. Eigentlich haben wir 90 Minuten lang die Zeit heruntergespielt“, trat Steinhauser auf die Euphoriebremse.

„Bis zur 70. Minute war es ein Spiel für die Zuschauer mit offenem Visier“, beschrieb Heiko Walther von der Rheinhessischen Schweiz. Nach 15 Minuten stand es bereits 3:0 für die Gäste. Pascal Mohr (5., 15.) und Niko Michel (14.) hatten für Armsheim/Lonsheim getroffen. Bis zur Pause verkürzten Dominik Wernersbach (38.) und Sebastian Baumann (43.) auf 2:3. Justus Göttelmann (55.) und Michel per Foulelfmeter (70.) machten den Gästesieg am Ende deutlich. „Die ersten drei Schüsse von Armsheim/Flonheim haben alle gesessen. Wir dagegen haben unsere Torchancen nicht reingemacht“, haderte Walther.

Die Leiselheimer gehen mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause. Dabei sah Leiselheims Bernd Braun gar keine gute erste Halbzeit. „Das Spiel war chancenarm und sehr defensiv geprägt.“ Jannik Arm brachte per direktem Freistoß zunächst die Gäste in Führung (50.). Lukas Didzun (52.), Yusuf Yildirim (58.) und Berkant Basaran (77.) drehten die Partie aber in eine Leiselheimer Führung. Der Anschlusstreffer von SG-Goalgetter Björn Grimm kam zu spät (90.+3). „Das war eine absolute Mentalitätsleistung und nicht unverdient. Heute haben wir uns mal belohnt“, war Braun froh.





