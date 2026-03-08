A-Klasse: FV Budenheim klettert an die Spitze

Ein Lauf-Duell Dennis Lampl vom VfL Frei-Weinheim und Jano Schössler von 1817 Mainz (rechts). Foto: Pia Pfeifer

Mainz-Bingen. Am 20. Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen hat der FV Budenheim die Tabellenführung übernommen, weil der bisherige Primus SG Basara/Moguntia 1896 II erneut patzte.

„In einem sehr offenen Spiel hätten wir in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und hätten auch in Führung gehen können, sind aber zwei Mal am starken Jonas Lehr gescheitert“, sagte TSV-Trainer Patrick Willems. „In der zweiten Hälfte hat Budenheim uns mit zwei hervorragenden Eckbällen den Zahn gezogen.“ FVB-Coach Daniel Kittl sprach von einem Arbeitssieg. „Wackernheim hielt stark dagegen, dennoch hatten wir mehr Ballbesitz und die besseren Chancen.“ Tore: 1:0 Philipp Wittenstein (48.), 2:0 Leo Berndroth (75.), 2:1 Florian Rapp (82.), 3:1 Finn Held (90.+5). Rote Karte: Torwart René Blum (TSV) wegen Notbremse (87.). Zuschauer: 100.

„Am Ende sieht es nach einem souveränen Sieg aus, mit der Leistung bin ich aber nur teilweise einverstanden“, so SG-Trainer Max Schirp. „Insbesondere die erste Halbzeit war mir zu schläfrig. Da hatten wir Glück, dass Oppenheim aus seinen Nadelstichen nicht mehr macht.“ Tore: 1:0 Moritz Scheu (9., Foulelfmeter), 2:0 Nick Scheu (56.), 3:0 Felix Neuberger (63.), 4:0 Luca Sparwasser (80.). Zuschauer: 90.

Fiam spielte mit dem letzten Aufgebot und egalisierte den 0:2-Rückstand durch Arturo Patria (60.) und Tugay Genc (68.) noch. Doch die Gäste schlugen vor 40 Zuschauern in der 85. und 87. Minute erneut zweimal zu.

„Bis auf 20 Minuten in der ersten Hälfte war das keine gute Leistung von uns“, klagte SG-Coach Timm Bocian. „Umso schöner, dass wir uns das selbst eingestanden und einfach puren Kampf geliefert haben. Es war kein schönes Spiel, aber ziemlich intensiv. Gau-Algesheim hat uns vor eine ordentliche Aufgabe gestellt.“ Tor: 1:0 Nico Schneider (54.). Zuschauer: 170.

„Leistung und Moral meiner Jungs waren super, ein Punkt wäre verdient gewesen“, sagte Laubenheims Sportlicher Leiter Steffen Binger. „Wir hatten sehr großes Pech im Abschluss.“ Tore: 0:1 Lirion Aliu (24.), 0:2 Marouan Mourtada Daoudi (45.), 1:2 Marvin Henrich (46.). Zuschauer: 100.

„Wir haben kein gutes Spiel gemacht und müssen froh sein, dass wir mit einem Doppelschlag in der Schlussphase noch einen Punkt holen“, sagte 1817-Teammanager Kalli Müllen. „Danach hatten wir sogar noch Chancen zum Sieg – aber das wäre des Guten zu viel gewesen.“ Tore: 0:1 Maximilian Smuda (18.), 0:2 Leon Pawlak (60.), 1:2 Alessio Granvillano (85.), 2:2 Lennard Lelaona (87.). Zuschauer. 50.

„Eine solide erste Halbzeit mit einem gerechten Ergebnis“, sagte Basara-Coach Alessio Elbert. „Nach der Pause haben wir uns auskontern lassen und fahrlässig agiert.“ Die letzten zehn Minuten spielte der Verbandsliga-Unterbau nur noch mit acht Feldspielern, da Rui Sekoguchi und Sergej Lovnicki sich Zeitstrafen eigehandelt hatten. Tore: 0:1 Nikolai Wright (22.), 1:1 Reo Kamiya (26.), 2:1 Eigentor Kevin Frey (42.), 3:1 Toma Shimamura (44.), 3:2 Justin Grimes (48.), 3:3 Wright (51.), 3:4 Niklas Becker (82., Foulelfmeter). Zuschauer: 100.

„Wir haben stark angefangen, den Gegner am Leben gelassen, danach den Kopf hängen lassen und das Spiel komplett aus der Hand geben“, schüttelte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer, konsterniert den Kopf. Ober-Olms Co-Trainerin Carmen Greiner: „Wer gedacht hatte, dass wir uns nach dem 3:0 aufgeben, hatte sich geirrt. Wir haben uns mit einem starken Kampfeswillen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung belohnt. Vor dem Tor waren wir effektiver.“ Tore: 1:0 Joshua Bruckmann (4.), 2:0 Luca Zaccardi (5., Foulelfmeter), 3:0 Samis Heiser (21.), 3:1, 3:2 Vincent Feyerabend (30., 39.), 3:3 Sören Steffen (48.), 3:4 Feyerabend (56.), 3:5 Eigentor Josh Bruckmann (61.), 4:5 Johannes Pfaifel (67.). Kevin Wenk (SVOO) schießt Foulelfer an die Latte (26.). Zuschauer: 60.





