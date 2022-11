Spannendes Duell – Foto: Dan Kokoscha

A-Klasse: Furioses Spiel zwischen Sponsheim/Dromersheim und Dexheim Aksu-Diyar-Spor ist Herbstmeister +++ Budenheim gewinnt

MAINZ-BINGEN. Durch einen 3:1-Erfolg gegen Kellerkind TSG Hechtsheim hat sich der FC Aksu-Diyar-Spor Mainz vorzeitig die Herbstmeisterschaft in der A-Klasse Mainz-Bingen gesichert. Über die beste Abwehr der Liga verfügt nach wie vor der FV Budenheim, der sich bei Aufsteiger FC Schwabsburg durchsetzte. Die beste Stimmung herrschte beim Duell SG Sponsheim/Dromersheim gegen TuS Dexheim, das die Platzherren nach 1:3-Rückstand in einem völlig verrückten Finish noch mit 4:3 gewannen.





Hier kommt ihr zur Galerie des Spiels Sponsheim gegen Dexheim SG Sponsheim/Dromersheim – TuS Dexheim 4:3 (1:1). – „Ein schlechtes Fußballspiel, aber emotional die Hölle vor 200 Fans“, berichtete SG-Vorstandsmitglied Clemens Mitterdorfer. „Die Dexheimer, mit denen wir befreundet sind, haben zurecht 3:1 geführt – und sie hätten auch locker das 4:1, 5:1 und 6:1 machen müssen. Aber aus irgendeinem Grund haben stattdessen wir das 2:3 gemacht. Die letzten zehn Minuten war es der absolute Wahnsinn – es hat eine Riesenstimmung geherrscht.“ Im Endeffekt könne man von einem „glücklichen Sieg“ sprechen. „Nach dem zweiten Treffer war die Emotionalität bei uns extrem hoch, wir haben das Ding noch gewuppt.“ Umso bemerkenswerter ist der Dreier, wenn man bedenkt, dass die SG nach der Roten Karten gegen Bastian Fischer wegen groben Foulspiels die letzte halbe Stunde in Unterzahl agierte. „Wir haben dann hinten umgestellt auf Dreierkette, vorne noch einen Stürmer rein und alles auf eine Karte gesetzt. Hut ab vor unserem Trainer Christoph Friedrich, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Zu 80 Prozent haben unsere ´Ultras´ dazu beigetragen, dass wir das Ding noch gedreht haben – sie haben uns unglaublich nach vorne gepeitscht.“ TuS-Coach Eric Oehler derweil war restlos bedient. „Die Kurve zeigt nach unten. Wir machen uns Gedanken, wie wir wieder in die Spur finden.“ Tore: 1:0 Ismail Mahmoud (5.), 1:1 Maximilian Zundel (25.), 1:2 Fabian Bernhardt (50.), 1:3 Nico Schneider (60.), 2:3 Mahmoud (80.), 3:3 Lars Hoffmann (89.), 4:3 Abdullah Alzakkar (90.+3).

FC Schwabsburg – FV Budenheim 1:2 (1:1). –„Vor 150 Zuschauern haben wir defensiv gut gestanden und die Gegentore nach Standardsituationen kassiert“, sagte FCS-Trainer Markus Jans. „Budenheim hatte mehr Ballbesitz, aber wenn wir unsere Kontermöglichkeiten besser ausspielen, können wir als Sieger vom Platz gehen. Auch in Unterzahl waren wir keineswegs schlechter als der Gegner – wir haben unglücklich verloren.“ Tore: 0:1 Christian Simon (2.) 1:1 Michael Mader (4.) 1:2 Philipp Wittenstein (87.) Rote Karte: Dominik Wolf (FCS) wegen Notbremse (61.).

SG Bingerbrück/Weiler – FC Nackenheim 5:3 (4:1). – „Wir hatten unser letztes Heimspiel für dieses Jahr, dementsprechend motiviert waren die Jungs, den dritten Dreier in Folge zu holen“, betonte SG-Coach Christoph Schenk. „Nackenheim ist allerdings sehr stark in die Partie gestartet, hatte einen tollen Lattenkracher. Nach zehn Minuten haben wir das Spiel komplett auf unsere Seite gezogen und sehr intensive und technisch gute Minuten gespielt, die uns eine 4:1-Führung beschert haben.“ Nach der Pause habe man durch defensive Aussetzer den FCN wieder ins Spiel gebracht. „Die Gäste haben vor 60 Zuschauern nochmal ein starkes Powerplay gespielt, mit dem fünften Treffer haben wir das Ding entschieden“, so Schenk. „Überragend auch heute wieder war Jannik Heuser, der an allen Treffern beteiligt war.“ Tore: 1:0 Tim Heinz (20.), 2:0 Jannik Heuser (24.), 3:0 Eigentor Isa Akdur (30.), 4:0 Bastian Theis (42.), 4:1 Marvin Cardoso (44.), 4:2 Marc-Kevin Marx (65.), 5:2 Janik Maier (85.), 5:3 Joachim Blaum (89.).

TSV Stadecken-Elsheim – SV Ober-Olm 0:2 (0:0). – „Vor 200 Zuschauern war das eine verdiente Niederlage durch zwei Gäste-Treffer, die nicht erspielt waren“, resümierte Florian Sieben, Sportlicher Leiter der Stadecker. In einem in der ersten Halbzeit ausgeglichenen Spiel traf die TSV nach einem Freistoß nur die Latte. „Wir haben gut mit den technisch beschlagenen Gästen mitgehalten“, so Sieben. Nach dem 0:1 taten sich die Jungs von Trainer Steffen Reischmann schwer und luden die Ober-Olmer mit einem verunglückten Rückpass zum zweiten Treffer ein. „In der 90. Minute musste Ober-Olms Tarkan Zintl den Platz vorzeitig mit Gelb-Rot verlassen, da er den vorbeilaufenden Jan-Niklas Zenkner absichtlich mit dem Ellenbogen getroffen hatte“, sagte Sieben, der Referee Marcus Fleckenstein eine Topleistung attestierte. Tore: 0:1 Tom Tonollo (49., Freistoß), 0:2 Johannes Heigert (68.).

TSV Wackernheim – FC Basara Mainz II 5:1 (0:0). – „Wir waren schon in der ersten Halbzeit überlegen, hatten drei Chancen – Christian Reichert hatte mit einem Lattentreffer Pech“, so TSV-Coach Oliver Schmitt. „Die einzige Basara-Chance hat unser Torwart entschärft.“ Nach der Pause veränderten die Platzherren ihr Anlaufverhalten, liefen früher an. „Das hat direkt Früchte getragen“, freute sich Schmitt. „Auch nach dem 2:0 haben wir weiter gepresst, sind den Gegner die komplette zweite Halbzeit wirklich sehr aggressiv angegangen.“ Zu den drei Treffern von Goalgetter Jannik Schmidt sagte Oliver Schmitt: „Der Junge ist immer für einen Hattrick gut. Aber es war wieder eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung vor gut 100 Zuschauern. Nach dem dritten Sieg in Folge sind wir extrem glücklich, dass wir uns langsam da unten rausarbeiten – wir schwimmen gerade auf einer Euphoriewelle.“ Tore: 1:0 Janis Drechsler (55.), 2:0, 3:0, 4:0 Jannik Schmidt (56., 62., 80.), 4:1 Prabin Shresta (89.), 5:1 Ciaron Thurn (90.).

SG Harxheim/Gau-Bischofsheim – SG Gensingen/Grolsheim 1:3 (1:1). – „In der ersten Halbzeit hätten wir aus Ballbesitz und Torchancen mehr machen müssen“, urteilte Harxheims Coach Raphael Brantzen. „Nach der Pause haben wir vor 75 Zuschauern das Fußballspielen phasenweise eingestellt.“ Tore: 1:0 Felix Schirp (12.), 1:1 Kaan Tuncer (23.), 1:2, 1:3 Joshua Hopf (63., 89.).