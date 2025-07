A-Klasse Freyung startet in die neue Saison - Freyung gibt den Auftakt

Der Ball rollt wieder! Am kommenden Wochenende startet die A-Klasse Freyung in die Saison 25/26. Wer startet mit einem Sieg in die Saison? Wer geht leer aus? Diese Fragen werden in den nächsten Tagen beantwortet. Der erste Spieltag verspricht gleich intensive Duelle, Rückkehrer und erste Fingerzeige in Richtung der Saisonziele. Alle Spiele des 1. Spieltags nun im Überblick:

In Freyung beginnt am Freitagabend die Saison. Der TV Freyung, frisch abgestiegen aus der Kreisklasse, will den sofortigen Wiederaufstieg anpeilen. Mit einem neuen Trainergespann und ansprechenden Leistungen gegen höherklassige Teams in der Vorbereitung scheint man gerüstet. Die Gäste aus Bischofsreut indes haben sich gezielt verstärkt. Mit Tobias Irlesberger – einst selbst für Freyung aktiv – und dem Defensivmann Stefan Mittendorfer, soll die wackelige Defensive der letzten Saison stabilisiert werden. Nach Rang zwölf in der Vorsaison steht nun Konstanz im Fokus. Der Auftakt verspricht Brisanz – und vielleicht ein frühes Statement des Absteigers. ---

Keine einfache Aufgabe zum Einstand: Die SG Fürsteneck/Prag, wechselte aus der AK-Hauzenberg in die A-Klasse Freyung, empfängt den SV Kumreut. Die Gäste blicken auf eine starke Vorsaison zurück und können weiterhin auf Torjäger Balousek bauen, der schon in der Vorbereitung seine Qualitäten zeigen konnte. Für die SG wird es darauf ankommen, die neue Liga schnell kennenzulernen und gut in die Saison zu starten. ---

Heute, 20:30 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach II SV Grainet Grainet II 20:30 PUSH

Freitagabend, Flutlicht, Duell der Zweitvertretungen – Fußballherz, was willst du mehr? Beide Teams kennen sich aus der vergangenen Saison gut, doch Röhrnbach II konnte in zwei Begegnungen keinen Sieg gegen Grainet II einfahren. Während bei den Gästen mit Spielertrainer Christoph Seidl ein Hoffnungsträger noch verletzungsbedingt fehlt, hofft man dennoch auf einen frischen Impuls. Die Hausherren hingegen setzen auf Kontinuität – und darauf, dieses Mal mehr als nur einen Punkt zu holen. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ringelai Ringelai TSV Waldkirchen Waldkirchen II 15:00 PUSH

Nach dem verpassten Aufstieg will Ringelai in dieser Saison nichts dem Zufall überlassen. Der Kader ist eingespielt, die Ambitionen hoch – man zählt sich selbst zum Favoritenkreis. Doch mit der zweiten Garde aus Waldkirchen kommt ein unangenehmer Gegner, der sich als Sechster der AK-Hauzenberg durchaus stabil präsentierte. Die Neulinge dürften motiviert sein, dem Favoriten gleich zum Auftakt ein Bein zu stellen. ---