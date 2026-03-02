A-Klasse: Framersheims Rupp mit Dreierpack beim Wiederauftakt Die SG Armsheim/Flonheim zeigt Comeback-Qualitäten und ein gelungener Trainereinstand bei RWO Alzey/TV Lonseim +++ Der 19. Spieltag in der A-Klasse Alzey-Worms im Überblick von Perry Eichhorn · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der Pfiffligheimer Steffen Graf (grünes Trikot) bekommt in dieser Szene den zweifachen Torschützen Pascal Mohr von der SG Armsheim/Flonheim nicht gestellt. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms geht die Dominanz des TuS Monsheim auch beim Jahresauftakt weiter. Der TuS baute seine Tabellenführung auf sechs Punkte Vorsprung aus.

Die Horchheimer bleiben in der Tabelle dran. „Das war kein schlechtes Spiel. Für ein erstes Spiel im neuen Jahr war das okay“, war Horchheims Trainer Michael Denschlag nicht unzufrieden. Das Tor des Tages erzielte SVH-Goalgetter Jonas Selbert nach einem guten Spielzug über links (19.). „Die Gimbsheimer haben das mit ihren Mitteln gut gemacht. Wir sind hinten aber bombenfest gestanden“, erklärte Denschlag.

Trotz des Ergebnisses meinte Ataspors Kadir Akcesme: „Die Partie war am Anfang ausgeglichen. Doch dann wurde Framersheim immer überlegener.“ Jonas Beckenbach (28.) und Christian Baumann (40.) sorgten für eine 2:0-Gästeführung. Christopher Rupp besiegelte die Partie mit seinen drei Treffern (59., 70., 74.). Außerdem traf Luis Floren für den TuS (77.). Ataspors Ehrentreffer war ein Eigentor von Felix Müller (66.). „Es war ein gutes Kampfspiel mit einem sehr guten Schiedsrichter Gerd Kreer“, lobte Akcesme.

„Über weite Strecken haben wir das Spiel bestimmt, es aber versäumt, unsere Chancen zu nutzen“, kritisierte Mauchenheims Trainer Heiko Völker. Klaus Halva brachte die Gastgeber zweimal in Führung (21., 70.). Dazwischen gelang Jan Hoengen der Ausgleich (42.). Pascal Arm (71.) und Philipp Fuchs (88.) erhöhten auf 4:1 für Mauchenheim/Freimersheim. „In der zweiten Halbzeit war es fast ein Spiel auf ein Tor. Wir haben uns da mit weiteren Treffern belohnt“, war Völker zufrieden.

Von einer anspruchsvollen Begegnung sprach TSG-Trainer Björn Miehe. „Das war ein sehr gutes und intensives A-Klasse-Spiel mit hohem Tempo.“ Die Gäste gingen durch Sebastian Desch in Führung (20.). Erst spät gelang Moritz Radmacher der Pfeddersheimer Ausgleich (86.). „Zunächst war Rheindürkheim besser und im zweiten Durchgang hatten wir Vorteile. Von daher war es ein gerechtes Ergebnis“, freute sich Miehe über einen erkämpften Punkt.

Alzey/Lonsheims Trainer Roland Klein feierte einen guten Einstand. „Wir waren in der ersten Halbzeit schon klar stärker und hätten zur Pause höher führen müssen“, fand Klein. Dem 1:0 von Derrick Bagonza (10.) folgte direkt nach der Pause der Ausgleich durch Leon Hemer (50.). Doch wieder Bagonza (75.) und Björn Bechtluft (88.) sicherten mit ihren Toren den Sieg. „In der zweiten Halbzeit waren zunächst die Gäste am Drücker. Aber dann haben wir an die erste Halbzeit angeknüpft und noch verdient gewonnen“, freute sich Klein.

Osthofens Trainer Dennis Steinhauser sah ein ausgeglichenes Spiel. „Es ging hin und her. Besonders für die Zuschauer war es sehr interessant.“ Die Osthofener Führung resultierte aus einem Foulelfmeter den Timo Kaufmann verwandelte (28.). Peter Merz sorgte für den Ausgleich (65.). „Schiedsrichter Felix Zimmermann war sehr gut. Er hat seine Linie beibehalten. Insgesamt war es ein schöner Auftakt“, war Steinhauser mit dem Punkt zufrieden.

„Wir sind gut gestartet und hatten viele Torchancen. Die Pfiffligheimer haben uns aber zweimal durch Daniel Möbius (20., 27.) ausgekontert“, berichtete SG-Spielertrainer Marco Del Pin. Die SG drehte in der zweiten Hälfte die Partie durch Treffer von Tobias Fiederlein (65.), Pascal Mohr (75., 88.) und Leon Seib (90.+2). Dazwischen gab es Rot für Pfiffligheims Marvin Müller und Gelb-Rot für Armsheims Sebastian Berlinhof (jeweils 80.). „In der zweiten Halbzeit sind wir sehr motiviert aus der Kabine gekommen und haben den Gegner eingekesselt“, lobte Del Pin.