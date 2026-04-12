A-Klasse: Fiam geht in Torspektakel unter – Budenheim erobert Spitze

Mainz-Bingen. Das Bäumchen-Wechsel-Spiel an der Tabellenspitze der A-Klasse Mainz-Bingen geht munter weiter. Weil die Partie der SG Basara/Moguntia 1896 II gegen den TV 1817 Mainz verlegt wurde, manövrierte sich der FV Budenheim wieder in die Pole Position – mit einem 4:1 gegen die abstiegsgefährdete Alemannia Laubenheim. Auch für den FC Aksu besteht im Aufstiegsrennen nach wie vor Hoffnung. Mit dem 4:1 in Gau-Bischofsheim setzte die Elf von José Ferreira ein Ausrufezeichen. Im Keller gibt es für Schlusslicht FSV Oppenheim kaum noch Hoffnung und auch der SV Ober-Olm muss sich nach der Pleite in Bingerbrück mächtig strecken, will er den Abstieg verhindern.
„Weisenau hat uns mit einem sehr starken Auswärtsspiel alles abverlangt – und hatte auch mindestens einen Punkt verdient“, gab Wackernheims Cheftrainer Patrick Willems zu Protokoll. „Kollektiv war das von uns keine gute Mannschaftsleistung, weil wir wenig bis keine Lösungen gefunden haben.“ Unter dem Strich habe „uns die individuelle Qualität unserer Jungs die drei Punkte beschert“. Tore: 0:1 Samis Heiser (20.), 1:1 Tim Mallmann (50.), 1:2 Joshua Bruckmann (52.), 2:2 Philipp Schrimb (64.), 3:2 Nico Linero (68.), 3:3 Nico Gronbach (84.), 4:3 Philipp Schrimb (90.+5). Zuschauer: 100.
„Der größte Pluspunkt heute war ganz klar unser Teamgeist und der Wille, das Spiel unbedingt zu gewinnen“, analysierte FVB-Coach Daniel Kittl. „Wir wollten ein Zeichen setzen – und das ist uns gelungen.“ Tore: 1:0 Christof Reiferscheid (27.), 2:0 Finn Boyens (30.), 3:0 Tom Schenk (56.), 4:0 Dominik Knob (62.), 4:1 Anton Vogt (83.). Zuschauer: 84.
„Das war zu wenig von uns, um gegen einen abgezockten Gegner etwas zu holen“, diagnostizierte SG-Coach Max Schirp. „Erst in den letzten 20 Minuten kamen wir etwas besser rein. Deutlich zu spät. Aksu hat weniger Fehler gemacht und unsere Fehler bestraft.“ Tore: 0:1 Okan Yüzüak (22.), 0:2 Marouan Daoudi (46.), 0:3 Max Zeringer (61.), 0:4 Lirion Aliu (72.), 1:4 Felix Neuberger (85.). Zuschauer: 90.
„Nach der herben 1:9-Niederlage vor Ostern hat die Mannschaft eindrucksvoll Charakter bewiesen und mit einem furiosen Auswärtssieg die perfekte Antwort geliefert“, jubelte Pascal Berg, Sportlicher Leiter des VfL. „Unsere Jungs wirkten hungrig, fokussiert und hochmotiviert – die Mannschaft hat gezeigt, wozu sie imstande ist, wenn Einsatz, Wille und Qualität zusammenkommen. Ein Auftritt, der Hoffnung macht – und Lust auf mehr.“ Tore: 0:1 Serkan Yilmaz (20.), 0:2 Dennis Lampl (22.), 0:3 Maximilian Smuda (33.), 1:3 André Pinheiro (35.), 1:4 Lampl (45.+2 Foulelfmeter), 2:4 Gianluca Barba (48.), 2:5 Smuda (52.), 2:6 Jan Schweikhard (61.), 3:6 Cihan Coban (70., Foulelfmeter), 3:7 Devrim Hammer (88.). Rote Karte: Mansoor Karim (Fiam) wegen Tätlichkeit (77.). Gelb-Rot: Gianluca Barba (Fiam) wegen wiederholten Foulspiels (74.). Zuschauer: 100.
„Intensiv und hitzig – ein richtiges Derby“, urteilte SG-Trainer Timm Bocian. „Schwabsburg ist besser ins Spiel gekommen, gegen Ende der Halbzeit waren wir richtig drin und mussten in Führung gehen. In der zweiten Hälfte wurde es von Minute zu Minute hektischer. Wir haben eine Druckphase ohne Gegentreffer überstanden. Der Elfer, der zum Sieg geführt hat, war in der Entstehung glücklich. Selbstverständlich nehmen wir das aber auch so mit.“ Bocian wörtlich: „Großes Kompliment an meine Mannschaft, die Herz und Leidenschaft auf dem Platz gelassen hat.“ Tor: 1:0 Florian Schömbs (87. Foulelfmeter nach Foul an Linus Knuf). Gelb-Rot: Nikolai Wright (FCS) wegen wiederholten Foulspiels (90.). Zuschauer: 350.
„Endlich konnten wir uns belohnen“, freute sich SG-Trainer Christian Meurer. „Wichtig für die Tabelle, ganz wichtig für die Moral. Ober-Olm hat es phasenweise sehr gut gemacht – aber wir waren gut in den Zweikämpfen und auch vor dem Tor abgeklärter.“ SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner: „Wir hatten am Anfang Probleme, in einen Spielfluss zu kommen. Fehler in der Vorwärtsbewegung wurden direkt bestraft. Chancen und Standards konnten wir nicht nutzen.“ Der Spielfilm: 1:0, 2:0 Bastian Theis (19., 33.), 3:0 Tim Heinz (61.), 3:1 Tarkan Zintl (70., Handelfmeter), 4:1 Heinz (79., Foulelfmeter). Zuschauer: 75.