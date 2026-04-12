A-Klasse: Fiam geht in Torspektakel unter – Budenheim erobert Spitze

„Intensiv und hitzig – ein richtiges Derby“, urteilte SG-Trainer Timm Bocian. „Schwabsburg ist besser ins Spiel gekommen, gegen Ende der Halbzeit waren wir richtig drin und mussten in Führung gehen. In der zweiten Hälfte wurde es von Minute zu Minute hektischer. Wir haben eine Druckphase ohne Gegentreffer überstanden. Der Elfer, der zum Sieg geführt hat, war in der Entstehung glücklich. Selbstverständlich nehmen wir das aber auch so mit.“ Bocian wörtlich: „Großes Kompliment an meine Mannschaft, die Herz und Leidenschaft auf dem Platz gelassen hat.“ Tor: 1:0 Florian Schömbs (87. Foulelfmeter nach Foul an Linus Knuf). Gelb-Rot: Nikolai Wright (FCS) wegen wiederholten Foulspiels (90.). Zuschauer: 350.

„Endlich konnten wir uns belohnen“, freute sich SG-Trainer Christian Meurer. „Wichtig für die Tabelle, ganz wichtig für die Moral. Ober-Olm hat es phasenweise sehr gut gemacht – aber wir waren gut in den Zweikämpfen und auch vor dem Tor abgeklärter.“ SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner: „Wir hatten am Anfang Probleme, in einen Spielfluss zu kommen. Fehler in der Vorwärtsbewegung wurden direkt bestraft. Chancen und Standards konnten wir nicht nutzen.“ Der Spielfilm: 1:0, 2:0 Bastian Theis (19., 33.), 3:0 Tim Heinz (61.), 3:1 Tarkan Zintl (70., Handelfmeter), 4:1 Heinz (79., Foulelfmeter). Zuschauer: 75.