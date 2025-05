A-Klasse: FC Schwabsburg patzt, TV 1817 Mainz siegt souverän

„Eines unserer schlechtesten Spiele“, haderte Dexheims Coach Timm Bocian. „Mit Ball war das sehr, sehr weit von unseren Möglichkeiten entfernt. Dennoch hatten wir in der ersten Hälfte zwei Riesenchancen, sind aber an Torwart und Innenpfosten gescheitert. In der zweiten Halbzeit haben uns Entschlossenheit und Überzeugung gefehlt. Das darf einfach in der aktuellen Situation nicht passieren. Mannschaft, Staff und Anhänger sind jetzt mehr als gefordert, eine Reaktion zu zeigen.“

„Ein Dreier hätte uns besser getan in der Situation, in der wir uns alle befinden“, betonte Fiam-Coach Nelson Karikari und merkte an, dass er nur zwölf Mann zur Verfügung gehabt habe. „Aber wir können mit dem Punkt ganz gut leben. Die Jungs haben alles rausgehauen, Budenheim hatte am Ende mehr Körner und in der letzten halben Stunde mehr Spielanteile. Hätten wir unsere Konter sauber ausgespielt, hätten wir den Lucky Punch setzen können.“

Tore: 1:0 Arturo Patria (43.), 1:1 Cihan Coban (84.). Zuschauer: 70.