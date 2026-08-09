A-Klasse: "Enttäuschender Auftakt" für die SG Harxheim

Mainz-Bingen. Vom Prügelknaben zum Primus: Nach zwei Abstiegen in Serie führt Fortuna Mombach nach dem zweiten Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen die Tabelle an.
"Wir wollten nach der gerechtfertigten Auftaktniederlage ein anderes Gesicht zeigen – was wir geschafft haben", betonte Ingelheims Coach Jonas Michel. "Situationen waren auf beiden Seiten da, um das Spiel zu gewinnen. Letztendlich geht das Remis in Ordnung." SG-Trainer Timm Bocian: "Wir belohnen uns erneut nicht für großen Aufwand. Teilweise riesige Chancen, die wir nicht im Kasten unterkriegen – Ingelheim hatte aber auch gute Spielzüge und Chancen."
"Bis zum 0:2 waren wir absolut im Spiel", stellte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz klar. "Wir hätten einen Elfer bekommen können, hatten Konterchancen. Im Vergleich zur Vorwoche war es eine Steigerung." Nach dem 0:2 habe man "die Köpfe zu schnell hängen gelassen". Fortuna-Co-Trainer Karsten Endlich: "Wir waren von Anfang an gut im Spiel, hatten meistens die Kontrolle. Hätten aber in der ersten Halbzeit mehr aus unseren Chancen machen müssen – das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser."
"Eine geschlossene Leistung mit einer sehr starken ersten Halbzeit", konstatierte 1817-Co-Trainer Matthias Tüllmann. Dagegen war Frei-Weinheims Sportlicher Leiter Pascal Berg bedient: "Ein gebrauchter Tag für uns. Wir sind 90 Minuten hinterhergerannt. Kamen kaum in einen Zweikampf, haben es dem Gegner zu einfach gemacht. So können wir nicht weitermachen. Die Mannschaft muss nun eine Reaktion zeigen."
"Ein enttäuschender Auftakt in die Runde für uns", redete Harxheim-Coach Max Schirp Klartext. "Wir hatten das Spiel bis zum 0:1 gut im Griff, waren im letzten Drittel aber nicht gut genug." Bingerbrücks Trainer Kevin Hanss: "Ein sehr erwachsener Auftritt, gut verteidigt, effektiv vorm Tor. Ein super Saisonstart."
"Das Spiel war sehr wild", so FCN-Spielertrainer Norman Loos, dessen Jungs sich nach der Pause steigerten. "Dennoch sind wir sehr zufrieden – ein Sieg des Willens."
"Wir waren nicht die schlechtere Mannschaft, haben es aber nicht geschafft, unsere Chancen in Tore umzumünzen", erklärte SG-Coach Patrick Willems. "Schwabsburg ist eine abgezockte Topelf, aus dem Spiel können wir viel lernen."
"Entscheidend waren zwei frühe Tore, die viel Ruhe in unser Spiel gebracht haben", so Gau-Algesheims Kapitän Tim Stöttinger. "In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel sehr erwachsen zu Ende gespielt. In der Höhe wars hochverdient."
"Aksu war spielerisch das bessere Team, wir haben aber Moral bewiesen", sagte TSG-Trainer Andreas Herget. "Fast hätten wir in der Schlussphase das Spiel noch ausgeglichen." Aksu-Coach Ugur Yildirim: "Wir haben gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Gleichzeitig haben wir den Gegner durch zu viele individuelle Fehler immer wieder zurück ins Spiel gebracht. Daran werden wir arbeiten."