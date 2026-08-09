A-Klasse: "Enttäuschender Auftakt" für die SG Harxheim

"Bis zum 0:2 waren wir absolut im Spiel", stellte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz klar. "Wir hätten einen Elfer bekommen können, hatten Konterchancen. Im Vergleich zur Vorwoche war es eine Steigerung." Nach dem 0:2 habe man "die Köpfe zu schnell hängen gelassen". Fortuna-Co-Trainer Karsten Endlich: "Wir waren von Anfang an gut im Spiel, hatten meistens die Kontrolle. Hätten aber in der ersten Halbzeit mehr aus unseren Chancen machen müssen – das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser."