A-Klasse: Eine Verlängerung mit fünf Spieltagen war möglich

Mainz-Bingen. Noch immer ist es eines der Haupt-Gesprächsthemen im rheinhessischen Fußball: Um ein Haar wäre es in der A-Klasse Mainz-Bingen nach Saison-Ende zu einer zusätzlichen Abstiegsrunde mit sechs Mannschaften gekommen, dessen Verlierer dann den Gang in die B-Klasse angetreten wäre. Hätte der SV Klein-Winternheim am letzten Spieltag gegen die SG Basara/Moguntia 1896 unentschieden gespielt statt 0:1 verloren, also ein Tor erzielt statt in der Schlussphase Pfosten und Latte getroffen, wären alle Teams auf den Plätzen acht bis 13 punktgleich gewesen. Was eine Abstiegsrunde zur Folge gehabt hätte, da in den Südwest-Ligen die Tordifferenz nicht zählt. Doch wie wäre diese abgelaufen? Wir haben beim Fußball-Kreisvorsitzenden Gerd Schmitt nachgefragt.