A-Klasse: Dreikampf um die Aufstiegsplätze

Das Aufstiegsrennen in der A-Klasse 4 spitzt sich zu. Der TSV Weyarn, die SF Fischbachau und der TSV Hartpenning liefern sich an den letzten beiden Spieltag ein Fernduell.

Während der SV Miesbach II in der Landkreisliga A-Klasse 4 nur noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg hat, verbleiben mit Weyarn, Hartpenning und Fischbachau drei Mannschaften im Rennen um die ersten beiden Ränge. Von Meisterschaft bis zum dritten Platz ist bei allen dreien noch alles drin.

TSV Weyarn

Der TSV Weyarn hat die besten Karten und das Endergebnis selbst in der Hand. In den letzten beiden, auf dem Papier machbaren, Auswärtsspielen brauchen die Klosterdörfler kumuliert vier Punkte, um sich die Meisterschaft zu sichern. Bei einer möglichen Punktgleichheit würde Weyarn den direkten Vergleich mit Hartpenning gewinnen, gegen Fischbachau diesen jedoch verlieren, weshalb ein Sieg im Spiel beim Tabellenvorletzten Waakirchen am Samstag ab 17 Uhr noch nicht sicher für den Aufstieg ausreichen würde. Ein möglicher Vorteil: Mit der SG Waakirchen/Schaftlach wartet ein Gegner, der unter enormem Zugzwang steht. Zwar geht der direkte Vergleich mit der SG Tegernseer Tal an die Waakirchner, jedoch muss die Mannschaft von Trainer Klaus Fahrner drei Zähler an den letzten beiden Spieltagen aufholen, um die Klasse zu halten. Da wäre zumindest ein Punkt gegen Weyarn fast schon Pflicht.

TSV Hartpenning

Für zahlreiche A-Klassen-Experten war der TSV Hartpenning spätestens ab März der klare erste Aufsteiger. Dabei sah es über weite Strecken der Rückrunde mit einigen eindeutigen Ergebnissen nach einem Hartpenninger Durchmarsch in die Kreisklasse aus. Diesen stoppten jedoch die Kreuther, die die Mannschaft von Trainer Wacco Schmid auf den Relegationsplatz platzierten. Auf die Hartpenninger warten nun in zwei Auswärts㈠spielen Warngau (Samstag, 14 Uhr) und Schliersee. Zwei gestandene A-Klasse-Mannschaften, deren Saisons im gesicherten Mittelfeld enden wird. Bei einer Punktgleichheit mit Fischbachau würde aufgrund des Unentschiedens das Kriterium Tordifferenz greifen. Dies würde Hartpenning aufgrund der besten Offensive der Liga, rund um die Gebrüder Noderer, eindeutig gewinnen.

SF Fischbachau

Mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz sind die SF Fischbachau auf Schützenhilfe angewiesen. Mit dem optisch leichtesten Restprogramm bestehend aus dem TSV Irschenberg und der SG Tegernseer Tal könnten die lauernden Sportfreunde der glückliche Dritte werden. Trotzdem muss in Irschenberg ein Sieg her, damit man den Druck auf Hartpenning und Weyarn aufrechterhalten kann. Keine leichte Aufgabe, zumal die Irschenberger aufgrund der geografischen Nähe im Derby am Sonntag ab 15 Uhr hoch motiviert sind, um dem Rivalen die Träume vom Aufstieg zu zerstören.

Benedikt Hub