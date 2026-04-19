A-Klasse: Dreier für die Top-Teams

Abgegrätscht: Budenheims Christian Simon (links) erobert den Ball gegen Emil Neumaier (rechts) vom TV 1817 Mainz. Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Durch ein 3:1 in Ober-Olm hat die SG Basara/Moguntia 1896 II fünf Spieltage vor Saisonschluss in der A-Klasse Mainz-Bingen ihren Zwei-Punkte-Vorsprung vor Verfolger Budenheim verteidigt.

– „Großes Lob an die Mannschaft, die sehr gut dagegengehalten hat“, sagte SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Wir waren diszipliniert und geduldig. Am Ende hat die individuelle Klasse von Basara den Unterschied ausgemacht.“ Basara-Coach Alessio Elbert: „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt.“ Tore: 0:1 Toma Shimamura (17.), 0:2 Rento Omori (43.), 1:2 Tarkan Zintl (53.), 1:3 Rui Sekoguchi (70.). Zuschauer: 50.

„Wir sind nach einem sehr guten Spiel sehr enttäuscht“, so 1817-Co-Trainer Johannes Besier. „Wir haben vorne zahlreiche Chancen herausgespielt – aber die Tore nicht gemacht. Hinten haben wir sehr wenig zugelassen, aber ein Traumtor kassiert und am Ende nach einem Abstimmungsfehler sogar das 1:2.“ Tore: 0:1 Dominik Knob (39.), 1:1 Florian Heller (85.), 1:2 Knob (87.). Zuschauer: 50.

„Wir waren von Beginn an sehr dominant, konnten uns aber nur wenige zwingende Chancen erspielen“, berichtete FCS-Co-Trainer Tobias Weber „Weisenau hat es clever gemacht und uns einen Standard und einen Konter eingeschenkt. Das war leider zu wenig für sehr viel Aufwand.“ Tore: 1:0 Niklas Becker (26.), 1:1 Marco Pavlovic (59.), 1:2 Rayan Snoussi (65.). Gelb-Rot: Anouar Boukhallouk (SVW) wegen wiederholten Foulspiels (80.). Zuschauer: 150.

„Nach einer sehr starken ersten Halbzeit, in der wir das Spiel bestimmt haben, konnten wir in der zweiten Halbzeit das Ergebnis ordentlich verwalten“, sagte Alemannen-Spielertrainer Jonas Bellaaziri. „Nach vorne konnten wir einige starke Angriffe ausspielen.“ SG-Coach Max Schirp: „Glückwunsch an Laubenheim, die um jeden Ball gefightet haben. Wir haben erst in der zweiten Halbzeit einen Gang hochgeschaltet, sind aber ein ums andere Mal am glänzend aufgelegten Levin Weckenmann gescheitert.“ Tore: 1:0 Jan Kohlbacher (17.), 2:0 Janis Ehnert (38.), 2:1 Luca Sparwasser (67.), 3:1 Tobias Schönberger (80.), 3:2 Moritz Scheu (90.+4). Rote Karte: Jonas Bellaaziri (Alemannia) wegen Unsportlichkeit (84.). Zuschauer: 70.

„Wir haben gut ins Spiel gefunden, hatten in den ersten 25 Minuten mehr Ballbesitz“, sagte Jens Gehindy, Sportlicher Leiter beim FSV. „Die besseren Chancen hatte Bingerbrück, das bis zur Pause dann klar spielbestimmend war. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht. Nach dem 1:2 haben wir offensiv umgestellt, aber nichts Zählbares mehr holen können.“ Tore 0:1 Tim Heinz (26.), 0:2 Kevin Hanss (35.), 1:2 Andy Assogba (60.). Zuschauer: 57.

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und verpasst, den Vorsprung auszubauen“, so TSV-Coach Patrick Willems. „Leider kamen wir nicht gut aus der Pause – es wurde sehr chaotisch. Das 3:3 geht in Ordnung.“ Tore: 1:0 Gero Eichhorn (22.), 1:1, 1:2 Johannes Schmidt (60., 62.). 2:2 Nicolas Linero (64.), 2:3 Johannes Kull (65.), 3:3 Thorsten Krüger (75.). Zuschauer: 100.

„Natürlich ist das Ergebnis enttäuschend“, sagte Pascal Berg, Sportlicher Leiter beim VfL. „Aber wir haben trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht. Der Gegner war extrem zweikampfstark und robust. Trotzdem haben wir gut dagegengehalten, waren fleißig, mutig und haben uns viele sehr gute Chancen erarbeitet. Das zeigt, dass wir spielerisch mithalten können.“ SG-Coach Tim Bocian: „Respekt an meine Mannschaft. Gegen einen stark kämpfenden Gegner haben wir gut dagegengehalten. In einer veränderten Grundformation haben wir eine grundsolide Partie abgeliefert. Leider spielen wir unsere Angriffe im letzten Drittel nicht sauber aus.“ Tore: 0:1 Alexander Hatz (29.), 0:2 Georg Bienroth (62.), 0:3 Henrik Berges (82.), 1:3 Serkan Yilmaz (86.). Zuschauer: 100.

„Wir waren fußballerisch nicht unterlyegen und haben gut mitgespielt“, urteilte Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim. „Der Unterschied war, dass Aksu mehr Wechselmöglichkeiten hatte und wir am Ende mit drei Torhütern auf dem Feld spielen mussten.“ Tore: 1:0 Duilio Turini (23.), 1:1 Fabrizio Serratore (50.), 2:1 Marouan Mourtada Daoudi (54.), 3:1 Lirion Aliu (61.), 4:1 Mourtada Daoudi (80.). Zuschauer: 120.





