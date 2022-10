Klarer Heimsieg für den FSV: Der Osthofener Haris Hodzic (rotes Trikot) setzt sich im Zweikampf gegen den Freimersheimer, Sebastian Söllner durch. – Foto: pakalski-press/ Christine Dirigo

A-Klasse: Drei Punkte für defensivstarken FSV Osthofen schlägt TV Freimersheim 4:0 +++ Nibelungen Worms verteidigen die Tabellenführung

WORMS. Nach einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Normannia Pfiffligheim grüßen die Nibelungen Worms in der A-Klasse Alzey-Worms weiterhin von der Tabellenspitze. Auch die SG 1862 Gundheim/Westhofen und der FSV Osthofen fuhren deutliche Heimsiege ein.

ASV Nibelungen Worms – SV Normannia Pfiffligheim 4:0 (2:0). Ein Doppelschlag ebnete den Nibelungen den Weg zu den nächsten drei Punkten. Kevin Borlinghaus (29. Minute) und Spielertrainer Rico Renner per Foulelfmeter (30.) brachten das Heimteam 2:0 in Führung. Nibelungen-Sprecher Manuel Wöllner sagte: „Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen, danach dann aber eine klare Sache.” Nach der Pause erhöhten Pascal Renner (52.) per Freistoß und Vitali Becker (78.) für die Nibelungen. „In der zweiten Halbzeit hätte es für Normannia bitter werden können, aber wir haben viele Chancen liegengelassen.” Weiterer Nibelungen-Makel: Rico Renner flog in der 86. Minute mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz.

SG 1862 Gundheim/Westhofen - TSV Armsheim 5:1 (3:0). SG-Trainer Andreas Elbert war zufrieden: „Das war vom Torhüter bis hin zu den Ersatzspielern eine super Leistung der Mannschaft.” Die erste Hälfte beim klaren Heimsieg sei die beste der bisherigen Saison gewesen. Philipp Fischer-Radtke (22.) und Lukas Springer (35. und 42.) per Doppelpack sorgten für eine beruhigende Halbzeit-Führung. Armsheim kam gut aus der Pause, nutzte jedoch nur eine ihrer Chancen durch Jens Thiel (52.). Besser machten es Lars Schmitt (75.) und Daniel Sälzer (90+1.), die zum verdienten 5:1-Endstand trafen.

TSG Pfeddersheim II – SW Mauchenheim 6:2 (4:0). Sechs Tore – aber der TSG-Trainer war dennoch nicht zufrieden. „Wir haben keinen guten Fußball gespielt. In der Mannschaft steckt noch mehr Potenzial“, sagte Björn Miehe nach dem Kantersieg gegen Mauchenheim. Ein Eigentor von SWM-Spieler Matthias Mussel (20.) eröffnete den Torreigen. Anschließend trafen für die TSG Artur Ermilow (25. und 39.), Markus Schygulla (28.), Leon Bender (60.) und Nico Schwuchow (70). Für die Gäste war Pascal Arm doppelt erfolgreich (67. und 81.).

FSV Osthofen – TV Freimersheim 4:0 (2:0). Die erste Chance durch Erik Schin in der 10. Minute saß direkt. FSV-Trainer Sascha Ben Omrane sagte: „Das war wichtig für uns und hat uns Sicherheit gegeben.“ Auch in der Folge agierte das Heimteam souverän. „Wir haben wenig zugelassen“, freute sich der Trainer über die Defensivleistung seines Teams. Noch vor der Pause erhöhte Maurice Spreizer auf 2:0 (31.). Nach dem Seitenwechsel legten Pascal Knierim (55.) und der eingewechselte A-Jugendliche Finn Lewandowsky (67.) frühzeitig nach. Omrane glücklich: „Für den Jungen freut es mich besonders, es war sein erstes Ligator von ihm für uns.“

Ataspor Worms – SG Altrhein 1:2 (0:1). Die Spielgemeinschaft jubelte zuerst. Daniel Leonhardt hatte die Gäste früh in Führung gebracht (17.). Nach der Halbzeit antwortete Ataspor in Person von Patrick Heinevetter (59.) mit dem 1:1-Ausgleichstreffer. Doch die Freude des Heimteams währte nicht lange. Zwei Minuten später war die SG durch Mika Hofmann erneut in Führung gegangen – und blieb es bis zum Schlusspfiff dann auch.

SG Spiesheim – TuS Monsheim 1:0 (0:0). „Diesmal hatten wir das nötige Spielglück“, kommentierte SG-Abteilungsleiter Philipp Gasse. Nötig war das vor allem in der Nachspielzeit, als die favorisierten Monsheimer alles nach vorne warfen und ihre Chancen hatten. Das goldene Tor erzielte Dennis Espenschied (59.), indem er einen Foulelfmeter verwandelte. Gasse: „In der Summe war dieser Sieg für uns verdient. Man sieht mal wieder, was wir immer sagen: Wenn wir in jedem Spiel wie gegen Monsheim mit den Köpfen voll bei der Sache wären, stünden wir in der Tabelle nicht da, wo wir stehen.“

TuS Framersheim II – RWO Alzey II 3:1 (0:0). TuS-Coach Michael Bayer sieht seine Mannschaft in der A-Klasse angekommen: „Das waren wir schon in Armsheim, als wir nach dem 1:0 zu viele Chancen liegenließen und am Ende noch verloren. Gegen RWO haben wir uns nun aber belohnt“, so der Trainer des Tabellenletzten. Entscheidend für den Sieg war seines Erachtens der Wille, die Dramaturgie des Spiels bestätigt ihn: Erst in den letzten Minuten, Chris Gladys (90.) und Max Höflich (93.) trafen, wurde der Dreier eingefahren. Höflich (53.) hatte auch das 1:0 besorgt, Jakob Golebiowski (58.) zwischenzeitlich ausgeglichen.