A-Klasse: Doppel-Tor und Pfosten für Rhein-Selz

Dominik Bäcker (60.) und Cihan Coban (65., 81.) machten mit ihren Treffern vor 50 Zuschauern alles klar. Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim: „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gesetzt und dem Gegner keine Chance gelassen.“

„Ein spannendes Spiel mit vielen individuellen Fehlern unsererseits“, so SG-Coach Alessio Elbert. „Wir konnten dem Druck von Oppenheim in der zweiten Halbzeit Stand halten und haben vorne unsere Chancen nicht genutzt – Kategorie Arbeitssieg.“ Tore: 0:1 Sascha Schwarz (2.), 1:1 Erik Pohl (13.), 2:1 Keisuke Hayakawa (41.). Zuschauer: 50.

„Wir hatten das Spiel in allen Phasen unter Kontrolle“, so SG-Trainer Timm Bocian. „Neben den beiden Toren treffen wir noch zweimal den Pfosten durch Elias Wagner.“ Tore: 1:0 Linus Knuf (25.), 2:0 Damian Pfahl (87.). Zuschauer: 110. Heute, 14:30 Uhr FV Budenheim Budenheim SG Bingerbrück / Teut. Weiler SG Bingerbrück 6 0 Abpfiff

„Wir haben in dieser Runde schon ein paar sehr gute Spiele gemacht – heute war sicher eines davon“, so FVB-Coach Kittl. „Nach dem 4:0 zur Pause war klar, dass wir den Druck hochhalten wollen. Das 6:0 spricht für unsere Effizienz.“ Tore: 1:0 Leon Brunnett (4.), 2:0 Finn Boyens (9.), 3:0 Luis Wachsmuth (13.), 4:0 Stefan Nedyalkov (43.), 5:0 Dominik Knob (81.), 6:0 Wachsmuth (82.).