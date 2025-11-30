A-Klasse: Doppel-Tor und Pfosten für Rhein-Selz

Mainz-Bingen. In der A-Klasse Mainz-Bingen geht das Kopf-an-Kopf-Rennen von Basara II und Budenheim munter weiter.
Dominik Bäcker (60.) und Cihan Coban (65., 81.) machten mit ihren Treffern vor 50 Zuschauern alles klar. Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim: „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gesetzt und dem Gegner keine Chance gelassen.“
„Ein spannendes Spiel mit vielen individuellen Fehlern unsererseits“, so SG-Coach Alessio Elbert. „Wir konnten dem Druck von Oppenheim in der zweiten Halbzeit Stand halten und haben vorne unsere Chancen nicht genutzt – Kategorie Arbeitssieg.“ Tore: 0:1 Sascha Schwarz (2.), 1:1 Erik Pohl (13.), 2:1 Keisuke Hayakawa (41.). Zuschauer: 50.
„Wir hatten das Spiel in allen Phasen unter Kontrolle“, so SG-Trainer Timm Bocian. „Neben den beiden Toren treffen wir noch zweimal den Pfosten durch Elias Wagner.“ Tore: 1:0 Linus Knuf (25.), 2:0 Damian Pfahl (87.). Zuschauer: 110.
„Wir haben in dieser Runde schon ein paar sehr gute Spiele gemacht – heute war sicher eines davon“, so FVB-Coach Kittl. „Nach dem 4:0 zur Pause war klar, dass wir den Druck hochhalten wollen. Das 6:0 spricht für unsere Effizienz.“ Tore: 1:0 Leon Brunnett (4.), 2:0 Finn Boyens (9.), 3:0 Luis Wachsmuth (13.), 4:0 Stefan Nedyalkov (43.), 5:0 Dominik Knob (81.), 6:0 Wachsmuth (82.).
„Eine sehr konzentrierte und gut strukturierte Leistung von uns“, schwärmte Harxheim-Coach Max Schirp. „Und das erneut mit einer blutjungen Startelf. Allerdings auch gegen einen Gegner, dem mehrere Schlüsselspieler nicht zur Verfügung standen.“ Tore: 1:0, 5:0 Felix Neuberger (5.,47.), 2:0, 4:0 Aaron Schindler (18.,39.), 3:0, 6:0, 7:0 Nick Scheu (33., 70., 85.). Zuschauer: 70.
„Nach der sehr frühen Führung haben wir es leider verpasst, mutiger zu sein“, bedauerte Pascal Berg, Sportlicher Leiter beim VfL. „Man muss aber auch ehrlich sagen, dass Aksu danach sehr druckvoll gespielt hat.“ Tore: 0:1 Yannick Brendle (2.), 1:1 Alexandru Mihai (35.), 2:1 Marouan Mourtada (37.), 3:1 Duilio Turini (84.). Zuschauer: 100.
„In der ersten Halbzeit hatten wir gegen spielerisch starke Gäste Fehler im Passspiel, die uns immer wieder zum Verhängnis wurden“, kritisierte Alemannen-Coach Patrick Fritsch. „In der zweiten Halbzeit haben wir weniger zugelassen, hatten generell einen besseren Zugriff, haben Charakter und eine tolle Leistung gezeigt.“ Tore 0:1 Tim Zimmermann (14.) 1:1 Jan Kohlbacher (43., Handelfmeter). Zuschauer: 76.
„Die ersten 30 Minuten haben wir uns gegen sehr starke 17er sehr schwer getan und konnten uns bei Cevin Porth bedanken, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, sagte TSV-Trainer Patrick Willems. „In der zweiten Halbzeit haben wir direkt die ersten drei Chancen genutzt. 1817 war keine vier Tore schlechter – aber wir hatten die bessere Chancenverwertung und einen überragenden Porth im Tor.“ 1817-Teammanager Kalli Müllen: „Wir haben es versäumt, vor der Pause in Führung zu gehen. Wackernheim hat zwei Ballverluste von uns in Kontern eiskalt ausgenutzt. Das Ergebnis ist definitiv zu hoch ausgefallen.“ Tore: 1:0 Ciaron Thun (45.), 2:0 Gero Eichhorn (49.), 3:0 Florian Rapp (55.), 4:0 Thun (57.). Zuschauer: 70.