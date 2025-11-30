 2025-11-28T07:03:18.113Z

Elias Wagner von der SG Dexheim/Rhein-Selz (links) und Philipp Wettig von SV Ober-Olm kommen im Zweikampf aus dem Gleichgewicht. Wagner traf im Spiel zweimal den Pfosten.
Elias Wagner von der SG Dexheim/Rhein-Selz (links) und Philipp Wettig von SV Ober-Olm kommen im Zweikampf aus dem Gleichgewicht. Wagner traf im Spiel zweimal den Pfosten. – Foto: Kristina Schäfer

A-Klasse: Doppel-Tor und Pfosten für Rhein-Selz

SG Dexheim/Rhein-Selz setzt sich gegen SV Ober-Olm durch +++ Der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim gelingt ein Kantersieg +++ 1817 Mainz verliert klarrnrn

Mainz-Bingen. In der A-Klasse Mainz-Bingen geht das Kopf-an-Kopf-Rennen von Basara II und Budenheim munter weiter.

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
SC Fiam Italia Mainz
SC Fiam Italia MainzFiam Italia
SVW Mainz
SVW MainzSVW Mainz II
3
0
Abpfiff

Dominik Bäcker (60.) und Cihan Coban (65., 81.) machten mit ihren Treffern vor 50 Zuschauern alles klar. Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim: „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gesetzt und dem Gegner keine Chance gelassen.“

Heute, 13:00 Uhr
SG Basara/Moguntia Mainz
SG Basara/Moguntia MainzSG Basara/Moguntia Mainz II
FSV Oppenheim
FSV OppenheimOppenheim
2
1
Abpfiff

„Ein spannendes Spiel mit vielen individuellen Fehlern unsererseits“, so SG-Coach Alessio Elbert. „Wir konnten dem Druck von Oppenheim in der zweiten Halbzeit Stand halten und haben vorne unsere Chancen nicht genutzt – Kategorie Arbeitssieg.“ Tore: 0:1 Sascha Schwarz (2.), 1:1 Erik Pohl (13.), 2:1 Keisuke Hayakawa (41.). Zuschauer: 50.

Heute, 14:30 Uhr
SG Rhein-Selz
SG Rhein-SelzSG Rhein-Selz
SV Ober-Olm
SV Ober-OlmOber-Olm
2
0
Abpfiff

„Wir hatten das Spiel in allen Phasen unter Kontrolle“, so SG-Trainer Timm Bocian. „Neben den beiden Toren treffen wir noch zweimal den Pfosten durch Elias Wagner.“ Tore: 1:0 Linus Knuf (25.), 2:0 Damian Pfahl (87.). Zuschauer: 110.

Heute, 14:30 Uhr
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
SG Bingerbrück / Teut. Weiler
SG Bingerbrück / Teut. WeilerSG Bingerbrück
6
0
Abpfiff

„Wir haben in dieser Runde schon ein paar sehr gute Spiele gemacht – heute war sicher eines davon“, so FVB-Coach Kittl. „Nach dem 4:0 zur Pause war klar, dass wir den Druck hochhalten wollen. Das 6:0 spricht für unsere Effizienz.“ Tore: 1:0 Leon Brunnett (4.), 2:0 Finn Boyens (9.), 3:0 Luis Wachsmuth (13.), 4:0 Stefan Nedyalkov (43.), 5:0 Dominik Knob (81.), 6:0 Wachsmuth (82.).

Heute, 14:30 Uhr
SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim
SG 03 Harxheim/Gau-BischofsheimHarxheim
SV Gau-Algesheim
SV Gau-AlgesheimGau-Algesh.
7
0
Abpfiff

„Eine sehr konzentrierte und gut strukturierte Leistung von uns“, schwärmte Harxheim-Coach Max Schirp. „Und das erneut mit einer blutjungen Startelf. Allerdings auch gegen einen Gegner, dem mehrere Schlüsselspieler nicht zur Verfügung standen.“ Tore: 1:0, 5:0 Felix Neuberger (5.,47.), 2:0, 4:0 Aaron Schindler (18.,39.), 3:0, 6:0, 7:0 Nick Scheu (33., 70., 85.). Zuschauer: 70.

Heute, 14:30 Uhr
FC Aksu Diyar Mainz
FC Aksu Diyar MainzAksu D. MZ.
VfL Frei-Weinheim
VfL Frei-WeinheimFrei-Weinhei
3
1
Abpfiff

„Nach der sehr frühen Führung haben wir es leider verpasst, mutiger zu sein“, bedauerte Pascal Berg, Sportlicher Leiter beim VfL. „Man muss aber auch ehrlich sagen, dass Aksu danach sehr druckvoll gespielt hat.“ Tore: 0:1 Yannick Brendle (2.), 1:1 Alexandru Mihai (35.), 2:1 Marouan Mourtada (37.), 3:1 Duilio Turini (84.). Zuschauer: 100.

Heute, 14:30 Uhr
FSV Alemannia Laubenheim
FSV Alemannia LaubenheimAl. Laubenh.
1. FC Schwabsburg
1. FC SchwabsburgSchwabsburg
1
1
Abpfiff

„In der ersten Halbzeit hatten wir gegen spielerisch starke Gäste Fehler im Passspiel, die uns immer wieder zum Verhängnis wurden“, kritisierte Alemannen-Coach Patrick Fritsch. „In der zweiten Halbzeit haben wir weniger zugelassen, hatten generell einen besseren Zugriff, haben Charakter und eine tolle Leistung gezeigt.“ Tore 0:1 Tim Zimmermann (14.) 1:1 Jan Kohlbacher (43., Handelfmeter). Zuschauer: 76.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Wackernheim
TSV WackernheimWackernheim
TV 1817 Mainz
TV 1817 MainzTV 1817 Mainz
4
0
Abpfiff

„Die ersten 30 Minuten haben wir uns gegen sehr starke 17er sehr schwer getan und konnten uns bei Cevin Porth bedanken, dass wir nicht in Rückstand geraten sind“, sagte TSV-Trainer Patrick Willems. „In der zweiten Halbzeit haben wir direkt die ersten drei Chancen genutzt. 1817 war keine vier Tore schlechter – aber wir hatten die bessere Chancenverwertung und einen überragenden Porth im Tor.“ 1817-Teammanager Kalli Müllen: „Wir haben es versäumt, vor der Pause in Führung zu gehen. Wackernheim hat zwei Ballverluste von uns in Kontern eiskalt ausgenutzt. Das Ergebnis ist definitiv zu hoch ausgefallen.“ Tore: 1:0 Ciaron Thun (45.), 2:0 Gero Eichhorn (49.), 3:0 Florian Rapp (55.), 4:0 Thun (57.). Zuschauer: 70.

