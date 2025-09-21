A-Klasse: Die Zeit der Spielgemeinschaften

Mainz. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den FSV Alemannia Laubenheim ist die SG Basara/Moguntia 1896 Mainz II alleiniger Tabellenführer der A-Klasse Mainz-Bingen. Doch die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim weist nach dem 5:3 gegen Aufsteiger VfL Frei-Weinheim weiter nur einen Zähler Rückstand auf. Dritter ist der FV Budenheim, der Aufstiegsanwärter FC Aksu beim 2:2 einen Zähler abtrotzte. Schlusslicht bleibt der weiter sieglose Bezirksliga-Absteiger FSV Oppenheim, der bei der Weisenauer Landesliga-Reserve immerhin ein 0:0 holte. Das Duell zwischen Aufsteiger SV Gau-Algesheim und der SG Bingerbrück/Weiler wurde wegen einer Krankheitswelle bei den Gastgebern kurzfristig auf Mittwoch, 22. Oktober, 19.30 Uhr, verlegt. Bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) ist der Nachholtermin für das Duell SG TuS Dexheim/Rhein-Selz gegen TSV Wackernheim, das wegen Wackernheimer Personalnot „aufgrund der Weinkönig-Wahl“ verschoben wurde.

Eigentlich gut, dass nicht mehr als 25 Zuschauer vor Ort waren. Denn, so Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer: „Es war absolut kein gutes Fußballspiel – dem Ergebnis entsprechend muss ich sagen, hatte dieses Spiel keinen Sieger verdient. Es gab auf beiden Seiten keine wirklichen Torchancen.“ Gelb-Rot: Yannis Ikan (SVW) wegen Meckerns (90.+1).

Keisuke Hayakawa (30.) und Jaesung Cho (90.) machten vor 60 Zuschauern alles klar für die Platzherren. „Die Laubenheimer waren ein unangenehmer Gegner, der sehr tief stand“, resümierte SG-Trainer Andy Elbert. „Wir mussten Geduld aufbringen – und die hatten wir dann auch. Spielerisch haben wir uns gut nach vorne gespielt – nur der Abschluss war nicht immer gut. Laubenheim hat gut verteidigt und die vier, fünf Chancen, die sie hatten, hat unser Torwart sehr gut gehalten.“

„Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, urteilte Schwabsburgs Co-Trainer Tobias Weber. „Leider haben wir es wieder einmal verpasst, nach einer 2:1-Führung das dritte Tor nachzulegen. Nach dem Freistoßtor von Fiam in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich fühlt es sich für uns eher wie eine Niederlage an. Trotzdem ein großes Kompliment an die Mannschaft, die sich im Vergleich zur vorherigen Woche deutlich gesteigert hat.“ Torfolge: 1:0 Omar Niazi (3.), 1:1 Nick Morsch (15.), 1:2 Justin Grimes (66.), 2:2 Tugay Genc (90.+2). Zuschauer: 20.

„Frei-Weinheim war 60 Minuten lang die bessere Mannschaft“, äußerte sich Harxheims Trainer Max Schirp voller Respekt über den Aufsteiger aus der Ingelheimer Vorstadt. „Was uns erneut das Spiel gewonnen hat, ist eine überragende Bank. Drei Jokertore in einer heißen Schlussphase sprechen für sich.“ Und für das Händchen des SG-Coachs. Die Harxheimer steckten die Zeitstrafe gegen Robin Steinmetz (47.) weg. Im Gegensatz zu vielen anderen Trainern tut sich Max Schirp mit einem Sonderlob für Leute, die es verdient haben, nicht schwer – und hob seinen erst 19 Jahre alte Außenverteidiger Yannis Quennet hervor: „Er hat zwei Tore toll vorbereitet.“ Der Spielfilm: 1:0 Robin Steinmetz (15.), 2:0 Robin Mohm (38.), 2:1 Jannik Rosebrock (43.), 2:2 Andreas Steinhauer (66.), 3:2 Luca Sparwasser (71.), 3:3 Yannick Brendle (79.), 4:3 Timo Burghardt (82.), 5:3 Moritz Scheu (86.). Zuschauer: 90.

In der ersten Halbzeit erspielten sich die Platzherren drei klare Chancen, die sie allesamt vergaben. „Das Spiel war ausgeglichen“, kommentierte FVB-Trainer Daniel Kittl. „In der Schlussphase haben wir noch einmal stark auf den Sieg gedrängt.“ Tore: 0:1 Alexandru Mihai (31.), 1:1 Kilian Singh (48.), 1:2 Mihai (55.), 2:2 Philipp Wittenstein (57.).

„Ein enges Spiel, in dem wir defensiv gut gestanden haben“, analysierte MTV-Cheftrainer Sven Giese. „Offensiv waren wir teilweise zu ungenau. Heute hat aber das Ergebnis gezählt, kein Schönheitspreis!“ Die Ober-Olmer Co-Trainerin Carmen Greiner sprach von einem offenen Schlagabtausch mit vielen Chancen für beide Teams. „Auch wir hatten unsere hundertprozentigen Gelegenheiten“, betonte Greiner. „1817 hat schlussendlich seine Chancen besser genutzt und etwas mehr Spielanteile gehabt.“ Fazit der 35-Jährigen: „Wir müssen weiter an der Chancenauswertung arbeiten, um auch in solchen Spielen Punkte zu holen.“ Tore: 1:0 Julian Günther (28.), 2:0 Tim Reske (57.), 2:1 Sören Steffen (67.), 3:1 Jakob Pfeffer (76.).





