A-Klasse: Dicke Überraschung in Rüdesheim, Statements der Kellerteams

Bad Kreuznach. Am 26. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach wurde den Zuschauern erneut ein torreiches Fußballwochenende geboten. TuS Pfaffen-Schwabenheim II sorgte mit einem überraschend deutlichen 5:1-Auswärtserfolg beim VfL Rüdesheim für ein echtes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Ein wahres Schützenfest feierte die SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II, die sich bei TuS Hackenheim II mit 8:3 durchsetzte. Der TuS Winzenheim ließ im Heimspiel gegen den TuS Roxheim beim souveränen 3:0 nichts anbrennen. In einer torreichen Begegnung musste sich die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II bei der SG Soonwald mit 3:7 geschlagen geben. Der SV Medard zeigte beim klaren 5:0-Erfolg über den TSV Langenlonsheim eine starke Leistung. Ebenfalls torreich ging es in Meisenheim zu, wo die zweite Mannschaft der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied den TSV Hargesheim mit 8:2 deklassierte. Karadeniz Bad Kreuznach drehte gegen die SG Gräfenbachtal ein umkämpftes Spiel und siegte knapp mit 3:2. Der FC Bad Sobernheim unterstrich seine Ambitionen in der Spitzengruppe mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg bei der SG Alsenztal.

Die Eintracht-Reserve blickt nun mit Zuversicht auf die anstehenden vier Aufgaben, auch wenn es die beiden nächsten in sich haben (gegen die SG Soonwald und beim TuS Winzenheim). Holste: „Auch wenn wir keine Unterstützung von oben bekommen – wenn wir so auftreten wie in Hackenheim, dann sind wir auch da nicht chancenlos und haben den Klassenerhalt weiter in eigener Hand.“

Ein Faktor: Zwei Spieler der Verbandsliga-Mannschaft – Tobias Kreuznacht und Malik Schäfer – rückten ins Team. „Das war möglich, weil sie beide noch nicht älter als 21 sind. Die Laune war nach dem 3:1-Sieg unserer Ersten am Samstag in Bodenheim sehr gut – da kamen die Zusagen ganz spontan“, sagte Holste. Doch er betonte zugleich: „Die beiden waren unsere einzigen Stammakteure von oben.“

Auch die SG Eintracht Bad Kreuznach II setzte am Wochenende eine starke Duftmarke – und was für eine: Mit 8:3 gewann die Mannschaft beim TuS Hackenheim II und feierte damit den höchsten Saisonsieg. Bereits zur Pause war das Spiel quasi entschieden – Hackenheim fand gegen das druckvolle Angriffsspiel der Gäste kaum Zugriff.

„Wir hatten schon ein sehr gutes Gefühl bei der Hinfahrt“, erklärte Kural nach dem Coup, „die Trainingswoche war überragend, aber in der Höhe kam der Sieg natürlich auch für uns völlig überraschend.“ Der TuS agierte nach der frühen Führung clever, lauerte auf Konter und nutzte diesmal die Chancen, die in den vergangenen Wochen häufig ungenutzt blieben.

Der Matchplan – schnelles Kombinationsspiel in der Offensive, um Lücken in der gegnerischen Defensive zu reißen – griff zunächst nicht. „In den ersten 30 Minuten haben wir uns sehr schwergetan“, sagte Özen. Die Gäste gingen nach einem direkt verwandelten Freistoß folgerichtig in Führung. Doch noch vor der Pause zeigte Özcan Oduncu seine ganze Erfahrung und erzielte mit einem satten Distanzschuss das 1:1.

Ein Foulelfmeter brachte Gräfenbachtal in Abschnitt wieder in Front, doch Karadeniz zeigte Moral: Nach einem Eckball erzwang die Heimelf ein Eigentor zum 2:2 – und kurz vor dem Abpfiff wurde der große Aufwand der Heimelf belohnt. Unterschiedsspieler Florentin-Mihai Tanase verwandelte einen Strafstoß eiskalt und markierte damit bereits seinen sechsten Treffer im fünften Spiel für Karadeniz. Mit dem Sieg endete nicht nur die Ungeschlagenen-Serie (elfmal am Stück) der SG Gräfenbachtal, auch die Karadeniz-Erfolgsreihe (nur eine Niederlage in 2025) konnte fortgesetzt werden. Für Özen ist das Ziel klar: „Rang sieben liegt nur einen Punkt entfernt, vielleicht ist sogar Platz sechs noch drin. Wir werden jedenfalls in jedem Spiel alles geben.“

Tore: 0:1 Zimmermann (25.), 1:1 Oduncu (41.), 1:2 Lehnert (60. Foulelfmeter), 2:2 Schwickert (63. Eigentor), 3:2 Tanase (83. Foulelfmeter)

Alle weiteren Partien im Stenogramm:

Tore: 1:0 Azimi (32. Foulelfmeter), 2:0 Kerolli (39.), 3:0 Sovtic (67.)

Tore: 0:1 Mitchell (5.), 1:1 Kellerer (11.), 2:1 Schmidt (13.), 2:2 Drehkopf (19.), 3:2 Hain (25.), 4:2 Kellerer (47.), 5:2 Förster (57. Handelfmeter), 6:2 Kellerer (68.), 7:2 Kellerer (82.), 7:3 Keber (84.)

Tore: 1:0 Hibel (3.), 2:0 Marger (4.), 3:0 Hibel (16.), 4:0 Marger (52.), 5:0 Campagnolo Firetti (87.)

Tore: 1:0 Bindig (8.), 2:0 König (19.), 3:0 Lenz (41.), 3:1 Quint (51.), 4:1 König (62.), 5:1 König (63.), 5:2 Ofridopoulos (65.), 6:2 König (71.), 7:2 Poli (83.), 8:2 Poli (90.)