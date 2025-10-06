A-Klasse: Der FSV Osthofen spielt verrückt

Alzey-Worms. Der FSV 03 Osthofen sorgte für eine dicke Überraschung in der A-Klasse Alzey-Worms. Der Tabellenvorletzte schickte Tabellenführer SV Horchheim II mit 4:2 nach Hause. Die Horchheimer bleiben aber Tabellenführer, sind jetzt aber wieder punktgleich mit der SG Weinheim/Heimersheim und der TSG Pfeddersheim II.

„Wir hätten heute zweistellig gewinnen können“, sah SG-Sprecher Heiko Walther seine Mannschaft deutlich überlegen. Ricardo Eller (18., 26., 67.) und Sebastian Baumann (53., 63.) schossen die SG bereits mit 5:0 in Führung. Dann erst gelangen Thore Lohr noch zwei Anschlusstreffer für Gimbsheim (83., 88.). „Das Spiel hätte auch schon früher entschieden sein können. Unser Manko ist, dass Gimbsheim aus keiner Chance zwei Tore gemacht hatte“, wunderte sich Walther.

Das Derby ging knapp an die Spielgemeinschaft. „Die erste Halbzeit war noch chancenarm. Die SG hatte aber mehr Spielanteile“, sah Leiselheims Bernd Braun starke Gäste. Nach einem Konter erzielte Maximilian Fett die SG-Führung (54.). Bei der blieb es auch bis zum Schluss. „Das 0:1 war zu diesem Zeitpunkt auch verdient. Danach haben wir noch probiert auszugleichen, aber die letzte Konsequenz hat gefehlt“, bemängelte Braun.

Und wieder gab es eine Packung für Ataspor. „Wir haben druckvoll gespielt und schnell die Tore gemacht“, war Rhenania-Trainer Steffen Keller zufrieden. Florian Pelzl (14.), Tom Dinger (28. Foulelfmeter, 33. 84.), Christopher Röder (44.), Sebastian Desch (49., 53.), Maximilian Mittne (52.) und Dennis Thiel (83., 85.) schossen den zweistelligen Sieg für Rheindürkheim heraus. Die Gäste, bei denen Aram Sen die Rote Karte gesehen hatte (53.), kamen durch Aikout Chousein Oglou zum Ehrentreffer (43.). „Das war eine ordentliche Leistung und drei wichtige Punkte“, zog Keller ein positives Resume.

SG Mauchenheim/Freimersheim – TuS Monsheim 2:2 (1:1). – „Das war besonders in der ersten Halbzeit ein gutes A-Klasse-Spiel auf hohem Niveau. Monsheim war dabei effektiver“, berichtete SG-Trainer Heiko Völker. Nico Hofmann (5.) und Tim Korffmann (52.) hatten Monsheim zweimal in Führung gebracht. Pascal Arm (18.) und Björn Grimm (90. Foulelfmeter) gelang jeweils der Ausgleich. „Das war kurz vor Schluss mehr als verdient“, fand Völker.

SG Armsheim/Flonheim – TSG Pfeddersheim II 2:4 (1:1). – „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Beide Mannschaften agierten viel mit hohen Bällen“, erklärte SG-Spielertrainer Marco Del Pin. Die Gästeführung durch Julius Britzius (12.) glich Marco Klein noch vor der Pause aus (44.). Wieder Britzius (48.), Tobias Kronenberger (54.) und Philipp Neumann (79.) ließen die TSG auf 4:1 davonziehen. Per Foulelfmeter konnte Nikolaj Michel nochmal verkürzen (90.). „Durch zwei schnelle Gegentore haben wir uns den Schneid abkaufen lassen. Pfeddersheim war effizienter und wir hatten keinen Zugriff mehr aufs Spiel“, analysierte Del Pin.

„Das war heute nicht so gut wie zuletzt. Stellenweise haben wir nicht ins Spiel gefunden“, erklärte Weinheims Güven Uzpak. Zweimal führten die Gäste durch Sait Yalkin (6.) und Marcel Schumann (38. Foulelfmeter). Peter Merz glich zweimal aus (22., 45.+1). Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Janis Flick (81.). Platz auf dem Feld gab es nach Gelb-Rot für Gästespieler Sait Yalkin (64.) und Rot für Weinheim/Heimersheims Nils Koch (90.+4). „Wir haben Druck gemacht, den Abschluss aber nicht gefunden. Auch Alzey hat nochmal Druck gemacht“, schilderte Uzpak.

Paukenschlag in Osthofen. „Das war ein taktisch sehr gut geführtes Spiel von beiden Seiten“, beschrieb Osthofens Trainer Dennis Steinhauser. Erik Schin (25.) und Leon Krasnici (28.) legten schnell ein 2:0 für den FSV vor. Jose Kaizer Monteiro (52.) und Alexander Linder (60.) konnten zum 2:2 ausgleichen. Nach der Gelb-Roten Karte für Horchheims Dennis Hamm-Kiefer (57.) kam der FSV nochmal auf und kam durch Treffer von Schin (70.) und Andrej Käsler (90.) zum ersten Heimsieg. „Wir haben unser Spiel aufgezogen und Horchheim hat keine Antwort gefunden. Horchheims Torwart Manuel Müller hat seine Mannschaft aber mit starken Paraden im Spiel gehalten“, lobte Steinhauser.





