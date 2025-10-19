A-Klasse: Budenheim ringt tapfere Gäste nieder

Mainz. Weil am Sonntag nur sechs von acht Partien ausgetragen wurden, ist Budenheim nach dem 2:0 gegen Ober-Olm neuer Zweiter in der A-Klasse Mainz-Bingen. Auch Schwabsburg (5:2 in Bingerbrück) und die SG Rhein-Selz (2:1 gegen Laubenheim) bleiben vorne dran. Dagegen fiel Aksu nach einer unerwarteten Pleite in Weisenau zurück. Im Keller gab Oppenheim die „Rote Laterne“ ab.

Einmal mehr liefen die Gäste stark ersatzgeschwächt auf. „Wir mussten erneut den Ausfall vieler Verletzter kompensieren und das Team mit Spielern aus der Zweiten auffüllen“, sagte SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Unter diesen Umständen war es eines unserer besten Saisonspiele. Budenheim war in der ersten Hälfte dominanter. Nach der Pause haben wir uns reingekämpft, stark dagegengehalten und gezeigt, dass wir uns nicht hängen lassen.“ FVB-Coach Daniel Kittl sah in seinen Jungs „über die gesamten 90 Minuten die klar bessere Mannschaft“. Tore: 1:0 Philipp Wittenstein (10., Kopfball), 2:0 Siyan Polat (35.). Zuschauer: 67.

„Das war unsere beste Saisonleistung, die zu Recht mit dem Sieg gegen einen starken Gegner belohnt wurde“, schwärmte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Kämpferisch – aber gerade zum Schluss auch spielerisch – hat mich das Team überzeugt.“ Protz verriet: „Mit Levin Przybysz und Owen Anderton waren zwei Mann aus dem Kader der Ersten dabei. Beide haben Ihre Qualität eingebracht, entscheidend war aber die mannschaftliche Geschlossenheit.“ Tore: 1:0 Levin Przybysz (16.), 2:0 Moritz Hartmann (61.), 3:0 Samis Heiser (65.), 3:1 Lirion Aliu (89., Foulelfer), 3:2 Kemal Acar (90.+2), 4:2 Habiburahman Sardarzada (90.+4). Gelb-Rot: Ensar Morina (Aksu) wegen Meckerns (85.). Zuschauer: 70.

„Ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen turbulenten Szenen“, gab Jens Gehindy, Sportlicher Leiter der Oppenheimer, zu Protokoll. „Jede Mannschaft hatte ihre starken Phasen. In der Endphase hat Wackernheim stark gedrückt. Jedoch haben wir hervorragend gefightet und dagegengehalten. Somit ist der Dreier aus unserer Sicht absolut verdient.“ Wackernheims Co-Trainer Leon Hill sprach von einer „unglücklichen Niederlage“, die aber „letztlich auch okay“ gewesen sei, „da wir kollektiv die erste Halbzeit verschlafen haben. Leider konnten wir nicht an unsere Leistung aus der letzten Woche anknüpfen – und hatten auch in den Abschlüssen nicht das nötige Spielglück“. Also weiter Abstiegskampf für den TSV? „Es gibt noch ganz viele Punkte zu verteilen“, stellte Hill klar. „Weshalb es verfrüht wäre, nun schon von Abstiegskampf zu sprechen.“ Tor: 1:0 Andy Assogba (25.). Zuschauer: 75.

„Wir haben die Anfangsviertelstunde verschlafen“, so SG-Coach Christian Meurer. „Uns haben heute in Summe zwölf Spieler gefehlt.“ Auf die Frage, wie der Absturz seines Teams auf den letzten Platz zu erklären ist, meinte Meurer: „Die Tabelle beschäftigt uns aktuell nicht. Wir haben zwei Spiele weniger – und schauen positiv nach vorne.“ Tore: 0:1 Nick Morch (1.), 0:2 Benno Zimmermann (6.), 0:3 Tim Zimmermann (33.), 1:3 Max Perneczky (35.), 1:4 Niklas Becker (57.), 2:4 Kevin Hanss (69.), 2:5 Benno Zimmermann (71.), Rote Karte: André Groß (SG) wegen Beleidigung (75.). Zuschauer: 35.

„Trotz des sehr frühen Rückstands haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind sehr stark zurückgekommen“, freute sich Pascal Berg, Sportlicher Leiter der Frei-Weinheimer. „Es war ein sehr hart umkämpftes Derby, aber zu keiner Zeit unfair. Ein gerechtes Remis.“ Tore: 1:0 Johannes Schmidt (6.), 1:1 Alexander Mull (9., Foulelfer), 1:2 Yannick Brendle (26.), 2:2 Johannes Kull (40.). Gelb-Rot: Lars Anders (VfL) wegen wiederholten Foulspiels (82.). Zuschauer: 220.

„Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt“, sagte SG-Coach Timm Bocian. „Wir haben die wichtigen Räume sauber bespielt. Leider haben wir uns nur mit einem Tor belohnt.“ Anders habe sich die Lage in Halbzeit zwei dargestellt. „Da war das Geschehen hektisch, von vielen Foulspielen geprägt“, so Bocian. „Am Ende war es verdient für uns – auch wenn die Leistung Luft nach oben hat.“ Tore: 1:0 Linus Knuf (38.), 2:0 Georg Bienroth (78.), 2:1 Jonathan Schreck (90.). Zuschauer: 200.

Der an diesem Wochenende spielfreie FC Fiam Italia Mainz hat sich nach neun Punkten aus acht Partien von seinem Chefcoach Mischa Lautenschläger getrennt.





