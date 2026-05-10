A-Klasse: Budenheim patzt, Basara/Moguntia zieht davon

Mainz-Bingen. Zwei Spieltage vor Saisonende in der A-Klasse Mainz-Bingen fehlen Primus SG Basara/Moguntia 1896 II (1:0 bei Fiam Italia) noch zwei Punkte zum Titelgewinn. Verfolger FV Budenheim liegt nach dem 1:2 in Harxheim fünf Zähler zurück, der FC Aksu ist raus aus dem Aufstiegsrennen.
„Wir haben mit sieben Spielern gespielt, die noch in der A-Jugend spielberechtigt sind“, berichtete Weisenaus Sportlicher Leiter Stephan Protz. „Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Laubenheim erfahrener war. Allerdings bin ich absolut überzeugt, dass unserer Mannschaft die Zukunft gehört.“ Alemannia-Coach Jonas Bellaaziri: „Ein Spiel, das wir fast über 90 Minuten komplett im Griff hatten. Wir hätten uns in der ersten Halbzeit schon lange belohnen müssen – verhindert haben das Pfosten und Latte." Tore: 0:1 Eigentor Bjarne Polschinski (48.), 0:2 Björn Helmrath (57.), 0:3 Tobias Schönberger (63.). Zuschauer: 70.
„Ein spätes Torfestival“, schwärmte SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Die Jungs haben erneut ihr Potenzial gezeigt mit einer guten Einstellung und sehr hohen Laufbereitschaft. Hätten wir alle Chancen genutzt, hätte es zweistellig ausgehen können. Wir Trainer sind super zufrieden mit der Entwicklung in den letzten Wochen.“ Tore: 0:1 Tarkan Zintl (11.), 0:2 Paul Görke (18.), 1:2 Leon Hill (28.), 1:3 Vincent Feyerabend (39.), 1:4 Görke (78.), 1:5 Zintl (81.), 1:6 Philipp Wettig (87.) 1:7 Stavro Shlemon (89.). Zuschauer: 67.
„Wir haben all das gebracht, was wir zuletzt haben vermissen lassen – Einsatz, Laufbereitschaft, Gier“, sagte SG-Coach Max Schirp. „Und das in einem Spiel, in dem wir personell extrem gebeutelt waren. Die Führung zur Halbzeit nach zwei tollen Toren war nicht unverdient, in der zweiten Hälfte drückt Budenheim natürlich – wir haben es unter Krämpfen über die Zeit gebracht.“ Tore: 0:1 Luis Wachsmuth (14.), 1:1 Nick Scheu (31.), 2:1 Joschua Knab (39.). Zuschauer: 80.
„Ein schweres Spiel mit wenig Chancen und einem guten Ausgang für uns“, so Basara-Coach Alessio Ebert. Tor: 0:1 Toma Shimamura (23.). Gelb-Rot: Luca Serratore (Fiam) wegen wiederholten Foulspiels (87). Zuschauer: 50.
„In den entscheidenden Aktionen hatten wir nicht die allerletzte Entschlossenheit“, haderte SG-Coach Timm Bocian. „Gegen diese 17er verliert man dann. Uns hat die Kaderbreite gefehlt, die Jungs haben aber alles gegeben. Im Vordergrund stand die Verabschiedung von Georg Bienroth, Sebastian Best und Juri Borngässer, denen wir für jahrzehntelangen Einsatz von ganzem Herzen danken.“ 1817-Torwarttrainer Lars Göttle-Hauff: „Ein bärenstarker Auftritt. Gegen einen körperlich starken Gegner haben wir klasse dagegengehalten.“ Tore: 0:1 Tim Reske (2.), 1:1 Sebastian Best (40.), 1:2 Florian Heller (56.), 1:3 Reske (77.). Gelb-Rot: Giuseppe D'Apote (1817) wegen Foulspiels (82.). Zuschauer: 120.
„Ein hochverdienter Punkt, auch wenn der Ausgleich in letzter Minute fällt“, urteilte Gau-Algesheims Coach Steffen Reischmann. „Wir waren die aktivere Mannschaft und hatten schon vorher Chancen zum Ausgleich. Aksu hätte mit seiner Qualität aber auch den Sack zumachen können.“ Tore 0:1 Marouan Mourtada Daoudi (14.), 1:1 Cenk Kahriman (37.), 1:2 Lirion Aliu (45.), 2:2 Gabriel Kreuz (90.+5). Zuschauer: 60.
„Wir hatten den Sieg auf dem Fuß, aber konnten uns nicht belohnen“, so SG-Coach Christian Meurer. „Trotzdem haben wir sieben Spiele nicht verloren und gehen positiv in die letzten beiden Spiele.“ Tore: 0:1 Yannick Brendle (13.), 0:2 Dennis Lampl (23.), 1:2 Marius Beuchel (24.), 2:2 Dominik Bülow (33.), 2:3 Lampl (53., Foulelfer), 3:3 Bastian Theis (65.), 4:3 Bastian Wagner (70.), 4:4 Andreas Steinhauer (81.). Zuschauer: 65.
„Aufgrund der Chancenverteilung geht der Sieg in Ordnung“, befand Jens Gehindy, Sportlicher Leiter beim FSV. Dagegen ärgerte sich FCS-Co-Trainer Tobias Weber: „Eine unfassbar schlechte Leistung von uns. Auch wenn wir wieder ersatzgeschwächt waren, weil wir einige Spieler zur Zweiten gegeben haben. Wir haben nicht unseren Ballbesitzfußball auf den Platz bekommen.“ Tore: 1:0 Joel Palmarola (48.), 1:1 Julian Morch (65.), 2:1, 3:1 Lennart Römer (77., 82.), 4:1 Andy Assogba (89.). Zuschauer: 40.