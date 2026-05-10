A-Klasse: Budenheim patzt, Basara/Moguntia zieht davon

Den Ball im Blick: Laubenheims Luis Lüdtke (in Schwarz) fliegt am Weisenauer Zinedine Tanjaoui El Haymoudi vorbei. – Foto: Kristina Schäfer

Mainz-Bingen. Zwei Spieltage vor Saisonende in der A-Klasse Mainz-Bingen fehlen Primus SG Basara/Moguntia 1896 II (1:0 bei Fiam Italia) noch zwei Punkte zum Titelgewinn. Verfolger FV Budenheim liegt nach dem 1:2 in Harxheim fünf Zähler zurück, der FC Aksu ist raus aus dem Aufstiegsrennen.

„Wir haben mit sieben Spielern gespielt, die noch in der A-Jugend spielberechtigt sind“, berichtete Weisenaus Sportlicher Leiter Stephan Protz. „Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass Laubenheim erfahrener war. Allerdings bin ich absolut überzeugt, dass unserer Mannschaft die Zukunft gehört.“ Alemannia-Coach Jonas Bellaaziri: „Ein Spiel, das wir fast über 90 Minuten komplett im Griff hatten. Wir hätten uns in der ersten Halbzeit schon lange belohnen müssen – verhindert haben das Pfosten und Latte." Tore: 0:1 Eigentor Bjarne Polschinski (48.), 0:2 Björn Helmrath (57.), 0:3 Tobias Schönberger (63.). Zuschauer: 70.