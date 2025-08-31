A-Klasse: Budenheim bleibt das Maß der Dinge

Mainz-Bingen. Nach dem 2:1 in Wackernheim bleibt Budenheim auch nach dem dritten Spieltag in der A-Klasse Primus. Aber auch die SG Basara/Moguntia II (4:0 in Schwabsburg) hat bislang nur gewonnen. Bezirksliga-Absteiger Aksu schnappte beim 4:3 gegen Laubenheim den ersten Dreier.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Ein schnelles und ereignisreiches Spiel mit vielen Zweikämpfen und zwei taktisch disziplinierten Teams“, sagte Jens Gehindy, Sportlicher Leiter des FSV. „Die erste Halbzeit ging an uns, die SG hatte in der zweiten Halbzeit Übergewicht.“ Harxheim-Coach Max Schirp: „Wir haben die erste Halbzeit etwas verschlafen, die Oppenheimer Führung zur Halbzeit war nicht unverdient. Nach der Pause haben wir enorm Druck gemacht, konnten von der Bank gut nachlegen.“ Tore: 1:0 Konstantin Schefuß (41.), 1:1 Felix Neuberger (71.), 2:1 Yannick Fatho (74.), 2:2 Neuberger (89.. Freistoß). Zuschauer: 90.

„Wir waren vor allem in den ersten 30 Minuten richtig gut“, berichtete SG-Trainer Tobias Karsch. „Danach haben wir den Faden verloren und Fiam konnte aufgrund seiner individuellen Klasse ausgleichen. Hintenraus haben wir nochmal zugelegt – eine tolle Mannschaftsleistung.“ Tore: 1:0, 2:0 Kevin Hanss (28./Elfmeter, 37.), 2:1 Ayoub Hartit (44.), 2:2 Salvatore D´Avino (58.), 3:2 Bastian Theis (62.), 4:2 Cenk Kahriman (82.), 5:2 Christian Kaminski (87.). Zuschauer: 75.

„Obwohl wir das Spiel dominiert haben, konnten wir keinen Sieg mitnehmen“, klagte Ober-Olms Co-Trainerin Carmen Greiner. „Zu ungenau waren unsere Pässe im letzten Drittel.“ Tore: 0:1 Moritz Hartmann (71.), 1:1 Kevin Wenk (82., Foulelfer).

„Durch die vielen Ausfälle fehlt uns die Durchschlagskraft in der Offensive“, sagte TSV-Coach Patrick Willems. „Kompliment an meine Mannschaft und die Jungs aus der Zweiten, die seit zwei Wochen alles reinwerfen. Der Sieg für die Budenheimer ist aber nicht unverdient.“ FVB-Trainer Daniel Kittl: „Entscheidend war unser unglaublicher Teamgeist – jeder hat für den anderen gekämpft, so wie wir es seit Wochen mit großer Leidenschaft tun.“ Tore: 0:1 Tom Schenk (13.), 1:1 Tim Mallmann (29.), 1:2 Luis Wachsmuth (66.). Zuschauer: 100.

„Ein schlechtes Spiel unsererseits“, ärgerte sich SVGA-Coach Michael Taesler. „Nach der Pause haben wir verdient den Ausgleich bekommen und das 2:3 durch ein Eigentor. Eine sehr unglückliche Niederlage.“ SG-Trainer Timm Bocian: „Wir haben ordentlich Leidenschaft auf den Platz gebracht – fußballerisch haben wir Luft nach oben.“ Tore: 1:0 Niklas Kubik (6.), 2:0 Henri Runkel (40.), 2:1 Linus Knuf (52.), 2:2 Sebastian Best (60.), 2:3 Eigentor Johannes Schmidt (87.), 2:4 Alexander Hatz (90.). Zuschauer 150.

„Wir müssen lernen, unsere Chancen zu verwerten“, so Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter bei Aksu. „Wir haben nach der Pause sehr stark nachgelassen. Laubenheim war da fokussierter. Mit den drei eingewechselten Spielern kam dann aber die Wende. Ich würde sagen, das Ergebnis ist so ganz fair.“ Tore: 1:0 Alexandru Mihai (11.), 1:1 Jan Kohlbacher (23., Foulelfer), 2:1 Lirion Aliu (28.), 2:2 Louis Baro (52.), 2:3 Kohlbacher (56.), 3:3 Aliu (81.), 4:3 Kemal Acar (85.). Zuschauer: 50.

„Wir haben gegen einen der Topfavoriten eine sensationelle Leistung gezeigt“, schwärmte Pascal Berg, Sportlicher Leiter des VfL. „Man kann unserer Mannschaft nur ein dickes Kompliment machen. Die Jungs waren sehr fleißig, haben alle Widerstände bekämpft.“ 1817-Coach Sven Giese: „Wir haben Chancenwucher betrieben, mussten 4:0 führen. Auch nach dem 4:4 hatten wir noch klare Gelegenheiten.“ Tore: 0:1 Florian Heller (14., Foulelfer), 0:2 Jano Schössler (17.), 1:2 Andreas Steinhauer (27., Foulelfer), 2:2 Devin Fels (32.), 2:3 Oliver Muehlbach (34.), 3:3 Maximilian Smuda (47.), 4:3 Steinhauer (69.), 4:4 Heller (84.). Zuschauer: 130.

„Nach einer guten ersten Halbzeit auf Augenhöhe haben wir nach der Pause leider das Fußballspielen und vor allem die Defensivarbeit eingestellt“, so FCS-Co-Trainer Tobias Weber. Tore: 0:1, 0:2 Keisuke Hayakawa (56., 65.), 0:3 Yuma Kobayashi (80.), 0:4 Reda Benkadir (90., Foulelfmeter). Zuschauer: 150.





