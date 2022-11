A-Klasse: Bingerbrücks Erfolgsserie reißt 0:4-Niederlage in Dexheim

DEXHEIM . Nach vier Siegen in Folge ist die Erfolgsserie der SG Bingerbrück/Weiler in der A-Klasse gerissen. Beim Tabellenfünften TuS Dexheim hieß es am Ende 0:4 (0:2). Vor 70 Zuschauern kassierten die Gäste die Treffer durch Dominic Hannewald (7.), Nico Lang (27.), Linus Knuf (57.) und Moritz Emrich (83.).

„Danke an Bingerbrück, dass sie einer Verlegung unter der Woche bei einer so weiten Anreise zugestimmt haben“, kommentierte Dexheims Coach Eric Oehler. SG-Coach Christoph Schenk sprach von einem „ganz schwachen Spiel, in dem Dexheim in jedem Zweikampf besser war – dann verliert man eben so deutlich“.