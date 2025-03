A-Klasse: Big-Points für Eintracht II, Ausrutscher vom Verfolger

Die SG Gräfenbachtal gewinnt schon wieder und setzt die Siegesserie aus dem Vorjahr auch zum Auftakt 2025 in Roxheim fort - 2:1 für die Gäste lautete das Schlussresultat in einem hart umkämpften Spiel (Roxheim in grün, Gräfenbachtal in den blauen Trikots). – Foto: Sebastian Bohr

Bad Kreuznach. Der Verbandsliga-Unterbau von Eintracht Bad Kreuznach errung bereits am Samstag durch den 4:0-Erfolg über Lalo-Laubenheim wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Selbiges feierte tags darauf die SG Gräfenbachtal (2:1-Auswärtsdreier beim TuS Roxheim). Ein später Torerfolg führte sowohl für den TSV Hargesheim (2:2 in TuS Pfaffen-Schwabenheim) als auch für den VfL Rüdesheim beim 1:1 gegen Karadeniz zu einem Teilerfolg. Die Rüdesheimer Konkurrenten um den Aufstieg aus Winzenheim (4:1 gegen Alsenztal) und die SG Soonwald (5:0 gegen Medard) starteten mit souveränen Heimsiegen in das neue Fußballjahr. Während der TuS Hackenheim im Mittelfeldduell der beiden Landesliga-Reserven mit der SG Meisenheim eine Achterbahnfahrt der Gefühle samt Happy End (4:3-Heimtriumph) erlebte, nahm der FC Bad Sobernheim durch den 1:0-Auswärtssieg bei Merxheim/Monzingen/Meddersheim II die volle Punktausbeute mit einem gelassenerem Spielverlauf mit nach Hause.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Es war ein verdienter Erfolg über einen deutlich gezeichneten Gegner“, stellte Eintracht-Coach Sandro Schlitz fest. Das Entscheidende für sein Team seien drei sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf. Auch im Hinblick auf die positive Entwicklung der ersten Mannschaft sei es „dringend notwendig, dass wir in der A-Klasse bleiben“. Arda-Malik Özel und Neuzugang Deniz-Kaan Wolf legten vor der Pause den Grundstein, Atilla Can Özdemir und Ivan Bilandzija besorgten hiernach den Rest. Der Spielfilm: 1:0 Özel (25.), 2:0 Wolf (45.), 3:0 Oezdemir (53.), 4:0 Bilandzija (65.)

Baris Yakut, Spielertrainer vom VfL Rüdesheim, ärgerte sich über das Unentschieden, sprach jedoch von einem „Ergebnis, das den Spielanteilen entsprach". Aufgrund von außerordentlich schwierigen Platzverhältnissen sei kaum Spielfluss entstanden: „Es war wirklich kein schönes Fußballspiel - viele Fouls, viele lange Bälle, aber immerhin großer Kampf auf beiden Seiten." Das Gegentor durch einen direkten Freistoß egalisierte Yakut selbst in der Schlussphase der Partie, in der seinem Team sogar noch das 2:1 gelang, jedoch vom Schiedsrichter wegen einer angeblichen Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde. „Aus meiner und der Sicht von vielen Zuschauer war das eine Fehlentscheidung - aber was bringt das jetzt? Ändern können wir es nicht mehr", sagte Yakut, der abermals betonte, dass das Endergebnis „trotz der strittigen Szene leitungsgerecht war". Der Spielfilm: 0:1 Bayir (44.), 1:1 Yakut (83.)

Nach dem frühen Führungstreffer durch Enes Sovtic tat sich lange nichts mehr. Erst 20 Minuten vor Abpfiff legte der Routinier das 2:0 nach. Ekrem Emirosmanoglu erhöhte auf 3:0. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste durch Dennis Weber stellte Merdan Köse den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Während die Winzenheimer aktuell drei weitere Punkte in Richtung des angepeilten Bezirksligaaufstiegs verbuchten, müssen sie in der kommenden Saison auf einen Leistungsträger verzichten. Mit Ekrem Emirosmanoglu verlässt nach Enes Sovtic (Spielertrainer VfL Simmertal) der zweite ehemalige Oberliga-Spieler den TuS. „Ich möchte demnächst wieder als Spielertrainer arbeiten. Mal schauen, was sich so ergibt“, sagt der 36-Jährige, der bereits bei der TSG Planig und bei Türkgücü Ippesheim als Spielertrainer aktiv war. In der laufenden Runde der A-Klasse traf der technisch starke Offensivmann 17 Mal in 17 Partien. Der Spielfilm: 1:0 Sovtic (7. Foulelfmeter), 2:0 Sovtic (70.), 3:0 Emirosmanoglu (78.), 3:1 Weber (81.), 4:1 Köse (89.)

Fingerzeig: Ekrem Emirosmanoglu wird den TuS Winzenheim zum Saisonende verlassen. – Foto: Mario Luge







„Wir sind sehr stark gestartet, hatten volle Spielkontrolle und haben in der Anfangsviertelstunde direkt drei Tore erzielt“, resümierte Hackenheims Trainer Christoph Wilhelm. Danach habe sein Team einen Gang zurückgeschaltet, was den Gästen den Anschlusstreffer ermöglichte. Noch vor der Pause verpasste Hackenheim einige Hochkaräter zur Vorentscheidung, bevor in Halbzeit zwei das Fußballspielen komplett eingestellt wurde. „Meisenheim hat mehr investiert und kam verdient zum 3:3“, sagte Wilhelm. Erst in der Schlussphase schüttelte sich sein Team noch einmal und erzielte das Siegtor kurz vor Abpfiff. „Über die 90 Minuten gesehen war es dennoch ein verdienter Erfolg für uns“, bilanzierte der Coach. Der Spielfilm: 1:0 Ristow (8.), 2:0 Ristow (15.), 3:0 Kadokura (17.), 3:1 Lenz (21.), 3:2 Peters (47.), 3:3 Bindig (68.), 4:3 Schmidt (85.) Alle weiteren Partien im Stenogramm:





Tore: 0:1 Besler (47.)









Tore: 1:0 Lahm (28.), 1:1 Kroek (32.), 2:1 Hamacher (57.), 2:2 Kautz (82. Foulelfmeter)









Tore: 1:0 Förster (40.), 2:0 Flommersfeld (60.), 3:0 Nurkovic (62.), 4:0 Förster (79.), 5:0 Förster (81.)









Tore: 0:1 Zimmermann (12.), 0:2 Steinbach (71.), 1:2 Peifer (81.)