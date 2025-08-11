A-Klasse: Benhur Bayir schießt die SG Nordpfalz im Alleingang ab

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend feierte die SG Hüffelsheim II bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen einen deutlichen 7:2-Auswärtssieg. Ähnlich torreich ging es in Hackenheim zu, wo die SG Alsenztal mit 8:3 gegen den heimischen TuS II triumphierte. Weiterhin kein Gegentor kassiert hat die SG Soonwald, die sich mit auswärts souverän mit 3:0 bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II durchsetzte. Ebenfalls "zu Null" gewann der TuS Pfaffen-Schwabenheim II, der beim 1:0 in Hargesheim alle drei Punkte entführte. Karadeniz Bad Kreuznach gewann gegen die SG Nordpfalz mit 4:0. Auch der VfL Simmertal präsentierte sich in Torlaune und besiegte den FC Bavaria Ebernburg klar mit 8:1.

Neben der SG Soonwald und SG Alsenztal sind auch der FC Bad Sobernheim (3:2-Sieg beim TuS Waldböckelheim) und die SG Meisenheim II (4:1 in Medard) mit optimaler Ausbeute von sechs Zählern nach zwei Spielen in die Saison gestartet.