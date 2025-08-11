A-Klasse: Benhur Bayir schießt die SG Nordpfalz im Alleingang ab

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend feierte die SG Hüffelsheim II bei der SG Gräfenbachtal/Wallhausen einen deutlichen 7:2-Auswärtssieg. Ähnlich torreich ging es in Hackenheim zu, wo die SG Alsenztal mit 8:3 gegen den heimischen TuS II triumphierte. Weiterhin kein Gegentor kassiert hat die SG Soonwald, die sich mit auswärts souverän mit 3:0 bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II durchsetzte. Ebenfalls "zu Null" gewann der TuS Pfaffen-Schwabenheim II, der beim 1:0 in Hargesheim alle drei Punkte entführte. Karadeniz Bad Kreuznach gewann gegen die SG Nordpfalz mit 4:0. Auch der VfL Simmertal präsentierte sich in Torlaune und besiegte den FC Bavaria Ebernburg klar mit 8:1.
Neben der SG Soonwald und SG Alsenztal sind auch der FC Bad Sobernheim (3:2-Sieg beim TuS Waldböckelheim) und die SG Meisenheim II (4:1 in Medard) mit optimaler Ausbeute von sechs Zählern nach zwei Spielen in die Saison gestartet.
Karadeniz Bad Kreuznach setzte sich im Heimspiel gegen Aufsteiger SG Nordpfalz mit 4:0 durch. Dabei profitierte das Team von einer starken Vorstellung von Benhur Bayir, der alle vier Treffer erzielte. Nach einer, im letzten Drittel, ungenauen Anfangsphase der Hausherren, in der die SG Nordpfalz zwei hundertprozentige Torchancen liegen ließ, brachte Bayir sein Team in der 42. Minute in Führung.
Nach dem Seitenwechsel nutzte Karadeniz den Ballbesitz besser, lockte den Gegner geschickt heraus und kombinierte sich über mehrere Stationen zu drei weiteren Treffern. „Nächste Woche gegen Titelfavorit SG Soonwald wird es ein ganz anderes Spiel, aber wir wollen dort etwas mitnehmen und werden uns gut auf das Spiel vorbereiten“, blickte Trainer Bahri Bayir voraus.
Der Spielfilm: 1:0 Benhur Bayir (42.), 2:0 Benhur Bayir (55.), 3:0 Benhur Bayir (68.), 4:0 Benhur Bayir (88.)
Einen taktisch disziplinierten Auswärtssieg feierte der TuS Pfaffen-Schwabenheim II beim TSV Hargesheim. Trainer Serkan Kural setzte auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter – ein Plan, der bereits in der 20. Minute aufging, als Mohammad Akhundzadeh nach einem Diagonalball seinen Gegenspieler überlief und Janis Hamacher zum 1:0 bediente.
Danach verteidigten die Gäste geschlossen noch tiefer, ließen nur eine klare Chance in Halbzeit eins zu, die Torhüter Berkant Erdogan laut seinem Trainer „klasse vereitelt hat", und standen auch im zweiten Durchgang sehr stabil. „Wir haben nach der Pause optimal verschoben und so hat sich Hargesheim an unserer Defensive die Zähen ausgebissen -Zweikampfverhalten und die Laufbereitschaft waren top. Das war eine 180-Grad-Wende zur Vorwoche“, resümierte Kural zufrieden, dessen Mannschaft mit zwei guten Kontergelegenheiten in Durchgang zwei früher für eine Vorentscheidung hätte sorgen können.
Der Spielfilm: 0:1 Hamacher (20.)
Nach dem wilden 3:3 in Hüffelsheim an Spieltag eins, setzte der VfL Simmertal mit einem deutlichen 8:1-Heimsieg gegen den FC Bavaria Ebernburg ein dickes Ausrufezeichen. Co-Trainer Ricardo Ridder zeigte sich zufrieden mit der geschlossenen Mannschaftsleistung und hob insbesondere „den schnellen Dreierschlag" nach der Trinkpause hervor, der den Grundstein für den deutlichen Sieg legte.
Drei der Treffer resultierten aus Standards, die übrigen wurden sehenswert herausgespielt. „Wir sollten das Ergebnis zwar nicht überbewerten, aber es war eine ansprechende Leistung. Lediglich die vier oder fünf ausgelassenen Großchancen müssen wir besser nutzen“, sagte Ridder. Bemerkenswert sei indes gewesen, dass sich die Gäste trotz der klaren Niederlage zu jeder Zeit „sehr fair" verhielten.
Der Spielfilm: 1:0 Frey (26.), 2:0 Sovtic (27.), 3:0 Ridder (31.), 4:0 Twardawski (38. Eigentor), 5:0 Sovtic (48.), 6:0 Müller (51.), 7:0 Thomas (60.), 7:1 Wurmehl (63.), 8:1 Alt (89.)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 0:1 Jost (1.), 1:1 Steinbach (18.), 1:2 Staub (22.), 1:3 Rehbein (37.), 1:4 Krafft (38.), 1:5 Sido (41.), 1:6 Staub (60.), 2:6 Ender (62.), 2:7 Mathern (85.)
Tore: 0:1 Gohres (36.), 0:2 Kellerer (71.), 0:3 Gohres (79.)
Tore: 1:0 Prina (8.), 1:1 Yildiz (16. Foulelfmeter), 2:1 Alsleben (19.), 2:2 Aff (39.), 3:2 Alsleben (49.), 3:3 Yildiz (54. Foulelfmeter), 3:4 Weber (59.), 3:5 Yildiz (60.), 3:6 Aff (63.), 3:7 Weber (85.), 3:8 Dezsi (89.)
Tore: 0:1 Dehghan (9.), 0:2 Maxeiner (12.), 1:2 Gattung (41.), 1:3 Dehghan (44.), 2:3 Tanasie (49.)
Tore: 1:1 Seng (49.), 1:2 König (50.), 1:3 Peters (72.), 1:4 Giselbrecht (90.)