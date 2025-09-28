A-Klasse: Basara/Moguntia behauptet Spitzenposition

Mainz-Bingen. Primus SG Basara/Moguntia 1896 II hat am siebten Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen seinen Vorsprung auf vier Zähler ausgebaut. Von den anderen Topteams schaffte nur Aksu einen Sieg.

„Unsere erste Halbzeit war zum Abgewöhnen“, sprach SG-Coach Timm Bocian Klartext über das Nachholspiel vom Mittwoch. „Wir haben sehr wenig auf den Platz bekommen von dem, was wir uns vorgenommen hatten. Mit der Führung im Rücken haben wir das Spiel gezogen.“ Tore: 1:0 Nico Schneider (12.), 2:0 Alexander Hatz (48.), 3:0 Justus Krebs (75.). Zuschauer: 50.

„Wir hatten mindestens einen Punkt verdient, haben unsere Chancen vor der Halbzeit aber nicht genutzt“, klagte Jens Gehindy, Sportlicher Leiter des FSV. „Aufgrund eines Eckballtors und eines Tores, das aus klarer Abseitsposition gefallen ist, haben wir leider zu Unrecht verloren.“ SVGA-Trainer Michael Taesler: „Ich würde nicht sagen, dass Oppenheim zu Unrecht verloren hat – aber unglücklich. Unser 2:1 war in der Entstehung klar abseits – jedoch wurde uns auch ein Handelfer verwehrt.“ Tore 1:0 Leon Bernhöft (50.), 1:1 Patrick Degler (60.), 1:2 Johannes Kull (75.). Zuschauer: 25.

„Ein Unentschieden, das sich wie eine Niederlage anfühlt“, sagte TSV-Co-Trainer Leon Hill. „Wir hatten den Sieg verdient, konnten aber unsere Chancen nicht nutzen.“ SVW-Co-Trainer Akif Isiktas: „Wir haben viele Ausfälle zu beklagen, sind aber megastolz auf unsere jungen Spieler.“ Ein Sonderlob bekam A-Junioren-Keeper Fabian Leinz ab. Tore: 0:1 Gero Eichhorn (5.), 1:1 Samis Heiser (42.) 1:2 David Prüfer (78.), 2:2 Yannis Ikan (90.+2). Zuschauer: 40.

„In der zweiten Hälfte haben wir aufgedreht“, freute sich SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Wir haten bis zum Schluss die Gier, Tore zu schießen – so konnten wir uns belohnen.“ Tore: 1:0, 2:0 Tarkan Zintl (1., 65.), 3:0 Tommy Müller (81.), 4:0 Paul Görke (83.). Zuschauer: 26.

„In der erste Halbzeit hatten wir deutliche Vorteile und viele Chancen“, so 1817-Co-Trainer Johannes Besier. „Nach dem Wechsel hat Basara taktisch umgestellt und war besser drin im Spiel. Über die Dauer der Partie waren die Gäste einen Ticken fitter.“ Tore: 1:0 Tim Reske (28.), 1:1 Ryuji Kasak (50., Freistoß), 1:2 Makoto Saeki (77.), 1:3 Toma Shimamura (90.+2). Zuschauer: 50.

„Ein verrücktes Spiel“, befand Alemannen-Coach Dennis Keßler. „Über die zweite Halbzeit sprechen wir besser nicht – da war es kein schönes Spiel mehr. Weil wir ohne zwölf Mann angetreten sind, bin ich froh über den Punkt.“ Tore: 1:0 Jan Kohlbacher (10.), 1:1 Markus Jakobi (15.), 2:1 Kohlbacher (33., Handelfer im Nachschuss), 2:2 Tom Schenk (43.). Zuschauer: 75.

„Eine gute Leistung im Hexenkessel“, so SG-Trainer Max Schirp. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und über 90 Minuten zu viele Chancen liegen lassen. Kein Beinbruch, aber lehrreich für uns.“ Tore: 1:0 Marouan Daoudi (10.), 1:1 Moritz Scheu (33.), 2:1 Okan Akyuez (44.), 3:1 Daoudi (80.), 3:2 Marc Waldner (88.), 4:2 Duilio Turini (89.), 5:2 Lirion Aliu (90.). Rote Karte: Hasan Yildiz (Aksu) wegen rohen Spiels (90.). Zuschauer: 100.

„Nach anfänglichen Problemen sind wir immer besser ins Spiel gekommen“, sagte Frei-Weinheims Sportlicher Leiter Pascal Berg. „In der zweiten Halbzeit war Fiam die etwas stärkere Mannschaft – wir haben in allerletzter Sekunde den Ausgleich gemacht.“ Tore: 1:0 Jan Schweikhard (32.), 1:1 Luca Serratore (75.), 1:2 Andre Pinheiro (90.), 2:2 Devin Fels (90.+7). Zuschauer: 90.

„Zu Beginn haben wir uns schwergetan“, so FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Die Abläufe waren noch nicht ganz stimmig, wir hatten einige Fehlpässe. Am Ende war es schön, dass wir es diesmal geschafft haben, den Deckel draufzumachen.“ Laut Weber sah Gäste-Trainer Timm Bocian Rot wegen Meckerns (42.), ebenso wie SG-Kicker Elias Wagner wegen Foulspiels (70.). Bocians Analyse: „Wir haben hier ein gutes Spiel gemacht. In Gleichzahl haben wir unseren Plan bis auf 15 Minuten gut umgesetzt. Beim Stand von 3:1 scheitern wir zweimal an der Latte. Leider sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können, entscheidend gegen uns gelaufen.“ Tore: 0:1 Linus Knuf (6.), 1:1 Yannik Lorenz (39.), 2:1, 3:1 Dominik Wolf (40., 47.), 4:1 Niko Frings (90.). Zuschauer: 200.





