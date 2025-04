A-Klasse: Barbaros vergibt ersten Matchball

Barbaros-Kapitän Joseph Meier (links) gewinnt das Kopfballduell mit Schwabsburgs Dominik Wolf. Foto: Jörg Henkel/hbz

Mainz-Bingen. Erster Matchball – vergeben. Spitzenreiter SKC Barbaros hätte am 24. Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen mit einem Dreier im Topspiel gegen Schwabsburg Meister werden können. Doch der FCS gewann 3:1 und hat „nur noch“ zehn Zähler Rückstand auf den Primus. Am anderen Ende der Tabelle kam Nackenheim im Sechs-Punkte-Spiel in Ober-Olm nur zu einem Remis und bleibt Letzter.

Heute, 15:00 Uhr SKC Barbaros Mainz Barbaros MZ 1. FC Schwabsburg Schwabsburg 1 3 Abpfiff

„Bis zum Ausgleich in der 26. Minute hatten wir das Spiel unter Kontrolle“, befand Hakan Akcay, Sportlicher Leiter bei Barbaros. „Danach haben wir jedoch völlig den Faden verloren, Schwabsburg hat die Partie clever zu Ende gespielt.“ Tore 1:0 Davin Dzaka (23.), 1:1 Dominik Wolf (26.), 1:2, 1:3 Tim Zimmermann (43., 74.). Zuschauer: 120.

„Eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte MTV-Co-Trainer Matthias Tüllmann. „Das frühe 1:0 war wichtig, danach haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen und es erwachsen zu Ende gespielt.“ Dexheims Coach Timm Bocian: „Wir haben nicht alles falsch gemacht und viel reingeworfen, aber in den entscheidenden Zonen waren wir kaum effektiv.“ Tore: 1:0 Daniel Krimmel (20.), 2:0 Alessio Granvillano (36.), 3:0 Vincent Kniese (53.), 4:0 Eigentor (70.). Zuschauer: 80.

„Vor 70 Zuschauern konnten wir fast mit dem Schlusspfiff glücklich einen Punkt mitnehmen“, so TSV-Abteilungsleiter Gero Eichhorn. „In der zweiten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, kontrollierten Fußball spielen.“ Tore: 0:1 Nick Warzel (5.), 1:1 Philipp Schrimb (16.), 1:2 Gabriel Sonner (75.), 2:2 Florian Rapp (90.+2).

„Der Dosenöffner war der direkte Freistoß von Felix Neuberger, danach hat unser Tempo der Budenheimer Defensive große Probleme bereitet“, urteilte SG-Trainer Max Schirp. Notabene: Die ersten sechs Tore der Platzherren erzielten A-Junioren. Ein Sonderlob gab es für Moritz Scheu, der laut Schirp „zuletzt nicht immer Glück in seinen Aktionen“ hatte. Diesmal war der Führungsspieler an allen neun Treffern beteiligt. Tore: 1:0 Felix Neuberger (11.), 2:0 Luca Sparwasser (22.), 3:0 Neuberger (27.), 4:0, 5:0, 6:0 Sparwasser (30., 37., 52.), 7:0 Moritz Scheu (62.), 7:1 Luis Wachsmuth (70.), 8:1 Scheu (75.), 8:2 Tim Kleber (81.), 9:2 Scheu (90.). Zuschauer: 75.

„Eine spielerisch wie in der Höhe verdiente Niederlage gegen Gäste, die ihr schnelles und schnörkelloses Kombinationsspiel von Beginn an gut auf den Platz bekommen haben“, sagte Stadeckens Sportlicher Leiter Florian Sieben. „Dabei möchte ich unserem Team nicht einmal den Willen absprechen. Doch heute sollte einfach nichts für uns laufen – die zwei Eigentore stehen hierfür par excellence. Vielleicht ist die kommende spielfreie Woche für die Köpfe ganz gut, um sich als Mannschaft auf den schwierigen Endspurt einzustimmen.“ Tore: 0:1 Domenico Radice (16.), 0:2 Eigentor Mario Becerra Gonzàlez (19.), 0:3 Chorin Miyagi (41.), 0:4 Eigentor Silas Große Böckmann (54.), 0:5 Rin Nakabayashi (87.). Zuschauer: 100.

„Ein typisches Abstiegsspiel“, berichtete FCN-Vorsitzender Jens Friederich. „Viele Zweikämpfe in der Mitte, aber auch gute Chancen auf beiden Seiten. Am Ende hat uns ein bisschen der letzte Wille zum Tor gefehlt. In der ersten Halbzeit hat der Ober-Olmer Keeper knapp auf der Linie gerettet, manch einer gibt da auch Tor für uns – der Ball könnte hinter der Linie gewesen sein.“ Insgesamt gehe das Remis okay. Tore: 0:1 Roberto Sam (16.), 1:1 Tarkan Zintl (45.). Zuschauer: 140.