A-Klasse: Barbaros krönt sich zum Meister

Mainz-Bingen. Riesenjubel bei den Fußballern des SKC Barbaros Mainz: Durch einen knappen 1:0-Erfolg beim heißen Abstiegskandidaten FC Nackenheim hat sich das Team von Erfolgscoach Amin Ouachchen bereits am fünftletzten Spieltag die Meisterschaft in der A-Klasse Mainz-Bingen gesichert. Damit ist der angepeilte Durchmarsch in die Bezirksliga perfekt. Im Kampf um Platz zwei hat der MTV 1817 (5:3 gegen Fiam) nun die besten Karten, da sich Dennis Bingenheimers FC Schwabsburg nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung überraschend mit 3:6 in Laubenheim geschlagen geben musste.

SG Bingerbrück/Weiler – SG Harxheim/Gau-Bischofsheim 3:2 (2:0). – „Endlich konnten wir uns mal belohnen“, atmete Bingerbrücks Coach Christian Meurer auf. „Lob an die Jungs. Wir haben sehr gut angefangen, waren direkt in den Zweikämpfen und haben in der ersten Halbzeit hinten nicht viel zugelassen. Harxheim ist in der zweiten Hälfte aber drangeblieben und hat uns bis zum Ende alles abverlangt.“ Tore: 1:0 Luke Reichwald (18.), 2:0, 3:0 Kevin Hanss (42., 58.), 3:1 Dennis Weimer (78.), 3:2 Moritz Scheu (87.). Zuschauer: 85.

SV Klein-Winternheim – TuS Dexheim 0:1 (0:1). – „Unser Gegner war von Anfang an sehr giftig, griffig, gierig und hat uns zu Beginn den Schneid abgekauft“, berichtete SVK-Coach Oliver Schmitt. „Nach der Pause waren wir zwei- bis dreimal sehr nah dran am 1:1. Marco Gottwald, Ivan Miocevic und Gabriel Sonner haben gute Chancen vergeben – ein Remis wäre auf jeden Fall verdient gewesen.“ Dexheims Trainer Timm Bocian sagte: „Ein Kampf und Krampf war das heute. Am Ende ist total egal, wie wir die Punkte geholt haben. Wir sind einfach nur erleichtert, dass wir endlich wieder einen Auswärtssieg landen konnten.“ Tor: 0:1 Giovanni Mancuso (29.). Zuschauer: 76.

TV 1817 Mainz – Fiam Italia Mainz 5:3 (2:0). – „Wir haben teilweise tollen Kombinationsfußball gezeigt“, sagte 1817-Coach Sven Giese. „Aber wir hatten auch wieder kurze Phasen drin, in denen die Konzentration nachgelassen hat. So haben wir es nach dem 4:1 wieder unnötig spannend gemacht.“ Tore: 1:0 Jano Severin Schössler (24.), 2:0, 3:0 Danell Gianelli (25., 50.), 3:1 Tugay Genc (58.), 4:1 Tim Reske (64.), 4:2 Arturo Patria (75.), 4:3 Ayoub Hartit (76.), 5:3 Jakob Pfeffer (90.+4). Zuschauer: 70.

FSV Alemannia Laubenheim – FC Schwabsburg 6:3 (3:2). – „Kompliment an meine Mannschaft“, sagte Alemannen-Trainer Dennis Keßler. „Zehn Minuten lang haben wir kein Land gesehen gegen offensiv brutal starke Schwabsburger. Nach 25 Minuten haben wir etwas umgestellt und sind wieder in unser gewohnt gutes Spiel gekommen.“ Ab Minute 30 schwang der FSV munter den Taktstock. „Und nach dem Eigentor zum 4:2, das nach einem Rückpass gefallen ist, haben wir einen brutal schönen Fußball gespielt“, so Keßler. „Ich hoffe, wir können unsere Form jetzt konservieren und die letzten drei Spiele genauso angehen.“ Tore: 0:1, 0:2 Tim Zimmermann (3., 8.), 1:2 Jan Kohlbacher (39., Foulelfmeter), 2:2 Fabian Baro (37., Kopfball), 3:2 Emre Sahin (44.), 4:2 Eigentor Michael Mader (47.), 5:2 Jan Kohlbacher (56.), 6:2 David Maric (83.), 6:3 Benno Zimmermann (88.). Zuschauer: 100.

FC Nackenheim – SKC Barbaros Mainz 0:1 (0:0). – „Wir sind für eine kämpferisch super gute Leistung nicht belohnt worden“, grämte sich FCN-Vorsitzender Jens Friederich. „Leider hat der Schiri heute eine unfassbar schlechte Leistung gezeigt und unserem Trainer Angelo Casa in der 80. Minute eine Rote Karte wegen einer Kleinigkeit gegeben. Plus zwei Zeitstrafen zum Ende gegen uns.“ In der 53. Minute scheiterte Müslüm Deliaslan (SKC) noch per Foulelfmeter an FCN-Keeper Franz Espig. Friederichs Prognose: „Bei den Ergebnissen dieses Spieltags wird es jetzt richtig schwer – aber wir werden uns nicht aufgeben.“ Tor: 0:1 Lee Weber (85.). Zuschauer: 150.