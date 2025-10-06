A-Klasse: Aufholjagd des SV Puch wird am Ende nicht belohnt

Am Ende war es knapper als eigentlich gedacht: Maisachs Reserve hat den SV Puch in einer von Windböen geprägten Partie mit 2:1 besiegt.

Maisach - Es war eine knappe Kiste, aber am Ende hatte die zweite Mannschaft des SC Maisach die drei Punkte über die Ziellinie gerettet. Beide Treffer zum 2:1 (0:0)-Erfolg über den SV Puch hatte Andreas Niedermayr in der 46. und 70. Minute erzielt. Mehr als den Anschlusstreffer durch Maurice Schnabel in der 84. Minute konnten die Gäste nicht entgegensetzen.

Beeinflusst war die Partie von den teilweise starken Windböen. Doch die Akteure bemühten sich nach Kräften mit diesen Witterungsverhältnissen zurecht zu kommen. Besser gelang das den Gastgebern, obwohl sie in der Anfangsphase zwei Schrecksekunden überwinden mussten.

Spielertrainer Immanuel Hartmann musste bereits nach fünf Minuten das Feld wieder verlassen, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Wenig später strapazierte Keeper Lucas Brettinger die Nerven der einheimischen Fans. Zunächst bekam er den Ball nicht unter Kontrolle, dann trat er über das Spielgerät, um die Situation gerade noch so zu bereinigen.

Auch Niedermayr wurde bereits vor dem Seitenwechsel zu einem der auffälligeren Akteure, als er einen kleinen Chancen-Hattrick kreierte. Ganz klare Möglichkeiten waren da zwar nicht dabei, aber die Maisacher waren so einem Führungstreffer näher als die Pucher. Die zeigten sich zwar bemüht, doch richtig gefährlich wurde es vor dem Tor von Brettinger nicht. Immerhin aber stand Puchs Abwehrformation – mit 45 Gegentreffern die wackligste der Liga – eine Halbzeit lang recht stabil.

Unmittelbar nach dem Start in den zweiten Durchgang ließen sich die Gäste aber überraschen – auch weil Niedermayr nun sein Visier richtig einjustiert hatte und eine gekonnte Ballannahme mit einem sehenswerten Treffer verband. Bei seinem zweiten erfolgreichen Versuch half dann die gegnerische Abwehr kräftig mit, so dass Niedermayer nur mehr abstauben musste.

Da wollten schließlich die Maisacher mit Geschenken nicht zurückstecken. Einen unnützen Ballverlust fingen Puchs Kicker clever ab und spielten die Situation gekonnt aus. Bei den Gästen kam Hoffnung auf, zumindest noch einen Punkt zu retten und sich so ein wenig vom letzten Platz absetzen zu können. Doch das gelang trotz allen Bemühens nicht mehr.