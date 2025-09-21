A-Klasse: Armsheimer Aufholjagd

Alzey-Worms. Aus dem Führungsquartett ist ein Führungsduo geworden. Der SV Horchheim II und die TSG Pfeddersheim II führen jetzt punktgleich die A-Klasse Alzey-Worms an, nachdem der TuS Monsheim und die SG Mauchenheim/Freimersheim ihre Spiele verloren hatten.

Weinheims Güven Uzpak sprach von einem „geilen“ Spiel. „Das war von uns sehr kämpferisch. Die Jungs wollten.“ Das 1:0 der SG durch Janik von Zabiensky (23.) konnte Dennis Golmann noch ausgleichen (44.). Peter Merz mit einem 35-Meter-Freistoß (62.) und Aaron Stauf (73.) sorgten für den Sieg der SG. „Monsheim hat vielleicht insgesamt 20 Minuten Druck gemacht. Ansonst haben wir das Spiel dominiert“, berichtete Uzpak.

Trotz 2:0-Pausenführung klappte es wieder nicht mit dem ersten Alzeyer Sieg. „Wir haben zur Pause verdient geführt, sind aber nach einer Stunde eingebrochen“, bedauerte SG-Trainer Michael Ebling. Daniel Granat (27.) und Levent Yalkin (35.) schossen die Alzeyer Führung heraus. Erik Finsterle (65.) und zweimal Tim Langer (85., 88.) drehten das Spiel noch. „Wir sind nicht mehr in die Ordnung gekommen und waren zu schläfrig hintenraus“, haderte Ebling.

„In der ersten Halbzeit war es ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften“, fand Armsheims/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin. Die Gäste führten durch Gabriel Hanauer (25.) und Björn Grimm (35.) bereits mit 0:2. Pascal Mohr (40., 60.), Justus Göttelmann (46.), Nikolai Michel (85.) und Tobias Fiederlein (90.+1) drehten die Partie in eine 5:2-Führung für Armsheim/Flonheim. Grimm traf danach nochmal per Foulelfmeter für die Gäste (90.+5). Bei dieser Aktion sah Armsheims Torhüter Christoph Fink die Ampelkarte (90.+4). „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Es war die beste Leistung seit Langem“, war Del Pin zufrieden.

„Bis zum Gegentor war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Danach haben wir sogar die Partie übernommen“, sah FSV-Trainer Dennis Steinhauser seine Elf nicht schlecht spielen. Die Gäste aber schlugen zweimal durch Julius Britzius zu (25., 68.) und waren effektiver. „Wir haben durch Leon Krasnici nur den Pfosten getroffen (65.). Trotzdem war es ein taktisch schönes Spiel auf gutem Niveau“, lobte Steinhauser.

„Horchheim ist von Anfang an wie ein Spitzenreiter aufgetreten“, lobte Heiko Walther von der SG die Gäste. Dennis Hamm-Kiefer (12.), Wasi Azami (55.), Jose Kaizer Monteiro (73.) und Jonas Selbert (78.) stellten auf 0:4. Dann erst gelang Dominik Wernersbach der Ehrentreffer für die SG (81.). „Die Horchheimer haben uns nicht ins Spiel kommen lassen. Sie haben alles im Keim erstickt. Wir hatten vielleicht drei Torchancen“, beschrieb Walther.

Die Leiselheimer feierten ihren ersten Saisonsieg. „Die Anfangsphase geht an Framersheim. Nach 25 Minuten haben wir aber den Fuß in die Partie bekommen“, berichtete Leiselheims Bernd Braun. Die frühe Gästeführung durch Christopher Rupp (2.) drehten Anthony Vuleta (27.) und Lars Krier (72.) in eine Leiselheimer Führung. „Es war ein offensiver Schlagabtausch. Wir hatten das Quäntchen Glück mehr. Es war aber definitiv unsere beste Saisonleistung“, war Braun zufrieden.

Rhenania-Trainer Steffen Keller freute sich über den Derbysieg. „Das war eine sehr gute Leistung und wir haben gegen einen direkten Konkurrenten gepunktet.“ Die Gästeführung durch Tuncay Karaoglu (17. Foulelfmeter), drehten Jonas Werle (22., 46.), Sebastian Desch (30.), Maximilian Mittne (38.) und Robin Pelzl (51.) in eine beruhigende 5:1-Führung. Thore Lohr traf dann noch für Gimbsheim (55.) und David Sackreuther für die Rhenania (72.). „Unser Sieg war nie gefährdet“, freute sich Keller.

Die Gegentorflut für Ataspor geht weiter. „Bis zum 1:0 hat Ataspor das gut gemacht. Dann war der Widerstand aber gebrochen“, schilderte SG-Trainer Daniel Sälzer. Philipp Fischer-Radtke (34., 53.), Tim Renz (36., 76.), Maximilian Fett (42., 43., 50., 62.) und Finn Gercke (81.) trafen zum 9:0-Endstand. „Es war ein einseitiges Spiel. Besonders gut war der erst 20-jährige Schiedsrichter Leon Bloos“, lobte Sälzer.





