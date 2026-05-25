A-Klasse Alzey-Worms: »Wir haben eine gute Runde gespielt« Die SG Weinheim/Heimersheim ist trotz 0:2-Pleite gegen Rhenania Rheindürkheim zum Rundenschluss stolz von Perry Eichhorn · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Vom Torschützen verfolgt: Peter Merz (SG Weinheim/Heimersheim) treibt den Ball nach vorne. Der Rheindürkheimer Tom Dinger läuft ihm nur hinterher. Foto: Mirco Metzler/pakalski-press

Alzey-Worms. Meister TuS Monsheim verabschiedet sich mit einer Niederlage in die Bezirksliga Rheinhessen. Aus der A-Klasse Alzey-Worms steigen die SG RWO Alzey/Lonsheim, der SV Leiselheim und Ataspor Worms ab. In der Torjägerliste belegen Sebastian Baumann (SG Rheinhessische Schweiz) mit 39 Treffern, Nikolaj Michel (SG Mauchenheim/Freimersheim) mit 31 Treffern und Nico Hofmann (TuS Monsheim) mit 28 Treffern die vorderen drei Plätze.

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Für die TSG-Zweite geht es jetzt noch in den Aufstiegsspielen gegen den FV Budenheim um alles. „Man hat gemerkt, dass es das letzte Saisonspiel war. Pfeddersheim hat sich wohl schon für die Aufstiegsspiele geschont“, beobachtete Horchheims Trainer Michael Denschlag. Jonas Selbert (2.), Robyn Fischer (10.) und Jose Kaizer Monteiro (56.) ließen die Horchheimer mit 3:0 davonziehen. Leon Bender (63.) und Silas Lambrix (77.) brachten Pfeddersheim nochmal heran. Joshua Sahnen sorgte dann aber für die Entscheidung zugunsten des SVH (90.). „Es gab nochmal ein letztes Aufbäumen von uns. Ansonsten war es ein lockeres Spiel“, fand Denschlag.

„Für diese heißen Temperaturen war es ein flottes Spiel“, freute sich Pfiffligheims Michael Kley. Ricardo Erler (22.) und Sebastian Baumann (27.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Geburtstagskind Fynn Roth (40.), Daniel Möbius (70.) und Jomard Dalleki (78.) drehten die Partie dann aber noch in einen Pfiffligheimer Sieg. „Nach dem 0:2 waren wir angestachelt. Für unser Trainergespann war es ein schöner Abschluss“, erklärte Kley.

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Chancen gab es auf beiden Seiten“, berichtete Osthofens Sportlicher Leiter Timo Kaufmann. Niklas Schmidt (17.) und Lars Krier (23.) trafen zunächst für Leiselheim. Andre Käsler gelang nur noch der Anschlusstreffer für den FSV (79.). „Wir wünschen dem SV Leiselheim für die Zukunft alles Gute“, gab Kaufmann dem Absteiger noch warme Worte mit.

„Es war ein normales, faires Spiel. Es ging für beide Mannschaften um nichts mehr und so wurde die Partie heruntergespielt“, erklärte SG-Sprecher Güven Uzpak. Dennis Thiel (18.) und Tom Dinger (34.) schossen Rheindürkheim zum Sieg. Bei Rheindürkheim beendete Torwart Sascha Ruppert seine Laufbahn. Bei der SG stand Aaron Stauf letztmals auf dem Platz. „Ruppert hat nochmal ein starkes Spiel gemacht. Insgesamt haben wir eine gute Runde gespielt“, war Uzpak zufrieden.

„Vom Tempo her war das ein anschauliches Spiel. Heute haben wir auch unsere Chancen genutzt“, freute sich Armsheim/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin. Del Pin erzielte auch gleich das 1:0 (8.). Moritz Schünemann (60.), Tobias Fiederlein (62.), Nikolaj Michel (67.) und Marco Klein (80.) ließen vier weitere „Buden“ folgen. „Das war ein schöner Saisonabschluss. Wir können mit Stolz auf diese Spielzeit zurückblicken“, war Del Pin zufrieden.

„Es war kein gutes Spiel“, war SG-Trainer Heiko Völker nicht besonders begeistert. Das 1:0 der SG durch Pascal Arm (7.) drehten ein Eigentor von Leonard Vedder (12.) und Sebastian Kojtych (33.) in eine Gimbsheimer Führung. Gabriel Hanauer (42.) und Eliah Bernhard (48.) drehten die Partie erneut zugunsten der SG. „Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Zuhause sind wir ungeschlagen geblieben“, hob Völker hervor.

Dem Wetter entsprechend war das heute ein Sommerkick“, fand Monsheims Spielertrainer Tobias Hess. Mario Ehret (6.), Hess selbst (32.) und Tobias Peschel (55.) trafen für Monsheim. Nico Hahl (14.), Dominik Hopsch (18., 69.), Henri Sachs (82.) und Chatri Carrion Kox (84.) sorgten jedoch für den Framersheimer Sieg. „Wir haben versucht, nochmal Spaß zu haben. Das Ergebnis heute war zweitrangig“, gab Hess zu Protokoll.