A-Klasse Alzey-Worms: TuS Stetten betritt Neuland Nach dem überraschenden Aufstieg in der abgelaufenen Saison tritt das Team aus dem Kreis Kaiserslautern-Donnersberg künftig in einer neuen Spielklasse sowie einem neuen Fußballkreis an von Claus Rosenberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die TSG Pfeddersheim II (hier bei der Wormser Stadtmeisterschaft in Rot mit Maximilian Gumbs gegen Wormatia Worms II mit Basiru Joof) und die anderen Teams der A-Klasse Alzey-Worms treffen in der kommenden Runde auf einen völlig unbekannten Gegner. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Albig / Stetten. Die Neuordnung des Spielbetriebs im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) wird zwar erst in der Spielzeit 2027/28 endgültig vollzogen. Ihre Schatten – oder vielleicht besser? ihre Sonnenstrahlen – wirft diese Reform aber bereits voraus. Sichtbar wird das unter anderem in der A-Klasse Alzey-Worms, in der erstmals TuS Stetten mitmischt. Der gesunde Dorfverein, Luftlinie rund 10 Kilometer südlich von Alzey, wurde immigriert. In der A-Klasse Alzey-Worms hat die Zukunft begonnen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Erklärung, warum ein pfälzischer Verein nun in die Phalanx der rheinhessischen Klubs übersiedelt, liefert Ralf Müller aus dem Spielausschuss des SWFV bei der Staffelbesprechung in Albig: In der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern gab es in Bezug auf die angestrebte Staffelgröße von 16 Mannschaften mit 17 Teams eine zu viel. In der A-Klasse Alzey-Worms fehlte hingegen eine. Das wurde angeglichen“. Den TuS Stetten traf es dabei nicht willkürlich. Stattdessen galt das Prinzip der kürzesten Entfernung.

Das Gesetz des Abstiegs wurde neu geschrieben Das entspricht dem neuen Reglement, das unter dem Stichwort „gleichrangiger Abstieg“ künftig über das gesamte Verbandsgebiet gleich große Staffeln vorsieht. Überhänge, wie sie in der Vergangenheit durch die heimatkreisorientierte Abstiegsregelung vorkamen, sind somit passé. Im Umkehrschluss bedeutet das: Insbesondere Klubs an der Peripheriegrenze ihrer Kreise müssen damit rechnen, dass sie in den Spielbetrieb eines des Nachbarkreises rutschen können. So wie nun TuS Stetten, der als Meister der B-Klasse Donnersberg-Kaiserslautern Nord Neuland betritt. Die 15 Mannschaften aus der A-Klasse Alzey-Worms dürfen sich auf einen sehr interessanten neuen Spielpartner freuen. TuS Stetten, das zeigte bereits diese Besprechung in Albig, ist ein Klub, der in das harmonische Gesamtgefüge der Staffel passt. Schon bei der Terminabsprache für die Spiele des kommenden halben Jahres fügte er sich in das faire Miteinander ein, das die Vertreter der Staffel auszeichnet. Markus Hengstenberg strahlte die Bereitschaft aus, das Modell des „kreisübergreifenden Spielverkehrs“ konstruktiv mitzutragen: „Ja, ich freue mich drauf, in ein anderes Gebiet reinschnuppern zu können. Unsere Trainer sehen das aber etwas anders. Sie wären lieber in der vertrauten Umgebung geblieben“, sagte er schmunzelnd.