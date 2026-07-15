A-Klasse Alzey-Worms: TuS Stetten betritt Neuland

Albig / Stetten. Die Neuordnung des Spielbetriebs im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) wird zwar erst in der Spielzeit 2027/28 endgültig vollzogen. Ihre Schatten – oder vielleicht besser? ihre Sonnenstrahlen – wirft diese Reform aber bereits voraus. Sichtbar wird das unter anderem in der A-Klasse Alzey-Worms, in der erstmals TuS Stetten mitmischt. Der gesunde Dorfverein, Luftlinie rund 10 Kilometer südlich von Alzey, wurde immigriert. In der A-Klasse Alzey-Worms hat die Zukunft begonnen.
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Die Erklärung, warum ein pfälzischer Verein nun in die Phalanx der rheinhessischen Klubs übersiedelt, liefert Ralf Müller aus dem Spielausschuss des SWFV bei der Staffelbesprechung in Albig: In der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern gab es in Bezug auf die angestrebte Staffelgröße von 16 Mannschaften mit 17 Teams eine zu viel. In der A-Klasse Alzey-Worms fehlte hingegen eine. Das wurde angeglichen“. Den TuS Stetten traf es dabei nicht willkürlich. Stattdessen galt das Prinzip der kürzesten Entfernung.
Das entspricht dem neuen Reglement, das unter dem Stichwort „gleichrangiger Abstieg“ künftig über das gesamte Verbandsgebiet gleich große Staffeln vorsieht. Überhänge, wie sie in der Vergangenheit durch die heimatkreisorientierte Abstiegsregelung vorkamen, sind somit passé. Im Umkehrschluss bedeutet das: Insbesondere Klubs an der Peripheriegrenze ihrer Kreise müssen damit rechnen, dass sie in den Spielbetrieb eines des Nachbarkreises rutschen können. So wie nun TuS Stetten, der als Meister der B-Klasse Donnersberg-Kaiserslautern Nord Neuland betritt.
Die 15 Mannschaften aus der A-Klasse Alzey-Worms dürfen sich auf einen sehr interessanten neuen Spielpartner freuen. TuS Stetten, das zeigte bereits diese Besprechung in Albig, ist ein Klub, der in das harmonische Gesamtgefüge der Staffel passt. Schon bei der Terminabsprache für die Spiele des kommenden halben Jahres fügte er sich in das faire Miteinander ein, das die Vertreter der Staffel auszeichnet. Markus Hengstenberg strahlte die Bereitschaft aus, das Modell des „kreisübergreifenden Spielverkehrs“ konstruktiv mitzutragen: „Ja, ich freue mich drauf, in ein anderes Gebiet reinschnuppern zu können. Unsere Trainer sehen das aber etwas anders. Sie wären lieber in der vertrauten Umgebung geblieben“, sagte er schmunzelnd.
Hinsichtlich der sportlichen Bedeutung ihres Transfers in den Norden haben die Stettener bereits die Fühler ausgestreckt. Mit wenig Erfolg. Gesprächspartner aus Alzey-Worms wähnen die pfälzische A-Klasse stärker, die aus dem Donnersberg die Alzey-Wormser. Da TuS Stetten aber keine Ambitionen auf einen der fünf ersten, garantierten Bezirksliga-Aufstiegsplätze hat und andererseits aus der A-Klasse höchstens eine Mannschaft absteigen wird, dürfte dieser Aspekt sowieso nur zweitrangig sein. Diese Spielzeit 2026/27 hat ihre eigenen Gesetze.
Hengstenberg macht keinen Hehl daraus, dass er anfangs von der Botschaft „not amused“ war. Nachdem er eine Nacht drüber geschlafen habe, schlug der Missmut in Vorfreude um. Zumal nicht ausgeschlossen ist, dass es in der Spielzeit 2027/28 schon wieder ganz anders ausschauen kann. Eine Rückkehr ins Alte, ins Vertraute, ist vorstellbar. Der Euphorie, die der erste Titel seit 45 Jahren ausgelöst hat, sollte dieser Switch ins Unbekannte keinen Abbruch tun. Eher überraschend, und das nach einem spannenden Saisonfinale mit dem TuS Bolanden und dem TuS Ramsen, gewannen die Stettener die Meisterschaft.
Unterdessen nahmen die Vereinsvertreter alle weiteren Infos von Staffelleiter Wolfgang Baier, Kreisvorsitzendem Kalli Appelmann, Schiedsrichter-Obmann Michael Speier und Müller weitgehend unkommentiert zur Kenntnis. Dessen, dass die ersten fünf Teams am Ende der Saison garantiert in die Bezirksliga (sofern der Startplatz nicht von einer anderen Mannschaft des Klubs blockiert ist) aufsteigen, vergewisserte sich Armsheim-Flonheims Delegierter Eduard Panhof explizit. Die Kombinierten könnten auf einen Aufstiegsplatz schielen.
Müller bestätigte, dass auch der Sechste eine winzige Chance haben kann. Und, dass der Tabellenletzte garantiert ein Relegationsspiel gegen den Tabellenletzten der A-Klasse Mainz-Bingen bestreiten muss. Nur der Verlierer steigt ab. Weitere Aufstiegsspiele, seit Jahren Höhepunkte im Saisonverlauf, wird es 2026/27 nicht geben. Dies zu diskutieren oder zu bedauern, war den Delegierten allerdings keine Silbe wert.