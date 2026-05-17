A-Klasse Alzey-Worms: Tag der Entscheidungen Am 29. Spieltag der Saison sind in der A-Klasse die Auf- und Abstiegsfragen geklärt - mit Pfeddersheim, Alzey und Leiselheim in den Hauptrollen +++ Der ganze Spieltag im Überblick. von Perry Eichhorn · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Normannia Pfiffligheim darf auch in der kommenden Saison A-Klasse spielen. – Foto: Michael Wolff

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms sind alle Entscheidungen gefallen. Die TSG Pfeddersheim II sicherte sich den zweiten Tabellenplatz und bestreitet damit die Aufstiegsspiele gegen den FV Budenheim. Normannia Pfiffligheim konnte sich im direkten Abstiegsduell gegen den SV Leiselheim retten. Nach Ataspor Worms steigen auch die Leiselheimer sowie die SG RWO Alzey/Lonsheim ab. Und: Mit 38 Treffern dürfte Sebastian Baumann (SG Rheinhessische Schweiz) die Torjäger-Kanone nicht mehr zu nehmen sein.

Heute, 12:30 Uhr SV Horchheim Horchheim II TuS Monsheim Monsheim 1 1 Abpfiff Die Monsheimer konnten sich nicht für das verlorene Pokalendspiel revanchieren. "Das war ein ordentliches Spiel von beiden Seiten", berichtete Horchheims Trainer Michael Denschlag. Paul Lawall brachte Horchheim in Führung (66.). Mario Ehret gelang kurz darauf der Ausgleich (74.). "Das war teilweise schon guter Fußball. Nur das Tempo war nicht so hoch", sprach Denschlag von einem verdienten Unentschieden. Heute, 15:00 Uhr SG Rheinhessische Schweiz SG Rheinhessische Schweiz SuK Ataspor Worms Atasp. Worms 16 0 Abpfiff "Hut ab vor Ataspor, dass die das bis zum Ende durchziehen", lobte SG-Sprecher Daniel Unger. Sebastian Baumann erzielte mit acht Treffern die Hälfte aller Tore (2., 28., 31., 60., 66. 68., 70., 86.). Ricardo Erler (4.), ein Eigentor (14.), viermal David Knaub (58., 79., 82., 84.), Moritz Hahn (71.) und Lukas Stefan (77.) trugen beim „Scheibenschießen“ bei. "Das Ergebnis geht völlig in Ordnung", bestätigte Unger.

"Das war ein glücklicher Sieg, aber die Art und Weise…", konnte sich TSG-Trainer Björn Miehe nicht so richtig über das Ergebnis freuen. Maximilian Gumz (25.) und Silas Lambrix (80.) brachten die TSG zweimal in Führung. Derrick Bagonza gelang einmal der Ausgleich (70.). In der Schlussminute trafen die Gäste noch die Lattenunterkante. "Wir müssen in der ersten Halbzeit schon unsere Chancen verwerten. Wir brauchen insgesamt zu viele Torchancen", war Miehe überhaupt nicht zufrieden und konnte sich nicht so recht über den zweiten Tabellenplatz freuen. Am Wartberg bleibt derweil Trainer Roland Klein auch nach dem Abstieg an der RWO-Seitenlinie.

"Das war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen", schilderte Framersheims Trainer Peter Schmitt. Jonas Beckenbach (77.), Dominik Hopsch (83.), Luis Floren (90.) und Andreas Laimer (90.+3) holten am Ende einen deutlichen Sieg für Framersheim heraus. "In der zweiten Halbzeit waren wir eiskalt vor dem Tor. Wir wollten den Sieg etwas mehr", beschrieb Schmitt.

"Das war ein klares Spiel. Wir haben die Gimbsheimer dauerhaft in ihren Reihen gehalten", erklärte Armsheim/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin. Ein Eigentor von Gimbsheims Damir Schwind (8.), Leon Seib (13.), Pascal Mohr (34.), Nikolaj Michel (44.) und Tobias Fiederlein (51.) ließen die SG mit 5:0 davonziehen. Tuncay Karaoglu gelang nur noch der Gimbsheimer Ehrentreffer (70.). "Personell gingen beide Mannschaften auf dem Zahnfleisch", bedauerte Del Pin.

"Das war ein gutes Spiel. Beide Mannschaften haben sich nochmal reingehauen, obwohl es um nichts mehr ging", lobte Trainer Daniel Sälzer von der Heimelf. Michael Szymkows 0:1 (23.) glich David Szymkow per Eigentor aus (43.). David Salfeld (69.) und Janik von Zabiensky (71.) trafen für die Gäste, bei denen Peter Merz zudem einen Foulelfmeter übers Tor schoss (39.). Daniel Ring gelang nur noch der Anschluss für die Gastgeber (73.). "Das 1:2 war eine Einladung von uns. Weinheim/Heimersheim hatte aber auch eine gute Spielanlage", musste Sälzer anerkennen.

"Es war das erwartete Derby mit vielen Zweikämpfen", berichtete Rhenania-Trainer Steffen Keller von einem munteren Spiel. Davis Idahosa (17.) und John Brauer (47.) trafen dabei für die Gäste. Dennis Thiel (25., 90.) und Maximilian Mittne (38.) sorgten dafür, dass die Punkte in Rheindürkheim blieben. "Der Siegtreffer war am Ende glücklich", war Keller erleichtert.