A-Klasse Alzey-Worms: Spannung nicht nur im Tabellenkeller Vor dem Wiederauftakt am Wochenende sind in der A-Klasse im Aufstiegs- wie auch im Abstiegskampf noch viele Szenarien denkbar +++ Ein kurzer Ausblick auf das zweite Saisonhalbjahr von Stefan Mannshausen · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Cedric Görgner (vorne, TuS Monsheim) vom A-Klassen-Spitzenreiter versucht Artur Ermilow von der TSG Pfeddersheim II (Platz zwei) den Ball abzuluchsen. Hinten: Antonio Labella. Archivfoto: Dirigo/pakalski-press

Alzey/Worms. Von sich zu behaupten, im Niemandsland der Tabelle zu stehen, können in der A-Klasse Alzey-Worms aktuell nur die SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz, die SG Westhofen/Gundheim/Abenheim und die TuS Framersheim. Stand jetzt blicken sie einem „sorgenfreien“ zweiten Saisonhalbjahr entgegen. Alle anderen Vereine blicken noch nach oben und schielen auf das Aufstiegsrennen oder wollen sich möglichst schnell aus der gefährlichen Zone im Tabellenkeller verabschieden. Eine Ausgangslage, die viel Spannung verspricht an den verbleibenden zwölf Spieltagen, die an diesem Sonntag mit Spieltag 19 eingeläutet werden.

Das Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga An den ersten 18 Spieltagen haben sich der TuS Monsheim (44 Punkte) und die Zweitvertretung der TSG Pfeddersheim (40) einen kleinen Vorteil erspielt. Doch das Verfolgerfeld ist groß. Da noch mehrere Nachholspiele ausstehen, ist der Vorsprung der Pfeddersheimer Zweitvertretung trügerisch und das Rennen um Platz zwei noch völlig offen. Der SV Horchheim II (36), die SG Armsheim/Flonheim (35), die SG Mauchenheim/Freimersheim (34), die SG Weinheim/Heimersheim (34) oder Rhenania Rheindürkheim (33) könnten mit einer Siegesserie wieder zu den beiden Erstplatzierten aufschließen. Große Ausrutscher können sich die Monsheimer und die Pfeddersheimer also nicht erlauben.

Aber: Der Tabellenführer tritt bei den ersten vier Pflichtspielen des Jahres gegen keinen direkten Verfolger an und hat somit die große Chance, sich vorzeitig von den Mitkonkurrenten abzusetzen. Gleiches gilt für die Zweitvertretung der TSG (bis auf die Ausnahme Rhenania Rheindürkheim an diesem Sonntag). Geht für die Pfeddersheimer also sogar noch etwas in Richtung Platz eins? Das derzeitige Spitzenspiel der zwei topplatzierten Mannschaften findet jedenfalls noch bei der TSG statt (3. Mai). Zu einem kuriosen Fall könnte es kommen, wenn die momentan abstiegsbedrohte Landesliga-Mannschaft der TSG Pfeddersheim in die Bezirksliga absteigen sollte. Dann wäre ein Aufstieg für die Zweitvertretung der TSG folgerichtig nicht mehr möglich. Weder von Platz eins aus noch über die Aufstiegsspiele. Der direkten Konkurrenz in der A-Klasse würde das entgegenkommen. Das Rennen um den Klassenverbleib Zwar angekündigt, hat sich Ligaschlusslicht Ataspor Worms in der Winterpause doch nicht verstärkt. Die im ersten Halbjahr völlig chancenlosen gelb-schwarzen Wormser (drei Punkte, 15:154 Tore) sind somit wohl nur noch ein halbes Jahr von der B-Klasse entfernt, was den Kreis potenzieller Absteiger um einen Platz verringert. Umkämpft bleibt der Abstiegskampf aber auch unabhängig von Ataspor.