A-Klasse Alzey-Worms: Primus Monsheim dreht Spiel beim FSV

Der Tabellenführer TuS Monsheim beweist Moral. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Alzey-Worms. Auch der zuletzt stark verbesserte FSV Osthofen konnte den TuS Monsheim, Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms, nicht stoppen. Die Begegnung zwischen der SG Weinheim/Heimersheim und der SG Mauchenheim/Freimersheim wurde verlegt (16. April).

Armsheims Spielertrainer Marco Del Pin hatte ein einseitiges Spiel gesehen. „Wir waren klar besser, aber Ataspor hatte auch seine Chancen.“ Tom Klingelschmitt (2.), Tarek Dezzaz (10., 25.), Nikolaj Michel (16. Foulelfmeter) und Sven Nußbickel (35.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Tobias Fiederlein (46., 78.), wieder Dezzaz (50.) und zweimal Robin Forg trafen am Ende zweistellig für die SG. Berkay Baran (67.) und Simar Lisan Oglou (75.) steuerten die zwei Treffer für Ataspor bei. „Wir hatten wenig Gegenwehr. Von daher ist der Sieg auch in der Höhe verdient“, berichtete Del Pin.

Osthofens Trainer Dennis Steinhauser war überhaupt nicht gut auf Schiedsrichter Tony Oehm zu sprechen. „Lange Leine bei Monsheim und kurze Leine bei uns. Dazu noch zwei völlig überzogene Platzverweise für uns.“ Osthofen führte zunächst durch John Brauer (16.). Der Ex-Osthofener Maurice Spreitzer drehte die Partie mit einem Doppelpack (28., 49.). Per Freistoß sorgte Raul Escalante für den 3:1-Schlusspunkt (69.). Die Osthofener Erik Schin hatten glatt Rot (45.) und Andre Ihrig Gelb-Rot (62.) gesehen. „Wir waren in der ersten Halbzeit besser. Monsheim war nur mit langen Bällen gefährlich. Durch die Schiedsrichter-Leistung ist das Spiel dann gekippt“, ärgerte sich Steinhauser.

SG-Trainer Daniel Sälzer sah kein gutes Spiel. „Die erste Halbzeit war von beiden Seiten nicht gut.“ Philipp Fischer-Radtke (25.) und Lukas Diehl (33.) hatten die Gastgeber mit zwei Treffern in Front gebracht. Nach einem Foulspiel sah SG-Spieler Pascal Rink die Ampelkarte und Gimbsheims Spielertrainer Damir Schwind verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 2:1 (60.). Doch wieder Diehl (69.), Finn Gercke (80.) und Paul Schuch (88. Foulelfmeter) legten für die SG nach. „Unsere beste Phase hatten wir zu zehnt. Gimbsheim hat zwar versucht Druck zu machen, aber wir haben unsere Konter gut ausgespielt“, war Sälzer zufrieden.

„Framersheim hat das taktisch sehr gut gemacht und uns vor Probleme gestellt“, lobte Rhenania-Trainer Steffen Keller die Gäste. Das Rheindürkheimer 1:0 durch Robin Pelz (15.) konnte Luis Floren noch ausgleichen (22.). Doch dann zog die Rhenania durch Treffer von Niklas Reis (24.), Timo Widder (35.) und Tom Dinger (62. Foulelfmeter) mit 4:1 davon. Widder erzielte auch das fünfte Rhenania-Tor (67.). Christian Baumann (66.) und Artur Schuchardt (72. Foulelfmeter) konnten verkürzen. „Wir sind verspätet besser ins Spiel gekommen. Framersheim hat aber nie aufgegeben“, beschrieb Keller.

„Das Spiel hat wieder brutal schlecht für uns begonnen“, beklagte Leiselheims Bernd Braun die Verletzung eines Spielers. SVL-Torwart Joyal Mines wehrte zunächst einen Foulelfmeter von Florian Karsch ab (38.). Jose Kaizer Monteiro brachte Horchheim dann doch in Führung (45.). Doch umgehend glich Abdelkader Meslem wieder aus (45.+3). Tom Ferlemann (57.), Dennis Hamm-Kiefer (87.) und Jonas Ußner (90.) schossen Horchheim anschließend zum Sieg. „Die Partie war trotzdem ausgeglichen. Das 1:2 hat das Spiel zugunsten der Horchheimer gedreht. Gute Leistung aber keine Punkte“, lautete Brauns Fazit.

Zu wenig war es am Ende für Rheinhessische-Schweiz-Sprecher Heiko Walther. „Das war ein ganz zerfahrenes Spiel. Die Alzeyer machen aus nichts zwei Tore.“ Zuvor trafen Jeromy Van (20.) und Ricardo Erler (30.) für die Gastgeber. Zakaria Yamini (60.) und Manuel Schumann (85. Foulelfmeter) glichen für Alzey/Lonsheim wieder aus. „Das Spiel muss viel früher in unsere Richtung laufen“, kritisierte Walther.

„Wir haben kämpferisch dagegen gehalten. Unser Torhüter Florian Graf hat uns mit guten Paraden im Spiel gehalten“, war Normannias Michael Kley zunächst nicht unzufrieden. Julius Britzius (48.) und Artur Ermilow (60.) zogen der Normannia dann aber doch den Zahn. Jomard Dalleki erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer (70.). „Bei Pfeddersheim hat man dann doch die spielerische Qualität bemerkt. Am Ende waren sie das eine Tor besser“, musste Kley zugeben.