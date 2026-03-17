A-Klasse Alzey-Worms: Muth-Traumtor sichert SG Westhofen den Sieg Die Fußballer vom TuS Monsheim stürmen weiterhin vorneweg: Den jüngsten Dreier sollten sie kampflos bekommen +++ Die Verfolger patzen hingegen von Perry Eichhorn · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Tobias Fiederlein (in Grün) bescherte der SG Armsheim/Flonheim gegen die SG Weinheim/Heimersheim (links Tim Beckel, rechts Torwart Marcel Adam) die Führung. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Pfeddersheim. Der spielfreie TuS Monsheim bleibt weiterhin der souveräne Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms. Erster Verfolger bleibt die TSG Pfeddersheim II durch ein klares 5:1 über die SG Rheinhessische Schweiz. Der SV Horchheim II patzte dagegen und fällt auf Platz vier zurück. Die Begegnung zwischen Tabellenführer TuS Monsheim und Normannia Pfiffligheim musste wegen Pfiffligheimer Personalproblemen abgesagt werden. Das Spiel wird gewertet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. So., 15.03.2026, 12:30 Uhr SuK Ataspor Worms Atasp. Worms SV Gimbsheim Gimbsheim II 0 2 Abpfiff Das Kellerduell entschied Gimbsheim für sich. Ataspors Mehmet Ince konnte trotz seiner Enttäuschung Positives erkennen. „Beide Mannschaften hatten gut gekämpft. Es war ein faires Spiel.“ Timo Rogge (35.) und Haciömer Yildiz (75.) brachten Gimbsheim mit ihren Treffern auf die Siegerstraße. „Wir selbst haben zwei hundertprozentige Chancen verpasst, sonst wäre es vielleicht anders ausgegangen“, haderte Ince.

Das Verfolgerduell ging an die Rhenania. „Das war heute zu wenig von uns“, war Horchheims Trainer Michael Denschlag nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Nachdem bereits Jonas Selbert per Foulelfmeter an Rhenania-Keeper Sascha Ruppert gescheitert war, scheiterte der Rheindürkheimer Max Klingsporn ebenfalls per Foulelfmeter an Horchheims Torwart Pascal Stockhausen. Im Nachschuss war David Sackreuther aber zum 0:1 erfolgreich (9.). Alex Istrate ließ noch vor der Halbzeit das 0:2 folgen (33.). Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte Tom Dinger (72.).

TSG-Trainer Björn Miehe war sehr zufrieden. „Das war Einbahnstraßen-Fußball. Mit dem 5:1 waren wir am Ende noch gnädig.“ Zunächst führten aber die Gäste durch Richard Roth (35.). Im zweiten Durchgang drehte die TSG die Partie durch Deniz Yetim (49.), Moritz Radmacher (51.), Julius Britzius (55.) und zweimal Artur Ermilow (65., 76.) in einen 5:1-Kantersieg. Ermilow verpasste einen Hattrick, als er per Foulelfmeter an Gästetorhüter Rene Lawall scheiterte (83.). „Die Rheinhessische Schweiz ging mit dem einzigen Schuss aufs Tor in Führung. Am Ende hat sich aber unsere gute Qualität durchgesetzt“, freute sich Miehe.

In diesem Kellerduell gab es keinen Sieger. Alzey/Lonsheims Trainer Roland Klein war enttäuscht. „Es war ein extrem zerfahrenes Spiel. Es war nicht schön anzusehen. Leiselheim war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach der Pause hatten wir aber besser gestanden.“ Zakaria Yamini brachte die SG in Führung (56.). Per Foulelfmeter konnte der Ex-Alzeyer Abdelkader Meslem ausgleichen (66.). „Das war ein fragwürdiger Elfmeter. Am Ende war es aber ein gerechtes Unentschieden“, fand Klein.

„Das war eine ordentliche A-Klasse-Partie. Die SG war dabei der etwas glückliche Sieger“, war für Framersheims Trainer Peter Schmitt mehr drin. Das Tor des Tages war ein Traumtor aus gut 25-30 Metern durch Nicolas Muth (27.). „Nach diesem Treffer hatte die SG gut verteidigt. Wir hatten es nicht geschafft, ein Tor zu machen, obwohl es in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor war“, ärgerte sich Schmitt.

„Wir hatten eine brutal gute erste Halbzeit gespielt und hätten das Spiel da schon entscheiden müssen“, beschrieb Armsheim/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin. Der frühen Armsheim/Flonheimer Führung durch Tobias Fiederlein (1.) ließ Jan von Zabiensky kurz vor der Halbzeit den Ausgleich folgen (43.). Kurz vor Spielende gelang Pascal Mohr aber noch der Siegtreffer für die Gastgeber (88.). „Die zweite Halbzeit war ausgeglichener. Am Ende gab es den Lucky Punch. Die Mannschaft hatte sich den Sieg verdient“, war Del Pin froh.