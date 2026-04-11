A-Klasse Alzey-Worms: Mehrere Verfolger in der Lauerstellung

Auf dem richtigen Weg: Jonas Weckbach (links) hat sich mit dem FSV Osthofen aus dem Tabellenkeller gekämpft, Monsheim-Kapitän Bastian Glöckner-Klingmann strebt mit seiner Mannschaft Richtung Bezirksliga. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey/Worms. Noch trügt das Tabellenbild der A-Klasse Alzey-Worms etwas, weil noch mehrere Nachholspiele ausstehen. Vor dem 24. Spieltag an diesem Wochenende gibt es trotzdem schon absehbare Tendenzen. Ein Blick auf das Aufstiegsrennen und den Abstiegskampf in der Liga.

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Das Aufstiegsrennen

Im Vergleich zum Start nach der Winterpause hat sich das Tableau oben nicht groß verändert. Tabellenführer TuS Monsheim marschiert an der Spitze und scheint auf dem Weg in die Bezirksliga sieben Spieltage vor Saisonende angesichts von neun Punkten Vorsprung auf Rang zwei (ein Spiel mehr ausgetragen) nicht mehr aufzuhalten zu sein. Dort steht nach wie vor die Zweitvertretung der TSG Pfeddersheim. Vier Punkte vor den drei ärgsten Verfolgern SV Horchheim II, SG Mauchenheim/Freimersheim und Rhenania Rheindürkheim (alle 46 Punkte). Auch die SG Armsheim/Flonheim (44) und die SG Weinheim/Heimersheim (41 Punkte, aber erst 21 Spiele gespielt) können sich noch Chancen auf Platz zwei und somit die entscheidenden Aufstiegsspiele machen.