A-Klasse Alzey-Worms: Mehrere Verfolger in der Lauerstellung

Alzey/Worms. Noch trügt das Tabellenbild der A-Klasse Alzey-Worms etwas, weil noch mehrere Nachholspiele ausstehen. Vor dem 24. Spieltag an diesem Wochenende gibt es trotzdem schon absehbare Tendenzen. Ein Blick auf das Aufstiegsrennen und den Abstiegskampf in der Liga.
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Im Vergleich zum Start nach der Winterpause hat sich das Tableau oben nicht groß verändert. Tabellenführer TuS Monsheim marschiert an der Spitze und scheint auf dem Weg in die Bezirksliga sieben Spieltage vor Saisonende angesichts von neun Punkten Vorsprung auf Rang zwei (ein Spiel mehr ausgetragen) nicht mehr aufzuhalten zu sein. Dort steht nach wie vor die Zweitvertretung der TSG Pfeddersheim. Vier Punkte vor den drei ärgsten Verfolgern SV Horchheim II, SG Mauchenheim/Freimersheim und Rhenania Rheindürkheim (alle 46 Punkte). Auch die SG Armsheim/Flonheim (44) und die SG Weinheim/Heimersheim (41 Punkte, aber erst 21 Spiele gespielt) können sich noch Chancen auf Platz zwei und somit die entscheidenden Aufstiegsspiele machen.
Die Pfeddersheimer um ihren am Saisonende scheidenden Cheftrainer Björn Miehe (wir berichteten) spielen fünf ihrer verbleibenden acht Saisonspiele gegen Mannschaften aus dem Aufstiegsrennen. In diesen Direktduellen kann sich die TSG-Reserve für eine bislang starke Spielzeit belohnen. Bemerkenswert: Sechs der acht Spiele davon steigen auf dem heimischen Platz in Pfeddersheim. Ebenso anspruchsvoll endet die Saison für die Horchheimer Zweitvertretung. An den fünf letzten Spieltagen treffen die Wormser mit Ausnahme Rhenania Rheindürkheim auf die Top-Sieben der Liga. Das vermeintlich „leichteste” Restprogramm haben die Rhenania-Spieler, die bis auf die SG Weinheim/Heimersheim (letzter Spieltag) nur noch auf Teams treffen, die mit dem Aufstiegsrennen nichts zu tun haben.
Sieben Punkte aus fünf Spielen in diesem Jahr. Der FSV Osthofen (26) hat sich nach der Winterpause aus dem Abstiegskampf verabschiedet und liegt inzwischen schon neun Punkte vor der Abstiegszone. Das Gegenteil trifft auf Ataspor Worms zu. Der feststehende Abstieg ist mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit (drei Punkte, 20:199 Tore). Dramatisch ist die Lage auch für den SV Leiselheim, der im Sommer mit Bernd Braun einen neuen Trainer bekommt. Sieben Punkte trennen den SVL (11) vom ersten Nichtabstiegsplatz – bei einem Spiel mehr in der Hinterhand immerhin. Vor Ataspor und Leiselheim steht aktuell die SG RWO Alzey/TV Lonsheim (17) unter dem gefürchteten Strich in der Tabelle. Fünf Punkte seit dem Restart in diesem Jahr machen den Wartbergern allerdings Hoffnung, die nur hauchdünn hinter den zwei anderen noch vom Abstieg bedrohten Teams Normannia Pfiffligheim (19, ein Spiel weniger absolviert) und SV Gimbsheim II (18) stehen.
Was gegen RWO spricht: Bis auf die Partien gegen Osthofen und Ataspor spielen die Alzeyer noch gegen fünf Vereine aus der Region „Aufstiegsrennen”. Der SV Leiselheim seinerseits hat noch die Direktduelle gegen die Gimbsheimer Zweitvertretung, Ataspor, Pfiffligheim und Osthofen vor der Brust. Neben dem wohl geretteten FSV Osthofen blicken auch die SG Westhofen/Gundheim/Abenheim (37), die TuS Framersheim (32) und die SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz (28) einem sorgenfreien Saisonfinale entgegen. Durch die Partien gegen die anderen Teams greifen sie aber zwangsläufig noch in die Entscheidungen der Liga ein – sowohl oben im Aufstiegsrennen als auch unten im Abstiegskampf.