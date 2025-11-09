A-Klasse Alzey-Worms: Hemer trifft bei Westhofen-Sieg

Alzey-Worms. Trotz einer Nullnummer in Pfeddersheim ist der SV Horchheim II wieder alleiniger Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms. Die Horchheimer profitierten davon, dass die Partie des TuS Monsheim beim TuS Framersheim ausgefallen ist. Ebenfalls ausgefallen ist die Begegnung zwischen dem SV Leiselheim und dem FSV Osthofen. Nach Abschluss der Vorrunde gibt es ein Torjäger-Quartett, das schon jetzt die 20-Tore-Marke geknackt hat. Nikolaj Michel von der SG Armsheim/Flonheim führt die Liste mit 24 Treffern vor Sebastian Baumann (SG Rheinhessische Schweiz, 23 Tore), Björn Grimm (SG Mauchenheim/Freimersheim, 22) und Nico Hofmann (TuS Monsheim, 20) an.

Die Samstagspartie hatte keinen Sieger. Das Geschehen fasste Rhenanias Torsten Reis folgendermaßen zusammen. „In der ersten Halbzeit waren die Gäste besser und hatten gute Chancen. In der zweiten Halbzeit waren wir besser und hatten auch gute Chancen.“ Max Grau brachte die Rhenania in Führung (50.). Peter Merz konnte ausgleichen (80.). „Das Ergebnis war verdient und leistungsgerecht“, fand Reis.

SG-Goalgetter Björn Grimm gewann diese Partie mit vier Treffern fast im Alleingang. „Bis zur 30 Minute sah es noch gut aus. Wir konnten gut mithalten. Die beiden Tore kurz vor der Pause haben uns dann das Genick gebrochen“, schilderte Gimbsheim Trainer Nils Albrecht. Gimbsheim führte sogar zunächst durch Laurin Scheid (12.). Bis zur Halbzeit hatte Grimm aber bereits einen Dreierpack geschnürt (18., 24., 44.) und auch Klaus Halva hatte getroffen (42.). Ein Doppelschlag von Peter Seibel (66., 68.), nochmal Grimm (70.) und nochmal Klaus Halva (73.) machten den Kantersieg der Gäste perfekt. „Man merkt, dass wir personell auf der letzten Rille gehen. Das Ergebnis ist klar und verdient für Mauchenheim/Freimersheim“, musste Albrecht anerkennen.

Das Spitzenspiel der A-Klasse blieb ohne Sieger. „Das war ein taktisch geprägtes Spiel. Pfeddersheim hat sehr defensiv gespielt und auf Konter gelauert“, beschrieb Horchheims Trainer Michael Denschlag. Aber auch die Horchheimer rissen in der Offensive keine Bäume aus. „Wir hatten zu wenig Zug zum Tor und Zeitstrafen haben uns den Spielfluss genommen. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung“, erklärte Denschlag.

Ein gutes A-Klasse-Spiel sah Andreas Hahn von der SG Rheinhessische Schweiz. „Das war spannend, schnell und interessant. Pfiffligheim kam sogar gut ins Spiel und hätte führen können.“ Die frühe Führung gelang aber der SG durch Jermoy Van (7.). Nach der Pause legte Sebastian Baumann zweimal nach (56., 83.). Mit zwei sehenswerten, direkt verwandelten Freistößen (63., 90.), sorgte Erik Finsterle dafür, dass Pfiffligheim im Spiel blieb. „Es war ein hartes, aber faires Spiel. Und es war ausgeglichen. Ein Unentschieden wäre auch in Ordnung gewesen“, analysierte Hahn.

Die SG Westhofen/Gundheim/Abenheim holte einen knappen, aber wichtigen Sieg. „Das war wieder ein enges Heimspiel, wie schon in den vergangenen Wochen“, war SG-Trainer Daniel Sälzer am Ende erleichtert. Das Tor des Tages erzielte Leon Hemer, der eine Freistoß-Flanke in die Maschen köpfte (75.). „Wir haben Armsheim/Flonheim nicht zur Entfaltung kommen lassen. Es war ein verdienter Sieg“, freute sich Sälzer.

Das Kellerduell ging an die Alzeyer, die sich damit vorerst von den Abstiegsplätzen entfernen konnten. „Wir waren die zwei Tore besser. Wir hatten auch noch genug Chancen, um zu erhöhen. Ataspor hatte allerdings auch einen Pfostenschuss“, berichtete SG-Coach Michael Ebling. Ataspor führte zunächst durch einen Treffer von Aikout Chousein Oglou (10.). Levent Yalkin (22.), Omar Abdullah Canaan (26.) und Jonathan Herber (33.) drehten die Partie bis zur Pause aber in eine Alzeyer Führung. Im zweiten Durchgang gab es keine Tore mehr. „Anhand der Chancen und Spielanteile ist der Sieg verdient. Nach Abschluss der Hinrunde liegen wir aber hinter unseren Erwartungen zurück“, bedauerte Ebling.





