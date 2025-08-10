A-Klasse Alzey-Worms: »Aufsteiger-SG« trifft sechsmal

Dreierpack: Nicht nur in dieser Szene lief Torjäger Sebastian Baumann (SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz) seinem Gegenspieler Abdul Gafur Karabulut (links) von der SG Weinheim/Heimersheim davon. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Rheinhessen. Mit einem 13:0 gegen Ataspor Worms sorgte der SV Horchheim II für einen Paukenschlag in der A-Klasse Alzey-Worms. Folgerichtig steht der SV Horchheim II jetzt auch an der Tabellenspitze – jedoch punktgleich mit drei weiteren Mannschaften.

Die Framersheimer wären lieber mit einem Sieg auf ihre Kerb gegangen. Zunächst sah es auch gut aus. „Durch unser frühes 1:0 hatten wir einen Schub“, stellte TuS-Trainer Peter Schmitt fest. Christopher Rupp hatte bereits in der 1. Minute getroffen. Marius Höfler legte das 2:0 nach (60.). „Die Gäste sind besser aus der Kabine gekommen und besonders nach dem 2:1 haben sie gedrückt“, beschrieb Schmitt. Sait Yalkin traf per Doppelpack für die SG Alzey/Lonsheim (78., 87.) - und handelte sich kurz vor Schluss auch noch die Rote Karte ein (90.). Fr., 08.08.2025, 19:00 Uhr SV Horchheim Horchheim II SuK Ataspor Worms Atasp. Worms 13 0 Abpfiff Die Horchheimer überrollten zur Kerwe die Gäste von Ataspor Worms. „Wir haben gut das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, war Horchheims Trainer Michael Denschlag zufrieden. Per Dreierpack trafen Jonas Ußner (2., 34., 55.) und Jose Kaizer Monteiro (21., 36., 46.), zweimal war Abdi Jama erfolgreich (6., 31.). Die restlichen Treffer erzielten Jonas Selbert (27.), Jonas Fleischer (43.), Michel Schultealbert (58.), Axmed Jasin (81.) und Joel Blumenschein (82.). Ataspors Yakup Dogan sah Gelb-Rot (36.). „Ataspor hat trotz des Ergebnisses fair zu Ende gespielt“, lobte Denschlag die klar unterlegenen Gäste. Heute, 15:00 Uhr SG Rheinhessische Schweiz SG Rheinhessische Schweiz SG Weinheim / Heimersheim SG Weinheim 6 2 Abpfiff Der Aufsteiger aus Nieder-Wiesen fühlt sich in der A-Klasse scheinbar sehr wohl und legt einen Traumstart hin. „Es war ein sehr intensives und zweikampfbetontes Spiel“, berichtete Andreas Hahn von der SG Rheinhessische Schweiz. Dabei gelang Sebastian Baumann erneut ein Dreierpack (7., 19., 87.). Maximilian Becker (31.), David Knaub (63.) und Jeromy Van (79.) machten das halbe Dutzend Tore voll. Janik von Zabiensky (23.) und Paul Schall (36.) trafen für die Gäste. Gelb-Rot gab es für Marcel Flick (52. Weinheim/Heimersheim) und Kaan Gündordü (75. SG Rheinhessische Schweiz). „Das war ein Nachbarschaftsduell mit einem verdienten Sieger“, freute sich Hahn. Heute, 15:00 Uhr SV Leiselheim Leiselheim SG Armsheim/Flonheim SG Armsheim/Flonheim 2 5 Abpfiff Von einem gebrauchten Tag sprach Leiselheims Bernd Braun. „Dabei sind wir in der ersten Halbzeit gut reingekommen und haben einen Rückstand gedreht.“ Die frühe Gästeführung durch Pascal Mohr (4.) drehten Abdelkader Meslem (22.) und Timo Bleß (26.) in ein 2:1 für Leiselheim. Doch Moritz Schünemann (28.) und Nikolaj Michel (44.) stellten bis zur Pause die Gästeführung wieder her. Im zweiten Durchgang erhöhten wieder Mohr (50.) und Michel (83.) auf 5:2 für Armsheim/Flonheim. „Wir haben uns die Gegentore durch grobe Schnitzer gefangen. Das 2:4 hat dann den Wind aus dem Spiel genommen“, bedauerte Braun.

