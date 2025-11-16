A-Klasse: Aksu Mainz schießt Wackernheim mit 11:1 ab

„In der ersten Halbzeit haben wir die Aggressivität gegen den Ball vermissen lassen“, kritisierte 1817-Co-Trainer Matthias Tüllmann. „Dazu kam dann noch, dass wir ein Gegentor aus 50 Meter bekommen haben. In der zweiten Halbzeit waren wir viel besser und es war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben uns mit einer geschlossenen Leistung mehr als verdient das Unentschieden erkämpft.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Bastian Theis (8., 27.), 0:3 Kevin Hanss (45.+2), 1:3 Giuseppe D‘Apote (54.), 2:3 Florian Heller (75.), 3:3 Lias Thomas (90.+4). Zuschauer: 40.

„Ein umkämpfter Sieg gegen den erwartet unangenehmen Gegner“, gab Harxheim-Coach Max Schirp zu Protokoll. „Rhein-Selz hat bis zum Abpfiff nicht aufgesteckt, von unseren Jungs war es eine sehr reife und konzentrierte Leistung.“ Sein Dexheimer Kollege Timm Bocian sah es so: „Wir haben die Anfangsviertelstunde gebraucht bis wir drin waren – aber dann waren wir richtig drin. Gute Zweikampführung, hohe Laufbereitschaft, gute fußballerische Ansätze. Wir hätten uns kurz vor Schluss unseren verdienten Punkt holen können – leider stand der Innenpfosten im Weg.“ Tore: 1:0 Luca Sparwasser (3.), 2:0 Moritz Scheu (66.), 2:1 Eigentor Jonathan Buballa (76.). Zuschauer: 50.