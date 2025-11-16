A-Klasse: Aksu Mainz schießt Wackernheim mit 11:1 ab

Mainz-Bingen. Mit einem sagenhaften 11:1-Kantersieg gegen Wackernheim hat sich der FC Aksu eindrucksvoll im Titelrennen der A-Klasse Mainz-Bingen zurückgemeldet. Allerdings beträgt der Rückstand auf die Topteams Basara/Moguntia 1896 II (3:1 gegen Gau-Algesheim) und Budenheim (4:0 gegen SVW II) noch immer acht bzw. fünf Punkte.
„Zu Beginn hat sich ein sehr langsames Spiel entwickelt, da der Gegner tief und geordnet gestanden hat“, berichtete Basara-Spielertrainer Alessio Elbert. „Entscheidend war, dass wir nach Ballgewinnen die Unordnung konsequent ausgenutzt haben, die beim Gegner entstanden ist, und schnell in die Offensive umgeschaltet haben.“ Tore: 1:0 Rui Sekoguchi (04.), 1:1 Johannes Schmidt (27.), 2:1 Yuma Kobayashi (70.), 3:1 Natsuto Ueki (39.). Zuschauer: 50.
In den Augen von Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim gab es am Dreier seiner Jungs nichts zu deuteln. „Unser Sieg hätte sogar noch drei bis vier Tore höher ausfallen müssen“, urteilte Karim. Das Stenogramm: 0:1 Stavro Shlemon (2.), 1:1 Arturo Patria (17.), 2:1, 3:1, 4:1 Luca Serratore (21., 45+3., 62.), 4:2 Vincent Feyerabend (67.), 5:2 Tugay Genc (90+2.). Zuschauer: 50.
„Das war eine absolute Gala-Vorstellung“, schwärmte Aksu-Coach José Ferreira. „Wir hatten uns vorgenommen, bis Weihnachten nur noch zu gewinnen – und nun die richtige Reaktion gezeigt auf das 3:3 gegen Oppenheim.“ Tore: 1:0 Lirion Aliu (20.), 2:0 Hastie Abdulrahman (29.), 3:0 Marouan Mourtada Daoudi (37.), 3:1 Philipp Schrimb (44.), 4:1 Kemal Acar (45.), 5:1 Okan Akyuez (48.), 6:1 Aliu (56.), 7:1 Kemal Acar (60.), 8:1, 9:1 Aliu (65., 76.), 10:1 Agir Erdogan (80.), 11:1 Aliu (83.). Zuschauer: 50.
„Die erste Halbzeit war ausgeglichen, nach der Pause sind wir etwas unter Druck geraten“, sagte Alemannen-Trainer Patrick Fritsch. „Aber es war definitiv eine kämpferische und geschlossene Mannschaftsleistung, bei der sich Björn Helmrath für ein tolles Spiel belohnen konnte.“ Tore 1:0 Jonas Bellaaziri (25.), 2:0 Björn Helmrath (83.). Zuschauer: 75.
„Wir haben das dritte Spiel in Folge 4:0 gewonnen, das sechste Spiel hintereinander gewonnen und sind inzwischen seit zehn Partien ungeschlagen“, freute sich FVB-Trainer Daniel Kittl. „Dazu wieder hinten zu Null – mehr geht im Moment kaum. Ein riesengroßes Kompliment an meine Mannschaft für ihre Konsequenz, ihren Einsatz und ihre Stabilität – ich bin sehr stolz auf die Jungs.“ Tore: 1:0, 2:0 Luis Wachsmuth (8., 25.), 3:0 Nick Pio Murana (38.), 4:0 Jannick Schwab (47.). Zuschauer: 100.
„Ein gerechtes Unentschieden“, sagte Frei-Weinheims Sportlicher Leiter Pascal Berg. „Unsere Jungs waren aktiv, mutig und von Beginn an sehr gut im Spiel. Wir hatten in der letzten Minute noch die Großchance zum 2:1 – aber ich bin dennoch sehr zufrieden.“ Tore: 1:0 Domenique Zoogbaum (44.), 1:1 Tim Zimmermann (65., Foulelfer). Zuschauer: 100.
„In der ersten Halbzeit haben wir die Aggressivität gegen den Ball vermissen lassen“, kritisierte 1817-Co-Trainer Matthias Tüllmann. „Dazu kam dann noch, dass wir ein Gegentor aus 50 Meter bekommen haben. In der zweiten Halbzeit waren wir viel besser und es war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben uns mit einer geschlossenen Leistung mehr als verdient das Unentschieden erkämpft.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Bastian Theis (8., 27.), 0:3 Kevin Hanss (45.+2), 1:3 Giuseppe D‘Apote (54.), 2:3 Florian Heller (75.), 3:3 Lias Thomas (90.+4). Zuschauer: 40.
„Ein umkämpfter Sieg gegen den erwartet unangenehmen Gegner“, gab Harxheim-Coach Max Schirp zu Protokoll. „Rhein-Selz hat bis zum Abpfiff nicht aufgesteckt, von unseren Jungs war es eine sehr reife und konzentrierte Leistung.“ Sein Dexheimer Kollege Timm Bocian sah es so: „Wir haben die Anfangsviertelstunde gebraucht bis wir drin waren – aber dann waren wir richtig drin. Gute Zweikampführung, hohe Laufbereitschaft, gute fußballerische Ansätze. Wir hätten uns kurz vor Schluss unseren verdienten Punkt holen können – leider stand der Innenpfosten im Weg.“ Tore: 1:0 Luca Sparwasser (3.), 2:0 Moritz Scheu (66.), 2:1 Eigentor Jonathan Buballa (76.). Zuschauer: 50.