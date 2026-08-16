A-Klasse: Aksu gewinnt 14-Tore-Spektakel

Hierbleiben! Nackenheims Tobias Kerz (rotes Trikot) versucht, seinen Schwabsburger Kontrahenten Justin Deiß aufzuhalten. Foto: Stefan Sämmer

Mainz-Bingen. Fortuna Mombach und die SG Bingerbrück/Weiler führen nach Runde drei in der A-Klasse Mainz-Bingen das Feld mit makelloser Bilanz an.

„In einer umkämpften Partie war Mombach das reifere Team, das uns mit seinem Pressing vor Probleme gestellt hat“, analysierte TSG-Coach Andreas Herget. „Schade, dass wir uns im Kerbespiel vor knapp 300 Zuschauern nicht mit einem Punkt belohnen konnten.“ Mombachs Co-Trainer Karsten Endlich: „Trotz eines guten Starts und viel Kontrolle haben wir es leider nicht geschafft, uns klare Chancen herauszuspielen.“ Über Körperlichkeit und Präsenz habe man das Ding entschieden. Tor: 0:1 Hatim El Khlifi Ayad (33., Kopfball). Zuschauer: 280.

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„Wir sind super ins Spiel gekommen“, sagte SVGA-Kapitän Tim Stöttinger. „Nach der Trinkpause haben wir jedoch den Faden verloren. In der zweiten Hälfte haben wir Moral bewiesen, immer wieder gute Aktionen gehabt. Wackernheim jedoch auch.“ SG-Coach Patrick Willems: „Ein schweres Spiel, in dem wir leider die Anfangsphase verschlafen haben. Nach dem Wechsel haben wir es verpasst, das vierte oder fünfte Tor nachzulegen.“ Gau-Algesheims Coach Steffen Reischmann sah wegen Meckerns Rot (85.). Tore: 1:0, 2:0 Cenk Kahriman (7., 8.), 1:2, 2:2 Philipp Schrimb (22.,37.), 2:3 Fabrizio Serratore (43.), 3:3 Jonas Wessinghage (80.). Jannik Schmidt (TSV) scheitert per Handelfer an Tom Hornik (25.). Zuschauer: 120.

„Den Anfang haben wir verpennt“, so FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Danach haben wir besser ins Spiel gefunden, hatten deutlich mehr Ballbesitz. In der Halbzeit haben wir umgestellt – was leider nicht gefruchtet hat. Nackenheim hat das abgezockt und clever gemacht.“ FCN-Coach Norman Loos: „Ein sehr erwachsener Auftritt. Wir haben unseren Matchplan super umgesetzt.“ Tore: 0:1 Marc-Kevin Marx (4.), 1:1 Nikolai Wright (34.), 1:2 Tobias Kerz (49.), 1:3 Marx (65.), 1:4 Louis Meyer (90.). Zuschauer: 200.

„Wir kassieren zu leichte Gegentore und betreiben vorne zu viel Aufwand ohne Ertrag“, klagte SG-Trainer Max Schirp. „Ich erwarte jetzt, dass wir in Sachen Körperlichkeit eine Schippe drauflegen. Es ist zu angenehm, gegen uns zu spielen.“ Alemannen-Co-Trainer Jonas Bellaaziri: „Ein Spiel, das wir bis auf die 20 Minuten rund um die Halbzeit sehr gut unter Kontrolle hatten.“ Tore: 1:0 Björn Helmrath (19.), 1:1 Luca Sparwasser (37.), 1:2 Marlon Gläser (52.), 2:2 Tobias Schönberger (71.), 3:2 Jonathan Schreck (75.). Zuschauer: 100.

„Wir konnten nach schwacher erster Halbzeit das Spiel dank einer deutlichen Steigerung drehen“, so SG-Coach Tobias Karsch. „Frei-Weinheim hat uns alles abverlangt.“ Tore: 0:1 Andreas Steinhauer (8., Foulelfer), 1:1 Kaan Tuncer (9.), 1:2 Erild Bulaj (27.), 1:3 Serkan Yilmaz (45.), 2:3 Bastian Theis (57.), 3:3 Kevin Hanss (67.), 4:3 Marius Beuchel (76.), 5:3 Hanss (90.+2). Rote Karte: Yannick Brendle (VfL) wegen Tätlichkeit (84.). Zuschauer: 75.

„Wir haben starke erste 30 Minuten gespielt und danach nachgelassen“, sagte 1817-Trainer Johannes Besier. „Nach dem 3:3 haben wir aber eine Reaktion gezeigt.“ Tore: 1:0, 2:0 Florian Heller (10./Foulelfer, 25.), 3:0 Vincent Kniese (28.), 3:1 Selcul Kilic (43.), 3:2 Marino Arturi (43.), 3:3 Selcuk Kilic (53.), 4:3 Isam Jebara (69.), 5:3 Lennart Lelaona (77.), 6:3 Vincent Kniese (87.), 6:4 Selcuk Kilic (90.). Zineddine Tanjaoui El Haymoudi (SVW) schießt Foulelfer übers Tor (52.). Zuschauer: 50.

„Wir hatten sehr starke Phasen, die mir wirklich gut gefallen haben“, so Aksu-Coach Ugur Yildirim. „Leider kommen wir immer wieder in eine Komfortzone, sobald wir mit zwei oder drei Toren führen. Wir schalten dann einen Gang zurück, sind in den Zweikämpfen nicht mehr hart genug.“ Tore: 1:0 Okan Akyuez (12.), 1:1 Timo Nuß (13.), 2:1 Aliu Cande (15.), 3:1 Tolga Cakir (19.), 4:1 Akyuez (26.), 4:2 Justin Lüdgen (39.), 5:2 Alexandru-Dorel Mihai (43.), 5:3 Neo Reisinger (53.), 6:3 John Basim Yohanna (62.), 6:4 Sayeed Sayeedi (75.), 7:4 Akyuez (76.), 8:4 Bacar Cande (84.), 8:5, 8:6 Clemens Kornely (85., 90.). Zuschauer: 130.

„Gegen den Ball war es ordentlich“, befand SG-Trainer Timm Bocian. „Mit dem Ball waren wir zu unkonzentriert. Dennoch haben wir zweimal Alu getroffen.“





