Schwabsburg mit Sieg – Foto: Dan Kokoscha (Archiv)

A-Klasse: Aksu-Diyar-Spor mit Kantersieg Dexheim mit Niederlage +++ Schwabsburg mit Sieg

MAINZ-BINGEN. Mit einem locker-flockigen 4:1-Sieg im Verfolgerduell gegen den FV Budenheim hat sich die TSG Bretzenheim 46 II eindrucksvoll zurückgemeldet im Titelrennen der A-Klasse Mainz-Bingen. Ob die 46er allerdings den FC Aksu-Diyar-Spor Mainz (imposantes 8:3 gegen Abstiegskandidat SG Gensingen/Grolsheim) angesichts von zehn Punkten Rückstand noch überholen können, ist fraglich. Fraglich auch, ob und wann der FSV Alemannia Laubenheim den letzten Platz noch einmal verlassen kann. Nach dem 1:1 im Kellerduell bei der TSG Hechtsheim dauert das Warten auf den ersten Dreier bei den Schwarz-Weißen weiter an.





TSG Bretzenheim 46 II – FV Budenheim 4:1 (2:1). – Nach einem ausgeglichenen Spiel in der ersten Halbzeit hatte der zuletzt so formstarke FVB in der zweiten Halbzeit vor 50 Zuschauern dem Sturmlauf des Verbandsliga-Unterbaus nicht mehr besonders viel entgegensetzen. „Hervorzuheben ist unsere mannschaftliche Geschlossenheit“, machte TSG-Teammanager Volker Müller deutlich. Tore: 1:0 Simon Höss (3.), 1:1 Safak Polat (36.), 2:1 Rakeem Bott (42.), 3:1 Moritz Wrana (63.), 4:1 Bott (64.).

TSV Wackernheim – FC Nackenheim 3:1 (1:1). – „Nach einer Flanke, die der Gegner nicht abwehren konnte, haben wir nachgestochert und sind in Führung gegangen“, berichtete TSV-Coach Oliver Schmitt. „Danach ist Nackenheim vor 75 Zuschauern ins Spiel gekommen und hat – möglicherweise auch verdient – den Ausgleich gemacht.“ Mann des Tages war am Ende TSV-Stabilisator Christian Reichert. Kurz vor der Pause eingewechselt, sorgte er für reichlich Leben in der Bude. Reichert gelangen fantastische Läufe vorne rechts. Und zwei Treffer. „Er hatte sogar noch die Möglichkeit, ein drittes Tor zu machen“, betonte Schmitt. „Aber es waren viele Spieler gut. Auch ein Jannik Schmidt war ständig präsent, hat die anderen Spieler eingesetzt. Wir sind glücklich, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den zweiten Sieg in Folge eingefahren zu haben – und machen am Montag eine kleine Halloween-Party.“ Tore: 1:0 Elias Renz (11.), 1:1 Deniz Yilmaz (33.), 2:1, 3:1 Christian Reichert (54., 59./Freistoß-Hammer).

SG Bingerbrück/Weiler - SG Sponsheim/Dromersheim 3:1 (1:0). – „Wir haben ja in dieser Saison nicht viele Derbys, entsprechend waren beide Teams top motiviert und haben den 100 Zuschauern ein gutes Spiel präsentiert“, sagte Bingerbrücks Coach Christoph Schenk. In Halbzeit eins liefen beide Mannschaften hoch und intensiv an. Das sorgte für viele lange Bälle. Die Bangert-Elf ging in einer ausgeglichen ersten Hälfte durch ein tolles Tor nach starker Vorarbeit von Daniel Straßburger in Führung. Nach dem Ausgleich der Gäste waren diese Mitte der zweiten Halbzeit drauf und dran, das 1:2 zu erzielen. „Hier hat ein überragender Marvin Heinz seine Klasse gezeigt“, lobte Schenk seinen verlässlichen Torwächter. „Mit unserem zweiten Tor haben wir Sponsheim allerdings jeden Schwung genommen, hätten am Ende durchaus höher gewinnen können.“ Tore: 1:0 Jannik Heuser (12.), 1:1 Andre Groß (65.), 2:1 Daniel Straßburger (75.), 3:1 Bastian Theis (88.).

TSG Hechtsheim - FSV Alemannia Laubenheim 1:1 (1:0). – „In einem schwachen Spiel vor 90 Zuschauern hatte keine Mannschaft einen Sieg verdient“, zog Wolfgang Meyer, Sportlicher Leiter beim Ex-Verbandsligisten, ein ernüchterndes Fazit. Tore: 1:0 Rafael Gomes Rodrigues (36.), 1:1 Sascha Mock (87.).

TSV Stadecken-Elsheim – TuS Dexheim 2:0 (1:0). – „Nach dem Rückschlag in der letzten Woche hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt“, freute sich Florian Sieben, Sportlicher Leiter der Stadecker. Zwar lief bestimmt nicht alles nach Plan („Die erste Halbzeit war nicht sonderlich schön anzusehen“), aber „die Entschlossenheit der Jungs war zu jedem Zeitpunkt spürbar gewesen“, so Sieben. Ein Extralob heimste Debütant Bruce Bien ein, der nach der ersten Trainingswoche direkt von Anfang an ran durfte, in der Innenverteidigung der ruhende Pol war und die Spieleröffnung zum entscheidenden 2:0 lieferte. Den Hut zog Sieben zudem vor dem erfahrenen Schiedsrichter Wolfgang Gethöfer. „Er hat die Partie mit seiner besonnenen Art vor 200 Zuschauern perfekt geleitet.“ Tore: 1:0 Andreas Klein (32.), 2:0 Jan-Niklas Zenkner (77.).

SG Harxheim/Gau-Bischofsheim – SV Ober-Olm (0:0). – 100 Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel. Die Harxheimer durften sich nicht beschweren. Der SVO hatte ein Chancenplus. Sein Sieg war gerechtfertigt. „Ein Sonderlob an unseren Keeper Bastian Bublitz, der uns mit einer herausragenden Leistung lange im Spiel gehalten hat“, sagte Harxheims Coach Max Schirp. Tor: 0:1 Alexander Markiefka (87.).

FC Schwabsburg – FC Basara Mainz II 2:0 (1:0). – „Vor 100 Zuschauern haben wir gegen einen spielerisch guten Gegner nur eine Chance zugelassen und eine sehr reife Leitung gezeigt“, konstatierte Timo Berkes, Sportlicher Leiter des FCS. „In der zweiten Halbzeit haben wir einige gute Konterchancen liegen lassen und erst spät den Deckel drauf gemacht. Kompliment an unsere Mannschaft, die aktuell mit viel Leidenschaft und sehr geschlossen Fußball spielt.“ Tore: 1:0 Marcus Ritter (38., Kopfball nach einer Ecke), 2:0 Christian Schober (88.).