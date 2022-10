Durch den ersten Punktverlust des FC Aksu-Diyar-Spor Mainz (weiß) kann der TuS Dexheim (blau) wieder etwas zum Spitzenreiter aufschließen. – Foto: Dan Kokoscha (Archiv)

A-Klasse: Aksu-Diyar-Spor bleibt erstmals sieglos TuS Dexheim gewinnt deutlich mit 4:1 +++ Die SG Sponsheim/Dromersheim muss ihr Duell aufgrund "zu vieler Krankheitsfälle" verschieben

MAINZ-BINGEN. Am neunten Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen hat der bislang sieggewohnte Primus FC Aksu-Diyar-Spor Mainz erstmals keinen Dreier eingefahren. Beim FC Nackenheim musste sich das Team von Ugur Yildirim mit einem 2:2 begnügen – und hätte auch durchaus verlieren können. Damit ist TuS Dexheim (4:1 gegen FC Schwabsburg) bis auf drei Zähler an Aksu herangerückt. Das Duell SG Sponsheim/Dromersheim gegen SG Harxheim/Gau-Bischofsheim wurde auf den 9. November verlegt. „Zu viele Krankheitsfälle bei beiden Teams“, kommentierte Mathias Diderich, Sportlicher Leiter der Sponsheimer.

FC Basara Mainz II – TSG Hechtsheim 1:1 (0:1). – „Vor 20 Zuschauern haben wir ein gutes Spiel gemacht“, urteilte Basara-Coach Gennadiy Smelyanskyy. „Hechtsheim ist mit der ersten Chance in Führung gegangen. Anschließend waren wir richtig wach, haben eigentlich nur auf ein Tor gespielt. Der Ausgleich war folgerichtig und verdient.“ In der Nachspielzeit habe man Dusel gehabt, als Kosuke Koyanagi einen Konter stark parierte (90+3). In den Augen von Basara-Pressesprecher Benjamin Marth war es ein rassiges Derby mit vielen Nickligkeiten. „Hier ein Schubser, da ein leichtes Foul“, sagte Marth. „Der Platzverweis kurz vor der Pause war sehr zum Unmut von Hechtsheim.“ Die Gäste hätten sich mit der Leitung von Referees Vojin Vuletic nur bedingt zufrieden gezeigt. Tore: 0:1 Oliver Basler (28.), 1:1 Alexis Papoulidis (68.). Rote:Karte: Tonjo Fakas (TSG) wegen Schiedsrichterbeleidigung (41.).

FSV Alemannia Laubenheim – TSV Stadecken-Elsheim 2:5 (0:4). – „Stadecken war vor 80 Zuschauern in allen Belangen überlegen und ist der verdiente Sieger“, gab es für Alemannen-Teammanager Andre Laudert nichts zu deuteln. Tore: 0:1 Felix Hintsch (7.), 0:2 Raiko Krützfeld (17.), 0:3 Nico Dannenberg (35.), 0:4 Hintsch (40.), 1:4 Marvin Henrich (52.), 2:4 Tobias Schönberger (65.), 2:5 Dennis Becker (75.).

SG Gensingen/Grolsheim – FV Budenheim 1:1 (0:1). –„Vor 90 Zuschauern waren wir sehr lethargisch in der ersten Halbzeit“, meinte Gensingens Coach Carsten Scheuer. „Beide Mannschaften waren extrem von Ausfällen getroffen. In der zweiten Halbzeit ist es uns gelungen, den Schalter umzulegen – daher haben wir uns in einem Bonusspiel diesen Punkt verdient.“ Tore: 0:1 Christian Simon (17.), 1:1 Joshua Prinz Hopf (62.).

SV Ober-Olm – TSG Bretzenheim 46 II 0:3 (0:2) – „Wir waren den Platzherren vor 60 Zuschauern spielerisch klar überlegen“, resümierte 46-Teammanager Volker Müller. Tore: 0:1 Simon Höss (35.), 0:2 Chris Meyer (44., Handelfmeter), 0:3 Dennis Müller (46.).

FC Nackenheim – FC Aksu-Diyar-Spor Mainz 2:2 (0:0) – „Vor 95 Zuschauern war das ein hochverdienter Punkt für uns – und es war sogar noch mehr drin“, analysierte Jens Friederich, Sportlicher Leiter der Nackenheimer. „Mit einem Lattenknaller von Joel Roth in der 80. Minute und in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einem Konter, den wir nicht gut zu Ende gespielt haben, hätten wir den Dreier eintüten können. Die Mannschaft hat heute brutal zusammengestanden und richtig gut gearbeitet.“ Friederich wörtlich: „Aksu hatte sich nur phasenweise wie ein Tabellenführer präsentiert, viel lamentiert und sich über den Schiedsrichter beschwert. Aber Aksu hat schon eine gute Truppe beisammen, das muss man einfach zugeben. Keine Frage, das sind richtig gute Kicker. Umso stolzer bin ich, dass wir uns so gut präsentiert haben und dem Dreier näher waren.“ Tore: 0:1 Kaan Mutlu (50.), 1:1 Nikolaus Heckelsmüller (71.), 1:2 Mutlu (85., Foulelfmeter), 2:2 Heckelsmüller (86.).

TuS Dexheim – FC Schwabsburg 4:1 (1:0). – „Eine super Leistung von uns vor 220 Zuschauern“, geriet TuS-Coach Eric Oehler nicht zum ersten Mal in dieser Runde ins Schwärmen ob der inspirierenden Darbietung seiner Jungs. Das Erfolgsrezept: „Wir wussten, wo wir in die Tiefe spielen wollten, um Laufduelle zu bekommen. So sind drei von vier Toren entstanden. Nachdem wir aus dem Pokal mit vier Verletzungen inklusive Schienbeinbruch für Torwart Florian Veith raus sind, haben wir heute aus richtig wenig Quantität maximale Qualität gemacht.“ Tore 1:0 Domi Hannewald (40.); 2:0 Georg Bienroth (52.); 3:0 Kai König (73.); 4:0 Bienroth (85.); 4:1 Maximilian Brakowski (90.).