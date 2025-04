A-Klasse: Abstiegskandidaten lassen aufhorchen, Remis im Topspiel

Nach der Pause erzielte der TSV schnell den Ausgleich und hatte kreierte danach mehrere vielversprechende Aktionen, doch das dritte Tor fiel zunächst auf der anderen Seite. „Wir hatten drei Riesen-Möglichkeiten zum 3:2 ausgelassen und schlucken dann im Gegenzug an die dritte XXL-Chance das 2:3 – ein absolutes Spiegelbild der Saison“, haderte der Trainer. Dennoch zeigte sich Özcan kämpferisch: „Aufgeben werden wir nicht, wir sind verdammt, am nächsten Sonntag zu gewinnen beim Sechs-Punkte-Spiel in Medard. Wir hätten uns die drei Punkte heute verdient gehabt.“

Nach einer frühen Führung fand sein Team nicht richtig in die Partie. „Wir waren nicht wirklich drin in Halbzeit eins, trotz der 1:0-Führung. Dann haben wir folgerichtig zwei Gegentreffer bekommen, dementsprechend fiel auch meine Halbzeitansprache aus“, sagte Özcan.

Beim packenden 3:3 zwischen Lalo-Laubenheim und der SG Alsenztal konnte TSV-Trainer Ferdi Özcan trotz des späten Ausgleichs in der Nachspielzeit nur bedingt zufrieden sein. „Wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich macht, ist das natürlich ein moralischer Erfolg. Mit Blick auf den Spielverlauf kann ich den Ausgang der Partie allerdings nicht als Erfolg verbuchen“, analysierte Özcan.

Ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf setzte die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II beim 5:2-Erfolg über die Reserve des TuS Hackenheim. Spielertrainer Tobias Petersen war nach dem überzeugenden Auftritt seines Teams hochzufrieden: „Es lief von Beginn an in unsere Richtung. Nach unserem Tor in der Anfangsphase hat uns auch der schnelle Ausgleich nicht umgeworfen.“

Den Grundstein für den Sieg legte die Heimelf wenig später. „Mit dem Doppelschlag vor der Pause war ein Stück weit die Messe gelesen“, erklärte Petersen. Auch nach der Halbzeit spielte seine Mannschaft weiter konsequent nach vorne: „Wir sind weiter aufs vierte und fünfte Tor gegangen. Einige schön herausgespielte Tore haben wir heute erzielt– es hat endlich mal wieder alles gepasst am Sonntag.“

Mit Blick auf die bisherige Rückrunde bilanzierte Petersen selbstbewusst: „Bis auf das Spiel gegen Alsenztal waren wir in der Rückrunde bei jedem Spiel mindestens auf Augenhöhe. Wir haben oft gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können, deshalb geht es für uns in den letzten fünf Spielen auch noch richtig um etwas.“ Dabei warten zunächst zwei Top-Teams (Soonwald und WInzenheim), bevor es gegen drei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt geht.

Der Spielfilm: 1:0 (9.) Jung, 1:1 (17.) Ristow, 2:1 (26.) Petre, 3:1 (30.) Keber, 4:1 (53, FE) Caesar, 5:1 (56.) Drehkopf, 5:2 (67.) Dudek

