A-Klasse: Abstieg der Unterbrucker Reserve besiegelt - Dietersheim macht seine Hausaufgaben

Denn während sich die Ampertaler sechs Spielzeiten in Folge gerade noch so in der Liga halten konnten, muss der FCA nun die A-Klasse verlassen. Gleichzeitig dürfen sich dadurch sowohl der FC Mintraching als auch der VfB II über den vorzeitigen Klassenerhalt freuen.

SV Dietersheim – SV Pulling 2:1 (1:1). In dieser über weite Strecken ausgeglichenen Partie belohnte sich der Meisterschaftsaspirant schlussendlich mit den nächsten drei Punkten. „Aber die Pullinger sind richtig gute Fußballer.