A-Klasse: Abpfiff für die "kleine Eintracht"

Im aufgehübschten Nahe-Stadion wird vorerst keine zweite Mannschaft der Eintracht mehr spielen. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznaach. Jetzt ist es amtlich: Die zweite Mannschaft der SG Eintracht Bad Kreuznach verabschiedet sich, wie spätestens in der Vorwoche intensiv zu befürchten war, aus dem Spielbetrieb der Fußball-A-Klasse. Die Jungs von Sandro Schlitz sagten nun auch das aktuelle Meisterschaftsspiel am Sonntag (2. November) bei der SG Meisenheim II ab, nachdem man bereits in der Vorwoche nicht gegen den SV Medard angetreten war.

Heute, 14:30 Uhr SG Meisenheim-Desloch-Lauschied SG Meisenh. II SG Eintracht 02 Bad Kreuznach SG Eintracht II Abgesagt Eintracht steht als erster Absteiger fest

"Damit steht die Eintracht II als erster Absteiger aus der A-Klasse fest", bestätigt auch Klassenleiter Martin Steeg. Die Bad Kreuznacher müssen, sollten sie künftig wieder eine zweite Mannschaft melden, in der C-Klasse neu anfangen. Die jeweiligen Gegner der „kleinen Eintracht“ sind bis zum Saisonende spielfrei, sämtliche bisher absolvierten Partien – auch die Erfolge über Bavaria Ebernburg (8:2) und VfL Simmertal (6:5) – werden aus der Wertung genommen. Die Spieler der zweiten SGE-Mannschaft sind allerdings jetzt nicht automatisch frei für andere Vereine, da sie theoretisch in der ersten Eintracht-Mannschaft in der Verbandsliga Südwest kicken können. Sie können dann aber, wie alle anderen auch, in der Wechselperiode im Winter den Verein wechseln.