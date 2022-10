A-Klasse 8: Spitzenreiter Steinkirchen marschiert, doch die Verfolger bleiben dran Fraunberg, Hörgersdorf und Grüntegernbach halten Schritt

Der FSV festigte seinen Platz an der Sonne durch einen hochverdienten, aber letztlich knappen Erfolg. Bernhard Pfanzelt traf zum letztlich souveränen Sieg, bei dem seine Sportkameraden serienweise beste Tormöglichkeiten versemmelten. Selbst den Platzverweis, eine Gelb-Rote Karte für FSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou in der 65. Minute, konnten die Gäste nicht nutzen. Der FSV blieb trotz Unterzahl bis Spielende dominant.

Trotz der Niederlage konnte der Sportclub die Rote Laterne an die Reservisten der punktgleichen BSG Taufkirchen abgeben. Das Spiel verlief auf äußerst niedrigem Niveau, man könnte auch sagen: Es war Not gegen Elend. So ereignisarm die Partie auch verlief, die Gäste hatten eine leichte Feldüberlegenheit und siegten durch ein Tor nach knapp einer Stunde im Anschluss an einen Eckball: Andreas Baumgärtel köpfte ein. (wp)